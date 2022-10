Kreismedienzentrum in Waiblingen wird super ausgestattete digitale Denkfabrik

Das Kreismedienzentrum startet digital durch und baut sein Angebot aus – künftig gibt es einen digitalen Erlebnisraum mit 3-D-Druck, Lasercutting und Virtual Reality.

Digitalisierung ist für den Rems-Murr-Kreis ein wichtiges Thema, gerade im Bereich der Bildung. Bereits vor der Corona-Pandemie hatte das Kreismedienzentrum im Rahmen eines Projekts beispielsweise das „Mobile Device Management“ für viele Schulen im Landkreis übernommen, sprich, dafür gesorgt, dass Tablets auch regelmäßig gewartet werden und im Unterricht einsetzbar sind. Inzwischen werden fast 15.000 Tablets an Schulen im Landkreis zentral verwaltet.

Nach Corona endlich eröffnet: Digitaler Erlebnisraum

Nun legt das Kreismedienzentrum mit dem Projekt „Digitalisierung erlebbar machen“ nach. Der digitale Erlebnisraum wurde nach coronabedingten Verzögerungen mittlerweile eröffnet. Verschiedene Formate und Angebote sollen der Öffentlichkeit die Digitalisierung ganz konkret näherbringen. Eine wichtige Zielgruppe sind neben den Schulen auch Seniorinnen und Senioren. Ihnen soll ebenfalls eine digitale Teilhabe ermöglicht werden.

An insgesamt 14 Medienzentren im Land wurden deshalb sogenannte Makerspace-Umgebungen beziehungsweise Virtual-Reality-Labore eingerichtet. Dort können Schülerinnen und Schüler die Möglichkeiten der Digitalisierung im Unterricht konkret erleben. Landrat Dr. Richard Sigel freut sich über die Eröffnung des „Makerspace“ im Kreismedienzentrum und über den weiteren Ausbau des Kreismedienzentrums hin zu einer digitalen Denkfabrik: „Die Digitalisierung ist ein Schlüsselthema. Wir müssen unsere Schulen gut ausrüsten und unterstützen, um in Deutschland digitaler zu werden.“

Einmalige Ausstattung des Kreismedienzentrums

In das Projekt sind Mittel des Landes und der Kreissparkassenstiftung geflossen. Dies hat eine technische Ausstattung des Kreismedienzentrums ermöglicht, die in Baden-Württemberg einmalig sein dürfte. Einer der Bausteine des Projekts „Digitalisierung erlebbar machen“ ist der sogenannte Makerspace. In diesem kann unter anderem experimentiert, geforscht oder programmiert werden, um digitale Technologien kennenzulernen und besser zu verstehen. Dafür stehen ab sofort diverse Geräte wie beispielsweise verschiedene 3-D-Drucker, ein Lasercutter oder eine digitale Stickmaschine zur Verfügung. Diese sollen zu einem Streifzug durch digitale Schlüsseltechnologien wie Sensorik, künstliche Intelligenz, kollaborative Robotik oder Virtual und Augmented Reality einladen. Ein konkreter „Arbeitsauftrag“ wie beispielsweise „Entwickle einen eigenen Roboter“ dient dabei als übergeordneter Leitfaden.

Die Rumold-Realschule in Kernen-Rommelshausen ist dabei eine Projekt-Modellschule, um konkrete Konzepte in der Praxis zu erproben. Hauptziel: Lehrkräfte bei der Integration von neuen Technologien im Unterricht zu unterstützen. Im Rahmen des Schulunterrichts und in Workshops sollen Kinder und Jugendliche außerdem dabei ein grundlegendes Technik- und Medienverständnis ausbilden.

Jeder und jede darf hin

Der Makerspace steht für Schülerworkshops, Ferienworkshops, Beratung und Fortbildung von Lehrkräften sowie als offenes Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung.

Für einen umfassenden Einblick in die digitalen Technologien sind Themenwochen für Bürgerinnen und Bürger rund um das Thema Digitalisierung ein weiterer Bestandteil des Projekts.

Ab voraussichtlich Frühjahr 2023 steht obendrein ein mobiler Makerspace zur Verfügung: Dieses Angebot kann unter anderem von interessierten Schulen genutzt werden und bringt „Virtual Reality“ sowie andere Technik in einem E-Sprinter direkt an die Schulen im Rems-Murr-Kreis.

Der mobile Makerspace ist aber auch als Angebot für Marktplätze oder Veranstaltungen gedacht, damit sich die Öffentlichkeit mit den neuen digitalen Technologien auseinandersetzen kann.