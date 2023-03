Kreishaushalt bestätigt: Wie viel Geld der Rems-Murr-Kreis 2023 investieren will

In seiner Sitzung Mitte Dezember 2022 hatte der Kreistag den Haushalt für 2023 beschlossen. Nun hat das Regierungspräsidium Stuttgart die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Und es ist klar, wie viel Geld der Rems-Murr-Kreis investieren will.

Wie ein Haushaltsausgleich erreicht werden kannt

Ein Haushaltsausgleich kann laut dem Landratsamt nur durch folgende Maßnahmen erreicht werden: Sämtliche Rücklagen müssen aufgelöst werden, die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Prozentpunkte auf 33,5 Prozent erhöht werden sowie der Verlustvortrag in den Folgejahren eine Höhe von 6,9 Millionen Euro haben. Die gemeinsam beschlossene Finanzierungsleitlinie wird zulasten des Landkreises im Haushaltsjahr 2023 ausgesetzt. Das bedeutet, dass der Landkreis auf seinen Anteil aus dem verbesserten Jahresergebnis 2021 verzichtet und diesen den Kommunen überlässt.

„Der Ukraine-Krieg hat uns eine der größten Energie- und Gaskrisen der Nachkriegsgeschichte sowie steigende Zinsen und eine Inflation beschert. Trotz aller Unsicherheit in der Bevölkerung und in der Wirtschaft gilt aber für mich: Wir müssen optimistisch bleiben und als Landkreisverwaltung auch in Krisenzeiten ein verlässlicher Partner für die Kommunen sein“, sagt Landrat Richard Sigel.

75,5 Millionen Euro werden investiert

Gleichzeitig sehe er den Landkreis als öffentliche Hand in dieser angespannten wirtschaftlichen Lage in der Verantwortung, Haushaltskonsolidierungsprozesse weiter voranzutreiben, Aufgabenkritik zu üben und insbesondere die laufende Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. „Wir verzichten bewusst auf große neue Projekte und fokussieren uns bei den zentralen Themen auf den eingeschlagenen Kurs. Es zahlt sich aus, vorausschauend und mutig in krisenfeste Strukturen zu investieren“, so der Landrat weiter.

75,5 Millionen Euro Investitionen sind im Jahr 2023 geplant. Eines der Ziele der Landkreisverwaltung ist, die kreiseigenen Liegenschaften bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu betreiben. „Der Schwerpunkt der Investitionen wurde daher vor dem Hintergrund der Erfüllung dieser Klimaziele gesetzt“, so Sigel.

Weitere zentrale Themen sind die Bereiche Schulen, Kreisstraßen, Radwegeprogramm und Digitalisierung sowie die Fortsetzung der Gesamtimmobilienkonzeption des Landratsamtes. „Auch die strategische Erweiterung des Wohnungsbaus, die Flüchtlingsunterbringung und die Rems-Murr-Kliniken bleiben weiterhin wichtige Themen“, sagt Finanzdezernent Peter Schäfer. Zwar seien die Kliniken hinsichtlich der Medizinkonzeption auf einem guten Weg, wiesen aber ein Defizit in Höhe von 25 Millionen Euro auf. „Wir brauchen die finanzielle Unterstützung von Bund und Land, sonst werden wir dieses Defizit nicht in Richtung des Zielkorridors von maximal zehn Millionen Euro senken können“, so Schäfer.

Für die vorgesehenen Maßnahmen plant der Landkreis neue Kreditaufnahmen in Höhe von rund 70,8 Millionen Euro.

Mehr Eigenmittel erwirtschaften

Das Regierungspräsidium weist darauf hin, dass der Rems-Murr-Kreis die Leistungskraft des Ergebnishaushalts steigern und damit mehr Eigenmittel erwirtschaften sollte, um der vorgesehenen hohen Verschuldung entgegenzusteuern. Im Zuge der bereits gestarteten Haushaltskonsolidierungsprozesse soll bei der künftigen Haushaltsplanung verstärkt die Umsetzungsmöglichkeit der vorgesehenen Investitionen im jeweiligen Haushaltsjahr sowie die Unabweisbarkeit von Maßnahmen geprüft werden, so das Regierungspräsidium.