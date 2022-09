Klimawende Rems-Murr-Kreis: Kontroverse Diskussion in Ausschüssen des Kreistags

Wende bei der Klimaschutzpolitik des Landkreises: Es sollen alle mitmachen. Denn nur eine engagierte Kreisverwaltung und ihre Tochterunternehmen – das reiche nicht aus, erklärte Landrat Richard Sigel bei der Diskussion des vierten Klimaschutz-Handlungsprogramms im Kreistag. Und so hat das Umdenken begonnen – nicht ohne politische Fetzen, die flogen.

Rege und kontroverse Diskussion

In den beiden Ausschüssen ist das Klimaschutz-Handlungsprogramm rege und teilweise auch kontrovers diskutiert worden. Vor allem Kreisrat Ronald Borkowski (Linke) monierte, dass das Handlungsprogamm nicht weit genug geht. Er bezweifelte, dass mit den Maßnahmen bis 2035 das Ziel Klimaneutralität erreicht werden könne. „Ein Klimaschutzkonzept ohne ausreichende Maßnahmen verdient eher den Programm-Slogan ,Klimaschutz: Macht mal schön!’“

Auf weitaus fruchtbareren Boden fielen die Vorschläge bei den übrigen Fraktionen. Astrid Fleischer (Grüne) zeigte sich im Umwelt- und Verkehrsausschuss „nicht so pessimistisch“ wie ihr Vorredner Borkowski. Ihr Fraktionskollege Willy Härtner vermisste im Handlungsprogramm jedoch klare Ansagen zur Windkraft. „Wir müssen massiv Gas geben!“, forderte er. Allein im Raum Backnang seien 20 Anlagen notwendig.

Klaus Riedel (SPD) betonte, dass es beim Klimaschutz schon lange kein Erkenntnisproblem mehr gebe, sondern ein Handlungsdefizit. Der Landkreis habe zwar einen sehr begrenzten Handlungsspielraum, doch den gelte es vor allem in der Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden zu nutzen, wie zum Beispiel bei der Bauleitplanung. „Es geht nicht um Verzicht“, so Riedel: „Die Frage ist: Wann ist genug?“

Raimon Ahrens (Freie Wähler) wies auf den Zwiespalt hin, in dem Kommunalpolitiker stecken, wenn sie Entscheidungen beim Klimaschutz abwägen müssen: So wünschten sich Unternehmen neue Gewerbegebiete und Familien Baugrund für bezahlbare Wohnungen.

Als Landwirt ist Peter Treiber (FDP-FW) besonders betroffen von der anhaltenden Versiegelung der Landschaft. „Das tut mir in der Seele weh!“ Und auch sein Kollege von der CDU, Hermann Beutel, weiß als Schorndorfer Gemeinderat, wie wichtig eine klimabewusste Bauleitplanung ist. Doch das größte Problem seien die Altbauten, die nach wie vor CO2-Schleudern seien.

Jeder muss zum Klimaschutz beitragen

Im Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss sprach die grüne Kreisrätin Anne Kowatsch von einem „ehrgeizigen Ziel“, das mit dem 4. Klimaschutz-Handlungsprogramm verbunden ist, sparte aber nicht an Superlativen wie „toll“ und „grandios“.

Jürgen Hestler (SPD) zeigte sich nach der Lektüre des 64-seitigen Werkes „beeindruckt, angetan, skeptisch und nachdenklich“. Angetan, weil auf Katastrophenszenarien verzichtet wurde. Skeptisch, ob der Kreis bis 2035 die Klimaneutralität wirklich schaffen könne. Er befürchtet, dass Landrat Richard Sigel in gut zehn Jahren „mit heruntergelassenen Hosen“ dastehe. Und schließlich nachdenklich, ob sich der Landkreis bei der Vermittlung von Klimaschutz an Kinder und Jugendliche nicht einen zu großen Schuh anzieht. „Überlassen Sie das den Schulen“, empfahl der ehemalige Lehrer.

Andreas Hesky (Freie Wähler) erkannte in dem Motto „Miteinander.Handeln.Jetzt“ auch die Botschaft: einfach machen und anpacken. So sollten Hausbesitzer jetzt eine neue Heizung bestellen und jetzt eine PV-Anlage ordern, selbst wenn beide derzeit nicht lieferbar sind und die Handwerker in Aufträgen ersticken.

Armin Mößner (CDU) schlug in dieselbe Kerbe: „Jeder von uns, der im Rems-Murr-Kreis lebt, muss seinen Beitrag leisten und sein Kleingeld bereitstellen.“

Ulrich Lenk (FDP-FW) nannte es erfreulich, dass der Kreis „sich Ziele setzt, anspruchsvolle Ziele“. Wichtiger als die Ziele sei jedoch, sich überhaupt auf den Weg zu machen.

Versäumnisse und Bremserrolle

Gegen Ende wurde die Debatte schließlich doch ein wenig politisch, nachdem Hans Harald Kelemen (SPD) auf die Versäumnisse der Vergangenheit und insbesondere auf die Bremserrolle des langjährigen CDU-Wahlkreisabgeordneten Joachim Pfeiffer beim Ausbau der erneuerbaren Energien hingewiesen hatte. Dies quittierte Maximilian Friedrich (Freie Wähler) mit der Bemerkung, dass die SPD seit 1998 mit einer Unterbrechung in der Regierungsverantwortung stehe. Nun aber sei der Klimaschutz in doppelter Sicht in den Blickpunkt gerückt. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine gehe es auch um Energiesicherheit.

Ein Punkt, den Friedrich mit Landrat Richard Sigel teilt: Die ehrgeizigen Klimaschutzziele würden wegen des Ukraine-Krieges nicht zurückgestellt. „Im Gegenteil, der Landkreis investiert ganz bewusst weiter, um seinen Beitrag für mehr Klimaschutz und mehr Unabhängigkeit in Sachen Energie zu leisten“, sagte Sigel.