Kopfschmerzen bei Kindern: Wann Schmerzmittel gefährlich sind und wie Eltern vorbeugen

Kopfschmerzen gehören zu den häufigsten Gründen, warum Eltern mit Kindern oder Jugendlichen zum Arzt gehen. „Das ist ein großes Thema“, sagt Ralf Brügel, Kinderarzt in Schorndorf und Sprecher der Kinderärzte im Rems-Murr-Kreis. Zu ihm kommen viele junge Patienten mit Kopfschmerzen, meist begännen die Beschwerden im Alter von etwa zehn Jahren. Etwas mehr Mädchen als Jungen sind betroffen, berichtet der Mediziner aus seiner Praxis.

Die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft hat 1445 Gymnasiasten zwischen zwölf und 19 Jahren dazu befragt: Mehr als 83 Prozent gaben an, in den vergangenen sechs Monaten mindestens einmal Kopfschmerzen gehabt zu haben. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die gemeinnützige Gesellschaft Zies, die sich darauf spezialisiert hat, Kopfschmerzen präventiv zu begegnen, und in mehreren Bundesländern entsprechende Projekte anbietet und eigene Erhebungen macht. „78 Prozent der Zehn- bis 17-Jährigen leiden unter Kopfschmerzen, haben internationale Studien ergeben“, sagte Nora Wachsmann von der Zies gGmbH in einem Online-Seminar der Krankenversicherung IKK Classic, an dem sowohl Mitglieder als auch Nichtmitglieder kostenlos teilnehmen konnten. Viele Kinder gingen aber nicht zum Arzt wegen der Kopfschmerzen, sagt Wachsmann. „Dabei chronifizieren Kopfschmerzen leicht, wenn man nicht rechtzeitig gegen sie vorgeht.“ Die gute Nachricht aber sei, dass sich Kopfschmerzen gut vermeiden ließen, gerade bei Kindern.

Was sind Kopfschmerzen?

Kopfschmerzen sind Schmerzen im Bereich des Schädels, die entweder den gesamten Kopf betreffen können oder punktuell auftreten. Kopfschmerzen kommen nicht vom Gehirn, sondern von überreizten Nervenbahnen. Es gibt zwei Typen von Kopfschmerzen: Sekundäre Kopfschmerzen treten als Folge von Krankheiten und Verletzungen auf. Primäre Kopfschmerzen dagegen sind eigenständige neurologische Krankheiten.

Mediziner unterscheiden außerdem rund 250 Kopfschmerzarten. Einen ersten Hinweis, unter welcher Art von Kopfschmerzen das Kind leidet, kann der Kopfschmerzschnelltest von Hartmut Göbel von der Schmerzklinik Kiel geben, danach sollte man die Beschwerden in jedem Fall ärztlich abklären lassen. Bei Kindern und Jugendlichen spielen vor allem Spannungskopfschmerzen, Migräne und Medikamentenübergebrauchskopfschmerzen eine Rolle, erklärt Wachsmann.

Was ist Migräne?

Migräne kündigt sich oft durch Vorboten an, zum Beispiel durch visuelle Störungen, Missempfindungen wie Kribbeln, aber auch Heißhunger, Rastlosigkeit oder große Müdigkeit. Die eigentliche Attacke dauert zwischen vier und 72 Stunden, bei Kindern in der Regel kürzer. Der Kopfschmerz ist meist einseitig, wird als Pulsieren, Pochen oder Hämmern empfunden. Bewegung verstärkt die Schmerzen, viele Patienten sind empfindlich gegenüber Licht, Gerüchen und Geräuschen. Klingt der Schmerz ab, bleiben manchmal eine Zeit lang Nachwehen wie Müdigkeit oder Konzentrationsschwäche. Es gibt eine genetische Veranlagung zu Migräne. Die Attacke kann durch unterschiedliche Faktoren ausgelöst werden.

Wie kann man Migräne vorbeugen?

Wichtig ist laut Wachsmann, diese Auslöser zu kennen, das können etwa Hormonschwankungen oder Schwankungen im Blutzuckerspiegel sein. „Alle Migränepatienten profitieren von Regelmäßigkeit im Alltag.“ Das bedeutet: Wer zu Migräne neigt, sollte immer zur gleichen Zeit schlafen gehen und aufstehen, regelmäßige Bewegung und Entspannung in den Schultag einbauen und regelmäßig essen und trinken. Gemeinsame Mahlzeiten, bei denen in Ruhe und ausgewogen gegessen werde, seien gerade für Kinder und Jugendliche wichtig. „Damit im Gehirn kein Energiedefizit entsteht, kann ein Snack am späten Abend sinnvoll sein, zum Beispiel ein Vollkornbrot mit Butter und Honig.“ Kinder sollten nie ohne Frühstück aus dem Haus, für Migränepatienten sei dies aber noch wichtiger.

Was ist Spannungskopfschmerz?

„Spannungskopfschmerz entsteht, wenn das körpereigene Schmerzregulationssystem überlastet ist“, erklärt Wachsmann. Das kann zum Beispiel passieren, wenn Kinder und Jugendliche lange Zeit konzentriert in der gleichen Haltung am Schreibtisch arbeiten, zu wenig schlafen oder empfindlich auf Umgebungsreize wie wechselnde Lichtverhältnisse reagieren. Oft kommen zusätzliche Auslöser wie Stress oder psychische Belastungen hinzu, und der Spannungskopfschmerz breitet sich aus. Diese Art von Kopfweh beginnt oft als Nackenschmerz und breitet sich dann in Richtung Stirn aus, wo er als drückender, beengender Schmerz wahrgenommen wird.

Wie ist Prävention möglich?

„Das Schmerzregulationssystem muss sich erholen können“, sagt Wachsmannn. Vorbeugend wirken deshalb regelmäßige Pausen beim Lernen, in denen Kinder sich am besten ein bisschen bewegen, gähnen, sich strecken und rekeln, beispielsweise vor dem geöffneten Fenster. Außerdem sollten Schreibtisch und Stuhl eine gute Arbeitshaltung ermöglichen. Grundsätzlich hilfreich als Prävention vieler Krankheiten: ausreichend Schlaf, regelmäßiges Essen und Trinken und moderater Sport, am besten an der frischen Luft.

Wann brauchen Kinder Schmerzmittel?

Sind die Schmerzen stark, können auch Kinder und Jugendliche Schmerzmittel einnehmen. Als Faustregel gilt laut Wachsmann, dass dies an weniger als zehn Tagen im Monat der Fall sein sollte. Außerdem sollten Kinder und Jugendliche spätestens dann zum Arzt, wenn regelmäßig Medikamente eingenommen werden müssen, um die Schmerzen in den Griff zu kriegen. Denn regelmäßig auf eigene Faust Schmerzmittel einzunehmen, kann ernste Nebenwirkungen haben. Unter anderem können Kopfschmerzmittel dann sogar auch wieder Kopfschmerzen auslösen, sagt Wachsmann. Außerdem könne es bei regelmäßiger Einnahme sein, dass eine immer höhere Dosis gebraucht werde.