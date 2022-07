Klimaschutz im Rems-Murr-Kreis: Ideen erwünscht, alle können mitreden

Beteiligung ist gefragt: Bürgerinnen und Bürger sollen Ideen einbringen, wie man Klimaschutz im Kreis intensivieren kann. Zu diesem Zweck lädt die Landkreisverwaltung zu Bürgerdialogen ein. Es sind zwei Termine vorgesehen: Am Montag, 25. Juli, 18.30 bis 21 Uhr, findet der erste Bürgerdialog in der Festhalle Murrhardt statt. Der zweite Termin: Donnerstag, 28. Juli, 18.30 bis 21 Uhr im Bürgerhaus Rommelshausen.

Momentan bereitet der Landkreis das vierte Klimaschutz-Handlungsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026 vor, das den Arbeitstitel „Miteinander.Handeln.Jetzt.“ trägt. „Klimaschutz kann nur funktionieren, wenn möglichst alle Akteure mitmachen und wir miteinander handeln“, wird Landrat Dr. Richard Sigel in der Pressemitteilung zitiert. „Wir wollen den Klimaschutz mit dem neuen Handlungsprogramm daher noch weiter in die Fläche bringen. Dafür brauchen wir eine rege Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger - sowohl bei der Entwicklung des Handlungsprogramms als auch bei der späteren Umsetzung.“

Gefragt sind Meinungen und Ideen

In zwei Bürgerdialogen möchten sich Landrat Sigel und die Stabsstelle Klimaschutz mit den Bürgerinnen und Bürgern über deren Meinungen und Ideen zum Klimaschutz austauschen und erörtern, wie miteinander der Klimaschutz im Landkreis weiter vorangebracht werden kann. Für Jugendliche gab es bereits einen speziellen Jugenddialog zum Klimaschutz. Die Ergebnisse werden in die politische Diskussion und in das Klimaschutz-Handlungsprogramm eingebunden.

Der Deutsche Wetterdienst weitet Hitzewarnsystem aus

Der Deutsche Wetterdienst weitet sein Hitzewarnsystem aus. Neuerdings liefert der Dienst auch Vorhersagen für die zu erwartende Hitzebelastung der jeweils bevorstehenden fünf Tage. Hintergrund ist, dass mit Hitzewellen hohe Risiken für die Gesundheit verbunden sind. Alle Informationen sind hier zu finden: www.hitzewarnungen.de. Bürger/-innen können die Hitzewarnungen kostenlos sozusagen abonnieren, so dass sie automatisch die neuesten Hitzeprognosen erhalten. Eine Warnung vor einer „starken Wärmebelastung“ wird dann herausgegeben, wenn die gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Dieser Schwellenwert liegt bei etwa 32°C. Der Wert „gefühlte Temperatur“ berücksichtigt das Temperaturempfinden.