Kliniken vor Horrorjahr: Rems-Murr-Landrat Richard Sigel will "sofortige" Hilfe

Die baden-württembergischen Kliniken pfeifen finanziell aus dem letzten Loch – neue Daten, die dieser Tage die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) veröffentlicht hat, sind schockierend. Auch im Rems-Murr-Kreis ist die Lage übel. Landrat Richard Sigel fordert deshalb „sofortige Entlastungs- und Unterstützungsmaßnahmen“.

2023 wird für die Kliniken wohl noch schlechter als 2022

Die Krankenhäuser im Lande rechnen für 2023 mit einem drastischen Defizit von insgesamt 800 Millionen Euro – das hat eine Blitzumfrage der BWKG zutage gefördert. Fast noch besorgniserregender: Während schon im Jahr 2022 fast zwei Drittel der Häuser, nämlich 62,6 Prozent, ein Minus erwirtschafteten, kalkulieren laut den Prognosen für 2023 gar 76,8 Prozent, also mehr als drei Viertel, dass sie rote Zahlen schreiben werden.

„Angesichts dieser massiven wirtschaftlichen Bedrohungen der Krankenhauslandschaft“ fordern Rems-Murr-Landrat Richard Sigel und André Mertel, Geschäftsführer der Rems-Murr-Kliniken, schnelle Hilfe von der „Politik auf Bundes- und Landesebene“.

Der Report der Krankenhausgesellschaft nennt verschiedene Gründe für die Misere, unter anderem galoppierende Energiekosten, im Zuge der Coronakrise gesunkene Fallzahlen und Bettensperrungen wegen Fachkräftemangel. Die BWKG adressiert aber auch konkrete Vorwürfe an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach: Von den erwarteten 800 Millionen Euro Defizit 2023 seien 375 Millionen auf politische „Fehlentscheidungen“ zurückzuführen.

Zu Buche schlügen Änderungen bei den Abrechnungsmodalitäten, den sogenannten Fallpauschalen. Vor allem aber komme „die versprochene Entlastung für die massiv gestiegenen Energiekosten nur in Bruchteilen bei den Krankenhäusern an“, heißt es in einer Pressemitteilung der BWKG.

Versprochene Hilfsgelder kommen oft nicht bei den Kliniken an

Zwar stelle der Bund dafür theoretisch 4,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Voraussetzungen zum Abruf der Mittel seien aber so gestrickt, dass praktisch drei Viertel aller Kliniken „leer ausgehen. Damit kann nur ein Bruchteil der angekündigten Mittel bei den Kliniken ankommen. Im Jahr 2023 würden den Krankenhäusern im Land eigentlich 310 Millionen Euro zustehen. Aktuell geht die BWKG davon aus, dass sie nur 45 Millionen Euro erhalten.“

Richard Sigel, der als Landrat auch Aufsichtsratsvorsitzender der Rems-Murr-Kliniken ist, spricht von einer „dramatischen“ Situation: „Wir weisen bereits seit Monaten wiederholt auf die prekäre finanzielle Lage der Krankenhäuser im Land hin – angekommen ist auch bei den Rems-Murr-Kliniken bisher kaum Unterstützung. Trotz medienwirksamer Versprechungen ist nur wenig passiert. Das ist bedenklich und verspielt Vertrauen.“

Strukturell stünden die Rems-Murr-Kliniken „gut da. Wir haben mit der Medizinkonzeption die Gesundheitsversorgung der Menschen im Kreis stetig verbessert. Und wir haben mit der Campusentwicklung einen fundierten Plan für die bauliche Weiterentwicklung beider Klinik-Standorte. Was wir jetzt brauchen, ist schnelle Hilfe, damit wir zumindest die durch die Inflation gestiegenen Kosten ausgleichen können.“

"Fatales Signal der Politik, Kliniken im Regen stehenzulassen"

Auch André Mertel, Geschäftsführer der Rems-Murr-Kliniken, klagt: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen immer wieder an die Belastungsgrenze, um auch bei massiven Infektionswellen wie im vergangenen Winter für die Menschen da zu sein. Da ist es ein fatales Signal der Politik, die Kliniken so im Regen stehenzulassen.“ Die Häuser in Schorndorf und Winnenden „brauchen finanzielle Unterstützung, da wir die höheren Kosten nicht über höhere Preise ausgleichen können. Notwendig sind ein Inflationsausgleich und für die geringeren Fallzahlen ein Ganzjahresausgleich.“