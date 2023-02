Konjunktur im Rems-Murr-Kreis: Es läuft viel besser als gedacht

Es wird schlimm! Ganz ganz schlimm! Noch im Herbst schien ein regelrechter Wettlauf um die düsterste Prognose eingesetzt zu haben – doch siehe da: Es ist alles gar nicht so schlimm gekommen wie befürchtet. Trotz Putins Krieg gelangt genügend Gas nach Deutschland. Corona hat sich nicht zu einer neuen Winterwelle aufgetürmt. Kurzum: Unternehmen aus dem Rems-Murr-Kreis blicken momentan wieder optimistischer in die Zukunft als noch im Herbst.

Dafür gibt es gute Gründe, wie es im jüngsten Konjunkturbericht der IHK-Bezirkskammer Rems-Murr heißt: „Die Energiepreise haben sich in den letzten Wochen auf einem hohen Niveau stabilisiert oder gar leicht verbilligt, die Inflationsrate ist tendenziell rückläufig und die Pandemie scheint überwunden zu sein.“

Ein weiterer Pluspunkt, zwar nicht aus Sicht der Verbraucher/-innen, doch aus Sicht der Wirtschaft: Industrie- und Dienstleistungsbetriebe können offenbar höhere Kosten doch ganz gut an ihre Kundschaft weiterreichen – „ohne größere Umsatzeinbußen oder Auftragsrückgänge zu verzeichnen“, wie es im Konjunkturbericht weiter heißt.

Wie werden sich die Energiepreise weiterentwickeln?

Trotz Positivnachrichten folgt sogleich die nächste Warnung: „Auf Dauer führen die derzeit hohen Energie- und Rohstoffkosten sowie der enorme Fachkräftemangel in allen Branchen zu einem immer größer werdenden Wettbewerbsnachteil. Diesem Trend entgegenzuwirken, bedarf größter Aufmerksamkeit von Politik und Wirtschaft“, wird IHK-Bezirkskammerpräsident Claus Paal in der Mitteilung zum neuesten Konjunkturbericht der IHK zitiert. Diese Auswertung basiert auf der Konjunkturumfrage der IHK Region Stuttgart aus der Zeit vom 2. bis 20. Januar. Es sind den Angaben zufolge 114 Antworten von Unternehmen aus dem Rems-Murr-Kreis eingeflossen.

Sorgen bereiten ihnen bei der Vorausschau aufs Jahr 2023 vor allem diese drei Punkte: Wie sich die Energie- und Rohstoffpreise weiter entwickeln, bleibt unsicher. Ein Großteil der Unternehmen kann, so mutmaßt die IHK-Bezirkskammer Rems-Murr, noch nicht abschätzen, ob die Strom- und Gaspreisbremsen tatsächlich so stabilisierend wirken wie erhofft. Aus Sicht eines Teils der Befragten ist ferner mit einer nachlassenden Inlandsnachfrage zu rechnen, und der Fachkräftemangel bringt nicht erst seit gestern ernste Probleme mit sich. Mittlerweile betrachten mehr als zwei Drittel der Befragten den Fachkräftemangel als größtes Risiko für die künftige wirtschaftliche Entwicklung. Der Bedarf an qualifizierten Beschäftigten ist den Angaben zufolge seit der Herbstumfrage nochmals gestiegen.

Ziel: Belegschaft vergrößern

Ihre momentane Beschäftigungslage schätzt die Mehrzahl der Unternehmen, die an der Umfrage teilgenommen haben, trotz allem positiv ein. Mehr als die Hälfte der Firmen wollen ihr Personal halten. Fast 30 Prozent von ihnen planen, die Belegschaft zu vergrößern – was sich wegen des Fachkräftemangels allerdings nicht so einfach umsetzen lässt.

Angesichts der Unsicherheiten mit Blick auf geopolitische Entwicklungen warten eine Reihe von Unternehmen zurzeit lieber ab, bevor sie hohe Summen investieren. Im Vergleich zum Jahresbeginn 2022 planen Rems-Murr-Firmen in diesem Jahr mit einem wesentlich geringeren Investitionsvolumen, wie aus der Konjunkturumfrage weiter hervorgeht. Die Digitalisierung steht als Anlass für Investitionen ganz oben. Auf Platz zwei folgt der Ersatz von alten oder nicht mehr brauchbaren Anlagen.