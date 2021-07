Es ist ein Konzert der anderen Art – mit weniger Konzertbesuchern, als man es ansonsten von einem Berg-Heimspiel in Aspach kennt, mit bestimmten Eintrittsvoraussetzungen und mit wichtigen Corona-Verhaltensmaßnahmen. Wie im Rahmen des Modellvorhabens des Rems-Murr-Kreises vorgesehen, sind am Freitagabend die erlaubten 2000 begeisterten Fans von Andrea Berg zum besonderen Heimspiel 2021 „Steh auf und tanz“ in die Arena Aspach gekommen – dem ersten von insgesamt vier geplanten