Kohlensäure im Rems-Murr-Kreis Mangelware: Kein Blubb mehr in Bier und Schorle?

Wir haben einen Mangel! Noch einen. Einen CO2-Mangel. Jawohl, richtig gelesen: Das Gas, von dem wir viel zu viel haben, das an der Klimakrise eine Mitschuld trägt, fehlt plötzlich an allen Ecken und Enden. Sind die Saftschorlen und Limos aus dem Rems-Murr-Kreis womöglich demnächst still und die Biere schal?

Kohlensäure, also das, was im sauren Sprudel und in Limos blubbert, aber beispielsweise auch im Secco prickelt – hier wird Wein mit Kohlensäure verperlt –, besteht aus Wasserstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff. Für Chemie-Interessierte: Die Formel lautet H2CO3. Kohlensäure entsteht, wenn Kohlendioxid, also CO2, unter Druck in Wasser, H2O, gepresst wird. Dann verbinden sich die beiden Stoffe. Solange der Druck aufrechterhalten wird, bleibt die Kohlensäure stabil, flüssig und fällt nicht auf. Sobald der Druck wegfällt, lösen sich die Stoffe wieder voneinander, das Kohlendioxid CO2 perlt nach oben.

Das Kohlendioxid für die sprudelnden Getränke stammt aus der Düngemittelproduktion

Um Kohlensäure zu bekommen, braucht’s also Kohlendioxid, CO2. Das fiel bislang in Unmengen bei der Düngemittelproduktion an und wurde beispielsweise für Getränkehersteller als Nebenprodukt aufgefangen und abgefüllt. Die Düngemittelproduktion aber, so verkündet es der Deutschlandfunk, wurde runtergefahren. Zu energieintensiv. Das Fachorgan „agrar heute“ vom Deutschen Landwirtschaftsverlag erklärt: „Düngermarkt kollabiert“. Denn die Kosten für Erdgas sind aktuell rekordverdächtig. Und 90 Prozent der variablen Produktionskosten bei Düngern werden von diesem Energieträger bestimmt.

Das führt dazu, dass Brauereien teilweise schon die Produktion zurückgefahren haben, schreibt der Spiegel.

Mark Schlaipfer aus der Welzheimer Brau- und Brennwerkstatt ist aber noch entspannt. Sein Schwerpunkt liegt nicht beim Bier. Bier braue er nur in ganz geringen Mengen, für den eigenen Ausschank und bei Seminaren. Da juckt ihn der aktuelle CO2-Mangel noch nicht.

Beim Brauen entsteht die Kohlensäure von alleine - CO2 braucht's für was anderes

Bierbrauer sind eigentlich noch gut dran. Denn bei der Brauerei entsteht die Kohlensäure im Getränk durch die Vergärung erst mal von alleine. Aber, sagt Mark Schlaipfer, der Brauer braucht das CO2 an anderer Stelle. Bevor das Bier ins Fass oder in die Flasche kommt, wird dort CO2 reingepumpt. Denn beim Befüllen braucht’s Druck, sonst schäumt die schöne biereigene Kohlensäure gleich weg und das Bier schmeckt wie – na ja, Biertrinker finden ihre eigenen Vergleiche dafür. Da das Bier aber nicht mit Sauerstoff in Berührung kommen darf, weil es sonst oxidiert und dann auch nicht mehr schmeckt, nimmt der Brauer CO2. Und dafür gibt’s noch nicht wirklich eine Alternative.

Daniel Singh, Braumeister des Singhbräu, der seine Biere in Sulzbach an der Murr braut und abfüllt, ist bislang auch noch guten Mutes und fürchtet nicht um den Geschmack seines Biers. Vor allem die Großbrauereien seien von der Krise betroffen, sagt er. Denn diese lassen sich das CO2 im Tanklaster anliefern und in große Tanks abfüllen. Der Engpass bestehe genau da, sagt Singh. Er, der zwar mehr produziert als der Welzheimer Kollege, aber dennoch in vergleichsweise kleinen Mengen, kauft das CO2 dagegen in Gasflaschen. Und da gibt’s noch keine Probleme. Auch der Preis ist noch der alte. Er könne, sagt Singh, sich das auch nicht wirklich erklären. Wahrscheinlich liege es daran, dass die Gasflasche im Verhältnis teurer sei als die Großanlieferung per Tanklaster, die Gewinnmarge daher größer. Und damit sei der Wunsch der Gaslieferanten, dieses Produkt weiterverkaufen zu können, vermutlich dringlicher. Daniel Singh fürchtet allerdings, dass die Großbrauereien in ihrer Not irgendwann auch auf Gasflaschen umsteigen werden. Dann wird’s auch hier zum Mangel kommen und dann ist auch er betroffen.

CO2 hat sich in diesem Jahr schon um 16 Prozent verteuert

Das Team vom Weissacher Tälesbräu – zurzeit noch hochengagiert und offensichtlich erfolgreich, also mit Blubb, auf dem Landwirtschaftlichen Hauptfest auf dem Wasen vertreten – hat auch noch einen CO2-Vorrat. Allerdings müsse man demnächst wieder bestellen – dann sehe man, was kommt. Der Preis fürs CO2 habe sich in diesem Jahr schon um 16 Prozent verteuert. Und die Brauerei muss etwa 500 Kilo CO2 im Jahr zukaufen. Das merkt man schon in der Kasse. Die Bierpreiserhöhung im Frühjahr habe allerdings noch nicht am teueren Gas gelegen, sondern war der Tatsache geschuldet, dass sich auch die Rohstoffpreise fast verdoppelt hätten. Harte Zeiten für Bierbrauer und Biertrinker.

Das Sorgenkind dieses Teams ist im Übrigen das alkoholfreie Bier: Da nach dem Entalkoholisieren keine Kohlensäure mehr im Bier vorhanden sei, müsste diese Sorte voll aufgeprickelt werden. Da könnte der Mangel zuschlagen. Biermischgetränke, also Bier mit Limos jeder Art, sehen die Weissacher dagegen noch entspannt an: Sie würden einfach ein Bier mit höherem CO2-Gehalt nehmen, um den fehlenden Blubb in der Limo auszugleichen.

Die Sorgenkinder der Saftkellereien: Schorle und Limos

Ja, die Limo – sie ist das Bindeglied zu den Saftereien im Rems-Murr-Kreis. Und dort ist vermutlich doch schon der eine oder andere Stoßseufzer zu hören. „Wir sind besorgt und leben vom Prinzip Hoffnung“, schreibt Matthias Maier von der Beutelsbacher Fruchtsaftkellerei. Er habe nicht vor, den Kohlensäuregehalt in den Saftschorlen und Erfrischungsgetränken zu senken. Die machten auch nur einen kleineren Teil des Sortiments aus. Auch Jürgen Petershans von den Bittenfelder Fruchtsäften bezeichnet sich als „kleinen CO2-Verbraucher“ mit einem Bedarf von zwei bis drei Tonnen im Jahr. Bei beiden Saftereien reicht der Vorrat noch ein Weilchen – „bis Ende Oktober“, schreibt Matthias Maier. Doch auf die Verteuerung der letzten Monate komme schon die nächste Kostensteigerung: Da flüssige Kohlensäure nur noch schwer zu bekommen ist, musste Maier „auf gasförmige Kohlensäure in Druckflaschen umstellen“. Ob diese zuverlässig kommen? Der Lieferant sei zuversichtlich, „aber es gibt keinerlei Garantien“.

Eigentlich müssten die Saftereien hoffen, dass die kleinen Bierbrauer im Rems-Murr-Kreis so erfolgreich sind, dass sie zu großen Bierbrauern werden. Denn Jessica Huber vom Weissacher Tälesbräu geht davon aus, „dass es noch einmal einen technischen Sprung beim Auffangen und Verwerten der überschüssigen Kohlensäure geben wird“. Dann könnten Saftereien und Brauereien sich ja zusammentun und gegenseitig aushelfen. Bislang aber, sagt Jessica Huber, lohne sich die CO2-Auffangtechnik nur bei einer jährlichen Bierproduktion von etwa 5000 Hektolitern im Jahr.

Wird jetzt die Zementproduktion klimafreundlicher?

Laut Spiegel wird in Bayern überlegt, dass das CO2, das in rauen Mengen bei der Zementproduktion in die Luft hinausgeblasen wird, endlich dem guten Zweck des Bierbrauens zugeführt wird. Das wäre zumindest auch ein klimafreundlicher Ansatz.