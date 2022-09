Knallharte Kritik an Flüchtlingspolitik: Oberbürgermeister schlagen Alarm

Ein lohender Brandbrief mit knallharten Forderungen ging raus. Die Aussagen – ganz knapp: „mit dem Rücken zur Wand“ und „definitiv nicht mehr leistbar“. Die sechs Großen Kreisstädte schlagen Alarm. Es geht um die Geflüchteten, die Tag für Tag im Rems-Murr-Kreis ankommen. Fünf Oberbürgermeister und eine Oberbürgermeisterin wenden sich gegen die aktuelle Flüchtlingspolitik von Bund und Land und wollen grundlegende Änderungen.

Bald mehr als doppelt so viele Geflüchtete als in der ersten Flüchtlingskrise

Stand jetzt, schreibt Gabriele Zull, Oberbürgermeisterin von Fellbach, stellvertretend für alle OBs im Rems-Murr-Kreis, hätten die Städte bis Ende des Jahres „voraussichtlich mehr als doppelt so viele Personen wie 2017“ unterzubringen. Im Jahr 2017, zum Höhepunkt der damaligen Flüchtlingskrise, wurden, so Zull, knapp 2000 geflüchtete Menschen in verschiedenen kommunalen Unterkünften versorgt. Im gesamten Kreis – also auch in der Obhut des Landratsamts – waren knapp über 7000 Menschen untergebracht.

Aktuell, heißt es aus dem Landratsamt, sind 4800 Ukrainerinnen und Ukrainer im Rems-Murr-Kreis registriert. Der Großteil dieser Menschen sei privat untergebracht oder lebe in den Unterkünften der Gemeinden. 300 Menschen aus der Ukraine leben in den Unterkünften des Kreises.

Außerdem leben 1100 Asylbewerberinnen und Asylbewerber – also Menschen aus allen anderen Ländern, beispielsweise Syrien und Afghanistan, aber auch aus afrikanischen Ländern – in den Unterkünften des Kreises. Weitere – eine vom Landratsamt nicht bezifferbare Anzahl – Asylbewerber leben in den Unterkünften der Gemeinden oder in Privatwohnungen.

Erst freitags wird bekanntgegeben, wie viele Geflüchtete am Montag im Kreis ankommen

Wie es weitergehen wird? Das Landratsamt beklagt eine „mangelnde Planungssicherheit“: Die Anzahl der Menschen aus der Ukraine, die Woche für Woche aufzunehmen sind, werde immer erst freitags für die kommende Woche bekanntgegeben. Aktuell kämen rund 160 Menschen aus der Ukraine pro Monat in den Kreis. „Das Land signalisiert uns aber, dass es in naher Zukunft 600 oder mehr pro Monat sein könnten.“

Bei den Asylbewerbern – also den geflüchteten Menschen aus dem Rest der Welt – wurden dem Kreis für Oktober 180 Personen angekündigt. Die Zahl steige an. Und: Noch kamen im Rems-Murr-Kreis keine russischen Deserteure an. Was da zu erwarten ist, steht in den Sternen. Die Fernsehbilder von beispielsweise der finnischen Grenze lassen den Atem stocken.

Bei aller Mühe, die in die Akquise von Wohnraum gesteckt werde, schreibt Gabriele Zull, gestalte sich das Ganze „zunehmend schwieriger“. Mit allem, was bislang organisiert worden sei, „könnte es uns gelingen, die prognostizierte Unterbringung für das Jahr 2022 zu stemmen“. Man beachte den Konjunktiv! Sicher sind sich die OBs demnach nicht. Es ist daher folgerichtig, wie Zull weiter schreibt: „Sollte die hohe Zuwanderungsrate allerdings auch im kommenden Jahr anhalten, ist dies für uns definitiv nicht mehr leistbar. Wir stehen hier buchstäblich mit dem Rücken zur Wand.“ Und das gelte nicht nur für den Wohnraum, der beschafft werden muss, sondern auch für die Finanzen, die Betreuung und die gesamten behördlichen Angelegenheiten, die einer Ankunft von Flüchtlingen folgen müssen.

Absolut keine Privatsphäre: Spannungen vorprogrammiert

Auch Landrat Joachim Sigel sieht Ungutes auf sich und alle Beteiligten zukommen. Schon längst stehen in den Notunterkünften keine Wohnabteile mit Tür mehr zur Verfügung. Stattdessen reiht sich Stockbett an Stockbett. Die dadurch absolut inexistente Privatsphäre sorge „für Spannungen“.

Doch es gibt noch einen ganz anderen Aspekt: Zur Unterbringung der geflüchteten Menschen mussten schon wieder mehrere Hallen, die eigentlich Vereinen, Schulen und dem Sport zur Verfügung stehen, umgewidmet werden. Der Schul- und Vereinssport, so Zull, drohe, zum „Erliegen“ zu kommen. Das könne nur eine „Notmaßnahme“ sein, keine „Lösung“, sagt Sigel. Denn die daraus folgenden Einschränkungen – direkt nach den langwierigen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie – kratzen auch an der „Akzeptanz der Bevölkerung“.

Eine „politische Fehlentscheidung“: OBs fordern zeitnahe Korrektur

Gegenseitige Akzeptanz ist noch an anderer Stelle – unter all jenen, die im Rems-Murr-Kreis, in Baden-Württemberg, in ganz Deutschland Schutz suchen – stark gefährdet. Menschen aus der Ukraine haben einen anderen Status als alle jene, die aus anderen Ländern kommen. Menschen aus der Ukraine unterliegen nicht den strengen Beschränkungen, die Asylbewerber aushalten müssen. Menschen aus der Ukraine bekommen mehr Geld als jene, dürfen sofort arbeiten und dürfen, wenn sie eine Wohnung finden, sofort privat wohnen. Dadurch entstehe, schreibt Gabriele Zull im Namen aller OBs, „Unmut in der Gesellschaft und innerhalb der Gemeinschaft der geflüchteten Menschen“. Zull bezeichnet diesen Fakt als „politische Fehlentscheidung“, die zeitnah korrigiert werden müsse.