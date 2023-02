Klirrende Kälte im Rems-Murr-Kreis: Wetterdienst erwartet bis zu minus 14 Grad

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Rems-Murr-Kreis eine Warnung vor strengem Frost herausgegeben. Laut DWD ist die Warnung von Mittwoch (08.02.), 18 Uhr, bis voraussichtlich Donnerstag (09.02.), 11 Uhr, gültig. Der DWD rechnet mit Temperaturen um minus 10 Grad. Überall dort, wo Schnee liegt, sinken die Temperaturen auf Werte bis minus 14 Grad.

In der Nacht wird es sehr kalt

"In der aktuellen Wettersituation, bekommen wir aus einer östlichen Strömung eine sehr kalte Luft herangeführt", sagte ein Sprecher des DWD auf Nachfrage. Dementsprechend gebe es eine trockene Kontinentalluft. Das führt laut dem DWD-Sprecher einerseits dazu, dass tagsüber Sonnenschein herrscht und keine Wolken am Himmel sind. Andererseits sinken die Temperaturen in der Nacht stark ab.