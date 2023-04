Korber Kopf: Weingut Singer-Bader schneidet fast alle Trollinger-Triebe ab – was steckt dahinter?

Barbara und Julian Singer machten auf dem Korber Kopf ihren Trollinger platt. Brachial. Sie schnitten so gut wie alle Triebe ab. Und das, obwohl schon beste Beeren dran hingen. Welch selbstzerstörerischer Wahnsinn hat die beiden getrieben?

Hat die zwei Bioland-Wengerter die Öko-Reblaus gebissen?

„Was macht ihr da?“, lautete der entsetzte Aufschrei der Nachbar-Wengerter. Auf dem Weinberg der Singers vom Korber Weingut Singer-Bader war im Sommer '22 alles in bester Ordnung: Die Lage ist gut belüftet und richtig schön sonnig. Die Trollingerstöcke waren im besten Weinstockalter: Rund 25 Jahre standen sie und waren fruchtfreudig. Und das zeigte sich auch schon. Die Ernte schien recht gut zu werden. Doch Barbara und Julian Singer packten die Rebschere aus. Tabula rasa an den Weinstöcken. Alles kam weg. Bis auf einen einzigen Trieb pro Stock.

Nein, die beiden Bioland-Wein-Profis waren nicht von der Öko-Reblaus ins Hirn gebissen worden. Und sie wussten sehr wohl, dass genau diese Weinstöcke mit einem wunderbaren Wurzelgeflecht ausgestattet sind und noch viele Jahre vor sich haben werden. Sie wussten aber auch: Trollinger wird die künftigen Sommer nicht mehr wegstecken. Er hat viel zu große Blätter, viel zu große, saftige Trauben. Er braucht viel zu viel Wasser, das es längst nicht mehr gibt. Der Trollinger hält auch die knallige Sommersonne nicht mehr aus. Er kriegt Sonnenbrand. Und dann ist da noch diese fiese Kirschessigfliege. Eingewandert, weil der Klimawandel es ihr hier so gemütlich macht. Sie steht auf diese zarten, roten, süßen Beeren. Und dann ist alles futsch.

Ein Versuch, der zur Revolution des Weinbaus im Remstal führen kann

Barbara und Julian Singer stürzten sich deshalb in einen Versuch, der zur Revolution an den Reben im Remstal führen kann.

Der Versuch wäre bis vor wenigen Jahren am Korber Kopf noch nicht möglich gewesen. Obwohl das Remstal ja ein recht mildes Klima hat. Aber trotzdem: Für das, was die Singers machten, braucht's mindestens 15 Grad Celsius über mindestens 14 Tage. Auch in der Nacht. Und zu spät im Jahr darf diese Phase auch nicht sein. Denn dann dauert's nicht lang genug bis zur nächsten Kälteperiode. Im Juni muss das Ganze spätestens passieren. Die Singers haben gepfropft.

Die Methode, auf einen Stamm neue Sorten zu setzen, kennt man aus dem Obstanbau. So werden zum Beispiel Apfel- oder Kirschbäume veredelt. Man implantiert Zweige der gewünschten Sorte – Edelreiser genannt – in schon gewachsene Zweige. Das funktioniert bestens und wer will, kann beispielsweise einem Apfelbaum auch zwei verschiedene neue Apfelsorten aufpfropfen.

Obstbäume auf diese Art zu veredeln, haben schon die hiesigen Groß- und Urgroßeltern gemacht. Bei den Weinstöcken, sind sich die Singers sicher, waren sie die Ersten im Remstal.

Schneller als man gucken kann: Die Pfropfprofis sind aus Frankreich angereist

Auf den Trollinger kamen Souvignier-gris-Reiser. Jawohl: Das ist eine Weißweinsorte. Das macht aber weder dem Trollinger noch dem Souvignier was aus. Die Reiser haben die Singers von eigenen Souvignier-Stöcken geschnitten. Das geschah Ende Januar, wenn die Pflanzen noch im Winterschlaf liegen. Die Reiser, sagt Julian Singer, kamen bei fünf Grad und schöner Luftfeuchtigkeit in den Kühlschrank und schliefen einfach weiter. Bis, ja bis der Kahlschlag im Weinberg stattgefunden hatte und aus Frankreich Pfropfprofis angereist waren. Dort nämlich wenden die Weinbauern diese Methode schon länger an. Und bei 450 Veredlungen, die innerhalb des einen, absolut perfekten Tages über die Bühne gehen müssen, braucht's Leute, bei denen das G'schäft flutscht. „Wir können das auch“, sagt Julian Singer. Aber halt nicht so schnell.

Bei Weinstöcken werden nicht die kompletten Reiser unter die Rinde des Weinstocks gesetzt, sondern nur die Augen. Also jene Stelle, aus der der neue Trieb wachsen wird. Die Pfropfprofis schnitten also lauter kleine, runde Chips, ritzten die Rinde eines jeden Weinstocks, schoben die Chips in die Wunde, verpflasterten das Ganze fachgerecht – und fertig. Jetzt hieß es warten. Wie viele Augen würden anwachsen, austreiben?

Die Hauptarbeit im Sommer: Wegschneiden, was das Zeug hält

Die Hauptarbeit der Leute vom Weingut Singer-Bader in der Wachstumsperiode dieses Weinbergs war es, die Rebschere immer wieder an den Trollingerstöcken anzusetzen. Der eine verschonte Trieb, längst zur Rebe gewachsen, musste gedeihen. Die hatte die Aufgabe, das Wasser durch den Weinstock nach oben zu ziehen. Die Trollingerstöcke allerdings wollten definitiv nicht nur mit einer Rebe durch den Sommer gehen. Sie schoben und schoben neue Triebe. Das musste alles weg. Aller Saft, alle Kraft sollte in das eine, das besondere, das gepfropfte Souvignier-Auge.

Es gelang. Fast alle gepfropften Augen sind angewachsen. Der Winter ging über den Weinberg, die Souvignier-Triebe auf dem Trollingerstock sind kräftig und haben selbst schon viele Augen ausgebildet. Die Singers packten noch die Säge aus und kappten die Trollingerstöcke auf ungefähr 40 Zentimetern Höhe. Schließlich soll da nichts mehr rauswachsen. Die erste Ernte wird schon in diesem Jahr erwartet. Fantastisch – hätten die Singers doch, wenn sie den Souvignier als neuen Rebstock gepflanzt hätten, mindestens drei Jahre warten müssen. Dieser Wengert ist bereit für die Zukunft.