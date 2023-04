Kopftuch, nein danke! Muslimin spricht über Diskriminierung im Berufsleben

Heutzutage wird offen und viel über Rassismus diskutiert. Und obwohl es zahlreiche Initiativen gibt, die Rassismus bekämpfen, besteht nach wie vor das Problem der Ausgrenzung und Diskriminierung – unter anderen auch, weil viele Opfer schweigen.

Wir haben mit Berna Y., einer Betroffenen aus dem Rems-Murr-Kreis, über ihre Erfahrungen gesprochen. Lange Zeit war Berna Y. unsicher, ob sie damit an die Öffentlichkeit gehen sollte. Zu groß war die Angst vor negativen Konsequenzen. Irgendwann wurde ihr jedoch klar, dass sich an der Situation von Frauen, die ein Kopftuch tragen, nichts ändern werde, wenn alle schweigen.

Erste Diskriminierungs-Erfahrung wegen Kopftuch

Zum ersten Mal mit Diskriminierung im Berufsalltag konfrontiert wurde Berna Y.* im Frühjahr/Sommer 2013. Die damals 23-Jährige hatte ihre Ausbildung zur Industriekauffrau abgeschlossen und stand seit zwei Jahren im Berufsleben, als sie sich entschloss, ein Kopftuch zu tragen. „Ich hatte damals den starken Wunsch, diesen Schritt zu gehen“, sagt Berna Y.

Warum sie sich für das Kopftuch entschied? „Ich möchte einfach nicht als Objekt, sondern als Person wahrgenommen werden. Ich trage das Kopftuch nicht nur aus religiöser Überzeugung, sondern weil ich nicht auf mein Äußeres reduziert werden möchte“, erklärt sie. Da sie damals nicht wusste, wie ihr Arbeitgeber und ihre Kolleginnen und Kollegen reagieren würden, habe sie sich für einen Jobwechsel entschieden, sagt die heute 45-Jährige.

Zwei Mal fast derselbe Absagegrund

Auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber bewarb sich Berna zunächst mit einem Bewerbungsfoto, auf dem sie ein Kopftuch trug. Als die Stellensuche erfolglos blieb, ging sie dazu über, Bewerbungen ohne Foto zu verschicken. Daraufhin wurde sie zu Vorstellungsgesprächen eingeladen.

„Ich hatte mich gleichzeitig auf zwei ähnliche Stellen beworben - beide Male als Buchhalterin. Die Absagen nach den Gesprächen waren fast identisch“, sagt Berna Y. Nach Angaben von Berna hätten beide Firmen großes Interesse an ihr gezeigt. Beide Vorstellungsgespräche seien sehr positiv verlaufen. Doch am Ende des Gesprächs habe der Mitarbeiter der einen Firma zu ihr gesagt: „Ich glaube nicht, dass mein Chef davon [vom Kopftuch] begeistert sein wird“.

Ähnlich habe die Personalverantwortliche der anderen Firma reagiert: „Deshalb haben Sie also kein Foto mitgeschickt“, und damit angedeutet, dass ihr Chef Vorbehalte haben könnte. „Prompt folgten auch die Absagen“, so Berna.

Antidiskriminierungsgesetz noch nicht in Kraft

Das sei noch vor dem Antidiskriminierungsgesetz gewesen. „Damals konnte man noch offen sagen, dass es am Kopftuch liegt“, so Berna Y.

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), umgangssprachlich auch Antidiskriminierungsgesetz genannt, ist am 18. August 2006 in Kraft getreten. Es soll Menschen vor Benachteiligungen wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer Religion oder Weltanschauung schützen. Insbesondere soll verhindert werden, dass sie auf dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt benachteiligt werden.

Berna fand schließlich eine Stelle bei einem Steuerberater. Nach einiger Zeit wollte sie zu ihrem früheren Arbeitgeber zurückkehren, bei dem sie ihre Ausbildung absolviert hatte. Der Grund: Berna empfand die Zusammenarbeit dort zuvor als sehr angenehm.

Ihre Vorgesetzten, so Berna Y., hätten ihren Weggang damals sehr bedauert. Ihr damaliger Chef und Geschäftsführer des Unternehmens habe ihr gesagt, dass die Tür für Berna immer offen stehe.

„Im Bewerbungsgespräch ging es nur um meine Kopfbedeckung“

Als Berna Y. sich erneut bei diesem Arbeitgeber bewerben wollte, hatte es jedoch einen Wechsel in der Chefetage gegeben. An das Vorstellungsgespräch erinnert sich die 45-Jährige noch genau: „Das Gespräch drehte sich nur um meine Kopfbedeckung.“ Ihr Gesprächspartner habe das damalige Kopftuchverbot in der Türkei und den Iran mit seinen strengen Auflagen ins Spiel gebracht. Berna Y. wies darauf hin, dass die Türkei bei den Menschenrechten hinterherhinke und der Iran rückständig sei. Dies müsse aber unabhängig von der Situation in Deutschland betrachtet werden.

Schließlich habe ihr Gegenüber sie gefragt: „Wenn ich ihnen ein tolles Angebot mache, aber sage, ohne Kopftuch, was würden sie tun?“ Berna Y. sagte, sie würde ablehnen. Irgendwann im Gespräch habe sie schließlich gesagt: „Wollen wir nicht ein normales Bewerbungsgespräch führen?“ Erst dann habe ihr Gesprächspartner eingelenkt. Sie habe den Arbeitsvertrag bekommen.

Was Berna Y. noch heute an der Situation stört: „Ich glaube nicht, dass ein Mann damit konfrontiert wird.“ Warum ist das anders, wenn sie sich als Frau dafür entscheidet, ein zusätzliches Stück Stoff zu tragen? „Außenstehende müssen das nicht gutheißen. Aber ich möchte, dass man mir die Freiheit zugesteht, das anzuziehen, was ich möchte“.

„Zwei Tage nach meiner Absage war die Stelle online ausgeschrieben“

Eine besonders bittere Erfahrung machte Berna Y. nach eigenen Angaben während ihres Studiums. Sie hatte sich zur technisch orientierten Betriebsökonomin weitergebildet und war auf der Suche nach einem Unternehmen für ihre Diplomarbeit. Sie bewarb sich gleichzeitig bei drei großen Unternehmen.

„Bei einem habe ich angerufen und nach einer Diplomarbeitsstelle gefragt.“ Am Telefon habe man ihr gesagt, dass tatsächlich demnächst eine Stelle im Bereich Logistik ausgeschrieben werde. „Diesmal habe ich eine Bewerbung mit Foto inklusive Kopftuch geschickt. Einen Tag später kam schon die Absage“, erzählt Berna Y. Die Stelle sei zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht ausgeschrieben gewesen, so Berna. Die Begründung in der Absage war jedoch, dass die Stelle bereits vergeben sei. „Ich habe das Ganze dann weiterverfolgt. Zwei Tage nach meiner Absage war die Stelle online ausgeschrieben“, sagt Berna Y. Für sie war völlig klar, was der wahre Grund für ihre Absage war.

Auf der Seite der Antidiskriminierungsstelle des Bundes heißt es dazu: „Muslimische Frauen, die Kopftuch tragen, erleben in Deutschland überdurchschnittlich häufig Diskriminierung im Arbeitsleben“. Verschiedene Untersuchungen sowie die Beratungsarbeit der Antidiskriminierungsstellen hätten gezeigt: „Immer wieder werden Frauen von ihren Arbeitgeber*innen aufgefordert, ihr Kopftuch abzunehmen, viele werden gar nicht erst zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen“.

Kopftuch sollte kein Einstellungskriterium sein

Nach Bernas Studium wurde das Antidiskriminierungsgesetz umgesetzt. „Damit ist die Diskriminierung aber nicht verschwunden“, ist Berna Y. überzeugt. Berna glaubt, dass die Personalverantwortlichen nun sensibilisiert sind, was sie als Absagegrund angeben müssen.

Indem sie über ihre Erfahrungen spricht, möchte Berna die Gesellschaft für das Thema sensibilisieren. Sie hofft, dass in naher Zukunft nicht mehr ein Stück Stoff darüber entscheidet, ob eine Frau für einen Job qualifiziert ist oder nicht.

Diskriminierung: Was hat sich in den letzten Jahren geändert?

Nach Angaben von Julia Gysel von der Antidiskriminierungsstelle des Landes Baden-Württemberg (LADS) hat sich die Sensibilität für Diskriminierung in der Gesellschaft in den vergangenen 10 bis 20 Jahren allgemein und auch im Berufsleben verbessert. „So nehmen wir wahr, dass Arbeitgeber*innen zunehmend sensibilisiert sind, um bereits Bewerber*innen sowie auch die Beschäftigten vor Diskriminierung zu schützen“. Eine wichtige Instanz sei dabei die Einführung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes im Jahre 2006 gewesen. Das Gesetz enthält spezifische Rechtsgrundlagen für den Schutz vor Diskriminierung – insbesondere auch zum Schutz von Beschäftigten vor Benachteiligung. Konkret zur Frage des Kopftuchs im Berufsleben hab sich auch die Rechtsprechung fortentwickelt.

Was können Betroffene gegen Diskriminierung tun?

Frauen, die von Diskriminierung betroffen sind, rät die LADS zunächst, sich zur Rechtslage hinsichtlich des Kopftuchs im Bewerbungsverfahren und im Berufsleben zu informieren. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat dazu auf ihrer Website FAQs eingestellt.

Darüber hinaus bestehen Beratungsmöglichkeiten für ratsuchende Personen, so Julia Gysel. In Baden-Württemberg bestehe ein Beratungsnetzwerk an Beratungsstellen gegen Diskriminierung, die ratsuchende Personen auch hinsichtlich des Vorgehens in Diskriminierungsfällen unterstützen. Sie informieren und beraten alle Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. Weitere Informationen zur Antidiskriminierungsberatung sowie die Kontaktdaten der Beratungsstellen finden Sie hier. Auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes informiert und berät Ratsuchende zu Diskriminierungsvorfällen.

*Name geändert