Kita-Streik im Rems-Murr-Kreis: Welche Rechte haben Eltern und Arbeitgeber?

Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch (8. März) zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Im Rems-Murr-Kreis werden zahlreiche Kitas bestreikt. Betroffene Eltern müssen eine Ersatzbetreuung organisieren oder aber sie fehlen an ihren Arbeitsstätten. Dr. Sven Mühlberger, Fachanwalt für Arbeitsrecht bei MS Concept Rechtsanwälte in Waiblingen, erklärt, was berufstätige Eltern und ihre Arbeitgeber zum Thema Kita-Streik wissen müssen.

Dürfen Eltern von der Arbeit fernbleiben, weil die Kita wegen Streik geschlossen ist?

Es kommt darauf an. Generell sollten Eltern und Arbeitgeber an Streiktagen eine einvernehmliche Lösung finden. Damit wird das Arbeitsverhältnis in den allermeisten Fällen am wenigsten belastet.

Wenn Eltern jedoch kurzfristig von einem Kita-Streik erfahren und es ihnen nicht möglich ist, eine Alternativ-Betreuung für ihre Kinder zu organisieren, greift Paragraf 275 des Bürgerlichen Gesetzbuches. In diesem Falle ist ihnen die Arbeitsleistungserbringung nicht zumutbar, weil ihre Aufsichtspflicht gegenüber ihren Kindern der vertraglichen Verpflichtung gegenüber ihren Arbeitgebern überwiegt. Plakativ gesprochen: Eltern, die morgens vor verschlossenen Kita-Türen stehen, ist es sicher nicht zumutbar, ihr dreijähriges Kind unbetreut zu Hause zu lassen. In dieser Situation ist es auf jeden Fall glaubhaft, dass sie so kurzfristig keine alternative Betreuung organisieren können.

Je langfristiger ein Streik jedoch angekündigt wurde und je mehr Tage die Eltern von ihrer Arbeit fernbleiben, desto eher sind sie juristisch gesehen auch in der Beweispflicht darüber, dass es ihnen unmöglich war, eine alternative Betreuung zu organisieren.

Wie und wann genau müssen Eltern mit ihrem Arbeitgeber kommunizieren?

Eltern müssen ihre Arbeitgeber sofort informieren, wenn sie von einem Streik der Betreuungseinrichtung erfahren. Dazu müssen Kanäle genutzt werden, über die der jeweilige Arbeitgeber auch erreichbar ist. Am besten ist es, einen Anruf zu tätigen und zusätzlich beispielsweise noch eine Mail zu schreiben.

Wie muss der Arbeitgeber reagieren?

Bei einem kurzfristig angekündigten Kita-Streik müssen es Arbeitgeber in der Regel hinnehmen, dass ihre Arbeitnehmer von der Arbeit fernbleiben, sofern Paragraf 275 BGB greift. Sie können die betroffenen Eltern in diesen Fällen auch nicht ohne weiteres verpflichten, die ausgefallene Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt nachzuarbeiten oder Urlaubstage für die Kinderbetreuung in Anspruch zu nehmen. Ob in diesen Fällen Überstunden für die Kinderbetreuung abgebaut werden müssen, ist ebenfalls fraglich. Da kommt es aber auf die einzelnen Arbeitsverträge an.

Wer entschädigt Arbeitgeber?

Wenn ein Arbeitgeber seinen Betrieb nicht aufrechterhalten kann, weil berufstätige Eltern wegen eines Kita-Streiks unverschuldet nicht zur Arbeit erscheinen, ist dies sein eigenes Betriebsrisiko. Es sind dafür auch keine Entschädigungsleistungen vorgesehen. Falls der Paragraf 616 BGB zum Einsatz kommt, muss er auch den Lohn der Betroffenen aus eigener Tasche weiterzahlen.

Droht Eltern bei Kita-Streiks Abmahnung und Kündigung?

Nein, wenn Eltern ihre Arbeitgeber unverzüglich informiert haben und glaubhaft versichern können, dass sie nicht in der Lage sind, kurzfristig eine alternative Betreuung zu organisieren, drohen ihnen weder Abmahnungen noch Kündigung.

Erhalten Eltern Lohn, wenn sie wegen eines kurzfristig angekündigten Kita-Streiks von der Arbeit fernbleiben müssen?

Wenn Paragraf 275 BGB greift, kommt Paragraf 616 BGB zur Geltung, sofern dieser im Vertrag des betroffenen Elternteils nicht ausgeschlossen ist. Laut Paragraf 616 BGB müssen Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern den Lohn weiterzahlen, wenn sie unverschuldet - beispielsweise wegen eines Streiks - von der Arbeit fernbleiben müssen. Spätestens seit Corona sind aber viele Arbeitgeber über Paragraf 616 gestolpert und daher ist er in sehr vielen aktuellen Arbeitsverträgen ausgeschlossen. Ist Letzteres der Fall, müssen Arbeitgeber keine Lohnzahlung leisten.

Gibt es einen Rechtsanspruch auf bezahlten Urlaub für Arbeitnehmer?

Arbeitnehmer haben keinen Rechtsanspruch darauf, die Verhinderung mit bezahltem Urlaub überbrücken zu dürfen, jedoch sollte es eher im Sinne des Arbeitgebers sein, wenn ein Arbeitnehmer seinen Urlaub verbraucht, anstatt sich auf Paragraf 616 BGB zu berufen, wonach der Arbeitnehmer der Arbeit fernbleiben darf und zugleich sein Gehalt erhält. Am besten ist aber immer die außervertragliche und einvernehmliche Lösung - beispielsweise indem Arbeitstage getauscht werden. Ein Arbeitnehmer kann auch vorschlagen, im Home-Office zu arbeiten oder das Kind sogar mit zur Arbeit zu bringen, wenn keine betrieblichen Gründe dagegen sprechen und der Arbeitgeber damit einverstanden ist. Für all diese Lösungen gibt es aber keinen Rechtsanspruch, daher sollten sie einvernehmlich getroffen werden.

Können Eltern bei einem Streik auch die Kinderkrankentage nutzen?

Der Einsatz von Kinder-Krankentagen, die nach IFSG ja auch bei Kita-Schließungen aufgrund von krankheitsbedingtem Personalmangel in den Kitas möglich waren, sind bei Kita-Streiks nicht vorgesehen.

Können Eltern Forderungen an eine Kommune oder einen Kita-Träger nach einer Ersatzbetreuung stellen?

Erzieherinnen dürfen unangekündigt von ihrem Streikrecht Gebrauch machen und müssen ihre Arbeitgeber auch nicht vorab darüber informieren, ob sie einem Streikaufruf folgen oder nicht. Daher gibt es auch keine rechtliche Verpflichtung für Kommunen, beispielsweise mit den verbleibenden Erzieherinnen Notbetreuungs-Gruppen zu organisieren. Es ist natürlich trotzdem wünschenswert, wenn sie eine Notbetreuung anbieten.

Was passiert, wenn sich Arbeitgeber und Eltern nicht einigen können und Eltern von der Arbeit fernbleiben?

In diesem Fall stellt sich die Frage, ob Paragraf 275 BGB und Paragraf 616 BGB zur Geltung kommen und Eltern ihre Ansprüche auf Freistellung beziehungsweise Lohnfortzahlung juristisch durchsetzen können. Aber das ist für alle Beteiligten unschön und belastet das Arbeitsverhältnis. Daher kann man nur appellieren, dass berufstätige Eltern mit ihren Arbeitgebern eine einvernehmliche Lösung finden.

Unabhängig von Streiks - was passiert, wenn Eltern ihren Arbeitsverpflichtungen nicht folgen können, weil Kitas ihren Betreuungsvertrag nicht einhalten?

Wenn eine Kita, beispielsweise wegen Personalmangels oder Krankheiten, ihre Betreuungszeiten einschränkt und dies langfristig angekündigt wird, ist das juristisch gesehen in der Regel ein Problem zwischen Kita-Trägern und den betroffenen Eltern. Das liegt dann nicht in der Risikosphäre des Arbeitgebers. Aber die Fragestellung ist sehr komplex und ein eigenes Thema.