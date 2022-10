Kreis-Haushalt 2023 steht auf wackeligen Beinen: Kreisumlage wird wohl erhöht

Das letzte Wort ist bei der Kreisumlage noch nicht gesprochen. Finanzdezernent Peter Schäfer warnte bei der Einbringung des Haushalts 2023 die Kreisrätinnen und Kreisräte in der Fellbacher Schwabenlandhalle vorsichtshalber, dass er den Hebesatz der Kreisumlage womöglich nochmals erhöhen müsse. Als vor wenigen Tagen die 650 Seiten des Haushaltsentwurfes in Druck gingen, sah die allgemeine Lage noch ein wenig rosiger aus. Die aktuelle Herbstprognose der Wirtschaftsweisen hat die Aussichten jedoch weiter verdüstert.

Schon bisher habe er reichlich optimistisch kalkuliert und sei davon ausgegangen, dass ein Geldsegen über den Rems-Murr-Kreis herniedergeht. Dass Bund und Land beispielsweise einen Rettungsschirm über den defizitären Kliniken aufspannen, dass ein Energiepreisdeckel für Entlastungen sorgt, dass die Mehrkosten bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ausgeglichen werden, und, und, und ... Wenn jedoch kein Manna vom Himmel fällt, wackelt der Haushalt.

Zusätzliche Belastungen in Höhe von rund 70 Millionen Euro

Auf die Corona-Pandemie folgte der Krieg in der Ukraine, die wirtschaftlichen Probleme nehmen zu und sorgen für Ebbe in den Kassen der Kommunen. Ausgerechnet zu einer Zeit, in der die Ausgaben des Staates steigen und steigen. „Eine verlässliche Prognose für die kommenden Jahre zu treffen, ist in der aktuellen Situation zunehmend herausfordernd“, sagte Peter Schäfer. Auf den Rems-Murr-Kreis kommen im Jahr 2023 zusätzliche Belastungen in Höhe von rund 70 Millionen Euro zu. Im Einzelnen zählte Schäfer folgende Posten auf:

Massive Steigerungen des Sozialetats (30 Millionen Euro), vor allem aufgrund der erhöhten Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und der Hilfe zur Pflege für Senioren. Auch die Kosten der Unterkunft für Hartz-IV-Empfänger steigen. Kein Wunder bei den aktuellen Mieten. Und obwohl es weniger bedürftige Haushalte gibt, haben sich in den vergangenen beiden Jahren die Kosten verdoppelt.

Vor Corona war der Landkreis als Träger der Rems-Murr-Kliniken noch zuversichtlich, das jährliche Defizit seiner beiden Krankenhäuser auf zehn Millionen Euro verringern zu können. Wegen Corona erhöht sich das Defizit aber auf über 35 Millionen Euro. Abzüglich der Zuschüsse von Bund und Land werden davon in diesem Jahr wohl gut 20 Millionen am Rems-Murr-Kreis hängenbleiben. Und 2023?

Den Betrieb von Bussen und Bahnen lässt sich der Rems-Murr-Kreis mittlerweile 39 Millionen Euro kosten. 2018 gab der Kreis für den ÖPNV nur gut die Hälfte aus. „Eine massive Investition in den Klimaschutz“, betonte Schäfer, die auch den Bürgerinnen und Bürgern in den Kommunen zugutekomme, sagte Schäfer mit Blick auf die Bürger- und Oberbürgermeister, die dies in den Debatten über die Kreisumlage gern ausblenden.

98,5 Millionen Euro gibt der Rems-Murr-Kreis 2023 für sein Personal aus. Ausschlaggebend für die Ausgabensteigerung von 0,8 Prozent sind aber nicht so sehr elf neue Stellen, die geschaffen werden, sondern die höheren Tarifgehälter für Beamte und Angestellte.

Wegen des Ukraine-Krieges verdoppeln sich die Energiekosten. Das Landratsamt rechnet damit, 2023 zwölf Millionen Euro für Strom und Heizung ausgeben zu müssen.

Dieser Haushalt basiert auf dem Prinzip Hoffnung auf Geldsegen von woanders

Angesichts dieser drohenden Ausgabenflut würde ein privater Haushalt womöglich resignieren. Doch Finanzdezernent Peter Schäfer teilt mit seinem Chef Landrat Richard Sigel den Optimismus und kalkuliert mit einem Geldsegen, den der Rems-Murr-Kreis ereilen wird. Zudem hat er eine Reihe von Kompensationsmöglichkeiten entdeckt, um der Ausgabenflut zumindest ein wenig Herr zu werden. Als da wären:

Rettungsschirm für die Krankenhäuser,

die vollständige Kostenerstattung beim Bundesteilhabegesetz (BTHG),

höhere Steuereinnahmen (Schlüsselzuweisungen),

eine trotz Stagnation auf dem Wohnungsmarkt weiter sprudelnde Grunderwerbssteuer,

und die Rücklagen in Millionenhöhe, die der Rems-Murr-Kreis 2023 aber komplett zu plündern gedenkt.

All diese Kompensationen reichen jedoch nicht, um einen einigermaßen ausgeglichenen Haushalt vorzuweisen. „Daher ist eine Erhöhung der Kreisumlage leider unumgänglich“, so Schäfer. Mit einem Hebesatz von 33,5 statt 31 Prozent erwartet Schäfer Einnahmen in Höhe von 244 Millionen Euro (2022: 220). Doch diese 244 Millionen reichen nicht einmal, um die gestiegenen Aufwendungen insbesondere im Sozialbereich finanzieren zu können.

Investitionsprogramm geht nicht ohne neue Schulden

Gleichwohl wollen Landrat Sigel und sein Finanzdezernent an ihrem ambitionierten Investitionsprogramm festhalten. Bis 2026 sollen rund 67 Millionen Euro in den Neu- und Umbau des Landratsamtes in Waiblingen investiert werden, neun Millionen Euro in Schulen, über 20 Millionen Euro in Straßen und Radwege, elf Millionen Euro in die Flüchtlingsunterbringung, zwei Millionen Euro in bezahlbaren Wohnraum und 16 Millionen Euro in den Klimaschutz und die Wasserstrategie. Ein Großteil der Investitionen diene auch dem Klimaschutz, betonte Schäfer und wies auf die energetische Sanierung der Immobilien hin, was zudem den Kreishaushalt langfristig entlasten werde.

Für die Investitionen nimmt der Landkreis neue Schulden auf. Schon im Jahr 2022 werden sich die Schulden auf über 80 Millionen Euro verdoppelt haben. Ende 2023 werden es fast 160 Millionen Euro sein. Bis 2026 könnte der Schuldenberg fast 200 Millionen Euro betragen. „Diesen Schulden stehen entsprechende Werte gegenüber“, so Schäfer. Allein 100 Millionen Euro würden in den Klimaschutz investiert, um bis 2030 die angestrebte Klimaneutralität der Landkreisverwaltung zu erreichen.