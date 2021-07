2019 haben die evangelische und katholische Kirche so viele Mitglieder verloren wie nie zuvor. Zwar sind 2020 weniger Menschen aus den beiden großen christlichen Kirchen ausgetreten, dennoch bleibt der Mitgliederrückgang auf hohem Niveau. 38.330 Katholiken haben im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg der Kirche den Rücken gekehrt, 20.593 Mitglieder die Evangelische Landeskirche in Württemberg verlassen.

Die württembergische und die westfälische Landeskirche wollten wissen, warum,