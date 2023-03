Klimaneutralität: Die Rechnung des Rems-Murr-Kreises geht auf

Das Land Baden-Württemberg hat in Sachen Klimaneutralität der Liegenschaften einen Offenbarungseid geleistet und das selbst gesteckte Ziel von 2030 auf 2040 verschoben. Der Rems-Murr-Kreis bleibt weiter auf Kurs: Klimaneutralität 2030 bei den Gebäuden lautet das Ziel nach wie vor. Das kostet zwar viel Geld, mehrere Millionen mehr als noch vor einem Jahr kalkuliert. Doch schaut Finanzdezernent Peter Schäfer auf die ebenfalls rasant gestiegenen Energiepreise, geht die Rechnung nicht nur fürs Klima, sondern auch für die Kreiskasse auf.

Bis 2030 Klimaneutralität bei Gebäuden

Was ist geplant? Der Rems-Murr-Kreis will bis 2030 bei seinen Verwaltungsgebäuden, den kreiseigenen Schulen, den Kliniken in Schorndorf und Winnenden sowie der Abfallwirtschaft unterm Strich klimaneutral werden. Der Landkreis will auf diese Weise seiner Vorbildfunktion gerecht werden. Das hehre Ziel ist ein klimaneutraler Landkreis bis 2035, „spätestens 2040“.

Auf der Hand liegt, dass die Schulen und vor allem die beiden Krankenhäuser immer mehr Energie verbrauchen werden, als dort mit PV-Anlagen oder Wärmepumpen erzeugt werden kann. Für den Ausgleich innerhalb des „Kreiskonzerns“ sorgt die Abfallwirtschaft (AWRM), die mit ihren Anlagen mehr denn je zum Erzeuger von regenerativen Energien wird. Sei’s mit Photovoltaikanlagen auf Deponien, der energetischen Nutzung von Bioabfällen oder Wärme aus Deponiegasen.

Fassaden, Fenster und Dächer sanieren

Um Energie zu sparen, werden an den bestehenden Gebäuden Fassaden, Fenster und Dächer saniert, Heizungen erneuert, Pumpen getauscht und LED-Beleuchtungen installiert. Im vergangenen Jahr summierten sich diese Investitionen an den Berufsschulen und den Landratsämtern in Waiblingen und Backnang auf 4,5 Millionen Euro, was rund 200 Tonnen CO2 einspart. Für 2023 sieht Peter Schäfer weitere 4,8 Millionen Euro vor (244 Tonnen CO2). Und so soll es Jahr für Jahr weitergehen, runtergebrochen auf jedes einzelne Gebäude und jede Sanierungsmaßnahme, bis der Rems-Murr-Kreis 2030 einen klimaneutralen Liegenschaftsbestand aufweisen kann. „Wir haben nicht nur ein Ziel definiert“, so Landrat Richard Sigel, „wir haben auch einen klaren Fahrplan!“

Im vergangenen Jahr musste der Finanzdezernent jedoch seine schönen Zahlen gründlich revidieren. Infolge des Ukrainekrieges explodierten nicht nur die Preise für Strom, Gas und Öl. Auch die Inflation zog an, die Kosten für Baumaterial erhöhten sich um stolze 30 Prozent, die Baukosten legten insgesamt um rund 16 Prozent zu. Statt rund 42 Millionen kosten die Investitionen in Schulen und Verwaltungsgebäude nun schon 62,5 Millionen Euro. Doch weil auch die Energiekosten steigen, stimmt die Rechnung wieder. Die Investitionen amortisieren sich in 14 statt in zwölf Jahren. „Die Maßnahmen sind nach wie vor nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll“, lautete das Fazit von Peter Schäfer in den Ausschüssen für Umwelt und Verkehr sowie Verwaltung, Schule und Kultur, in denen er die Decarbonisierungsstrategie vorstellte.

Der Etat: auf Kante genäht

Auf lange Sicht seien die energetischen Sanierungsmaßnahmen auch „ein wesentlicher Baustein der nachhaltigen Haushaltssanierung“. Ein Thema, das Verwaltungsspitze und Kreistag verstärkt beschäftigen dürfte, nachdem der aktuelle Etat auf Kante genäht ist und in den kommenden Haushalten Ausgaben und Einnahmen weiter auseinanderdriften dürften.

Bei allem Lob für die Decarbonisierungsstrategie aus dem Rund der Kreisrätinnen und Kreisräte gab es auch Kritik von Kreisrat Ronald Borkowski (Linke), der bereits das Klimaschutz-Handlungsprogramm „Miteinander.Handeln.Jetzt“ als insgesamt zu unbestimmt, zu wenig und zu langsam kritisiert hatte. Er monierte zum einen, dass die Kreisbaugesellschaft mit ihren rund 800 Wohnungen bei der Klimabilanz des Kreiskonzerns außen vor bleibe. Stimmt, räumte Landrat Sigel ein, aber nicht weiter schlimm, zumal die Kreisbau es nicht stemmen könne, diese Mietwohnungen bis 2030 klimaneutral zu machen. Zum anderen wirft Borkowski wie auch sein Kollege Willy Härtner (Grüne) der Verwaltung vor, bei der Stromeinspeisung eine Milchmädchenrechnung aufzumachen. Jetzt wird’s kompliziert. Was vermutlich der Grund war, dass es in beiden Ausschüssen beim Meinungsaustausch auf Expertenebene blieb und der Rest Schweigen war. Es geht um die Art der Berechnung und inwieweit erneuerbare Stromerzeugung der AWRM in die Bilanz einfließt. Borkowski jedenfalls findet, „wenn man da sauber rechnen würde, käme wohl ein ganz anderes Ergebnis bei der Klimabilanz heraus“.