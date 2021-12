Kinder-Impfaktion in Fellbach am 18. und 19. Dezember: So kommen Sie an einen Termin

Bei einer Impfaktion für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren am Samstag (18.12.) und Sonntag (19.12.) sind Stand Donnerstagabend (16.12/18.20 Uhr) noch zahlreiche Termine frei. "Die Termine waren ursprünglich für eine Warteliste mit Familien gedacht, die in den Rems-Murr-Kliniken schon seit Langem Interesse an einer Kinderimpfung angemeldet hatten", teilt das Landratsamt mit. "Über diesen Verteiler wurden nun aber nur wenige Termine gebucht, sodass wir die Termine nun für alle freigeben."

Wo findet die Aktion statt?

Die Aktion findet statt in Fellbach, Alte Kelter, Untertürkheimer Str. 33, jeweils 9 bis 15 Uhr. Die Termine sind buchbar über die Impftermin-Plattform des Landratsamtes.

Zudem sind ab sofort Termine für das Kinder-Impfzentrum an der Rems-Murr-Klinik Winnenden buchbar. Ab 20. Dezember finden dort täglich Impftermine für Kinder statt. Diese Termine findet man im gewohnten Formular für die Impfterminbuchung auf der Website des Landratsamtes – einfach im Feld „Impfart“ die Impfung für Personen zwischen 5 und 11 Jahren auswählen.

Hier geht es zur Plattform zur Impfterminbuchung: www.rems-murr-kreis.de/kiz. Pro Familie ist nur ein Termin nötig: wer mit zwei Geschwisterkindern zwischen 5 und 11 kommt, muss keine separaten Termine buchen. Geimpft wird mit dem Kinderimpfstoff von Biontech, die Zweitimpfung ist nach drei Wochen fällig.