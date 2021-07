Wo steckt der elfjährige Junge, der seit Montagnachmittag (5.7.) vermisst wird? Das Kind lebt in einer Jugendeinhilfeeinrichtung in Winnenden und ist schon öfter für eine Weile verschwunden, berichtet die Polizei. Diesmal liegen aber laut Polizeisprecher Rudolf Biehlmaier etwas andere Umstände vor. Dem Kind könnte etwas passiert sein, zumindest ist das nicht ausgeschlossen. Deshalb hatte die Polizei bereits in der Nacht eine Suchaktion gestartet und einen Polizeihubschrauber eingesetzt. Die