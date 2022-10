Kindergeld, Kinderbonus, Kinderfreibetrag: Wie Eltern Steuern sparen können

Viele Familien müssen gut wirtschaften, um mit dem Geld zurechtzukommen, das ihnen monatlich zur Verfügung steht. Die Inflation und die steigenden Energiepreise bereiten vielen Eltern zurzeit zusätzlich Kopfzerbrechen. Umso wichtiger ist es zu wissen, wie Familien steuerlich entlastet werden. Dies sei jedoch nicht immer hinreichend bekannt, schreibt die Steuerberaterkammer Stuttgart in einer Pressemitteilung: „Eltern sollten sämtliche Entlastungsoptionen kennen, um optimal von den vom Fiskus gewährten Steuervorteilen zu profitieren. Das Spektrum reicht hier weit über die Gewährung von Kindergeld und Kinderfreibeträgen hinaus.“

Um diese Möglichkeiten auszuschöpfen, empfiehlt die Steuerberaterkammer Familien, den Rat eines Steuerberaters oder einer Steuerberaterin einzuholen. Das ist aktuell allerdings gar nicht so leicht, denn wegen der Grundsteuerreform haben diese alle Hände voll zu tun. Sabine Kögel-Schlecker beispielsweise ist Steuerberaterin in Waiblingen und kann in diesem Jahr keine neuen Mandanten annehmen.

Steuerberaterin Sandra Himmel aus Winnenden vergibt noch Termine, wegen der hohen Arbeitsbelastung durch die Grundsteuerreform möglichst aber erst wieder ab November. Mit 100 Euro plus Mehrwertsteuer pro Stunde muss man rechnen, will man sich von einem Experten beraten lassen. Eine Stunde Beratungszeit würde für die meisten Fragen rund ums Thema steuerliche Erleichterungen für Familien vermutlich ausreichen, eventuell etwas mehr oder weniger. Das könne sich durchaus rechnen, sagt Himmel: „Die Regelungen sind für Laien teilweise schwer verständlich, außerdem ist es schwierig, einzuschätzen, ob sie auf einen persönlich zutreffen oder nicht.“ Nicht zuletzt werde es immer schwieriger, einen Überblick zu behalten, je mehr neue Regelungen es gebe. Die grundsätzlichen Möglichkeiten hat die Steuerberaterkammer Stuttgart zusammengefasst.

Kindergeld, Kinderbonus und Kinderfreibetrag

Der Fiskus berücksichtigt die Ausgaben der Eltern für ihre Kinder beim sogenannten Familienleistungsausgleich nach einem dualen Konzept: Eltern erhalten entweder monatlich Kindergeld, 2022 in Höhe von 219 Euro für das erste und zweite Kind, 225 Euro für das dritte Kind und für das vierte und jedes weitere Kind jeweils 250 Euro. Um besondere Härten wegen der gestiegenen Energiepreise abzufedern, bekamen Familien im Juli dieses Jahres einen Einmalbonus in Höhe von 100 Euro zusätzlich zum Kindergeld für jedes Kind ausgezahlt. Der Bonus wird für jedes Kind gewährt, für das im Jahr 2022 mindestens in einem Monat Anspruch auf Kindergeld besteht. Wird das Kind also beispielsweise erst im Oktober 2022 geboren, erfolgt die Auszahlung später. Der Bonus wird nicht auf Sozialleistungen wie die Grundsicherung oder den Unterhaltsvorschuss angerechnet und beim Kinderzuschlag sowie beim Wohngeld nicht als Einkommen berücksichtigt.

Alternativ gibt es einen Freibetrag für Kinder. Dieser besteht bei zusammenveranlagten Ehepaaren aus einem Kinderfreibetrag in Höhe von 5460 Euro und einem Freibetrag für den Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes in Höhe von 2928 Euro. Das heißt: 8388 Euro dürfen Eltern pro Kind im Jahr 2022 verdienen und einnehmen, ohne dafür Steuern zu zahlen. Kindergeld, Kinderbonus und Kinderfreibetrag gibt es für alle Kinder bis zum 18. Lebensjahr, für Kinder in Ausbildung bis zum 25. Lebensjahr und für arbeitslose Kinder bis zum 21. Lebensjahr.

Eltern erhalten aber nur eine Form der Steuererleichterung: entweder das Kindergeld inklusive des einmaligen Kinderbonus oder den Kinderfreibetrag. Wenn sie ihre Steuererklärung beim Finanzamt einreichen, prüft die Finanzbehörde automatisch, was für die Eltern günstiger ist.

Kinderbetreuungskosten von der Steuer absetzen

Der Fiskus erkennt zwei Drittel der angefallenen Betreuungskosten bis zu maximal 4000 Euro jährlich pro Kind unter 14 Jahren an. Die Aufwendungen für die Kinderbetreuung sind als Sonderausgaben abziehbar. Damit diese Kosten steuermindernd anerkannt werden, müssen sie als Dienstleistung erkennbar sein. Berücksichtigt wird etwa die Unterbringung der Kinder in Kindergärten, -tagesstätten und -horten sowie bei der Tagesbetreuung und in Ganztagspflegestellen.

Auch Hilfen im Haushalt, wie beispielsweise Au-pairs, werden steuermindernd anerkannt. Wichtig: Die Aufwendungen können Eltern nur dann geltend machen, wenn sie eine Rechnung erhalten haben und die Zahlung auf ein Konto erfolgt ist. Die Verpflegungskosten zählen übrigens nicht zu den Kinderbetreuungskosten.

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

Alleinerziehende werden steuerlich zusätzlich entlastet. Sie können im Jahr 2022 für das erste Kind einen Entlastungsbetrag in Höhe von 4008 Euro pro Jahr beantragen. Für jedes weitere Kind erhöht sich dieser um 240 Euro. Alleinerziehende können den Betrag entweder in ihrer Steuererklärung geltend machen oder sie beantragen die Lohnsteuerklasse II. In diesem Fall berücksichtigt das Finanzamt den Betrag, wenn die Steuer vom Lohn abgezogen wird. Im Sinne des Steuerrechts gilt als alleinerziehend, wer nicht verheiratet ist beziehungsweise dauernd getrennt lebt oder verwitwet ist und in keiner Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person (Ausnahme: Kinder) lebt.

Ausbildungsfreibetrag kann beantragt werden

Für volljährige Kinder, die in Berufsausbildung und auswärtig untergebracht sind, können Eltern auf Antrag zusätzlich zum Kinderfreibetrag einen Ausbildungsfreibetrag in Höhe von 924 Euro jährlich erhalten. Voraussetzung für diesen Ausbildungsfreibetrag ist, dass die Eltern für das Kind Kindergeld erhalten.