Kreisseniorenrat Rems-Murr-Kreis: Keine Angst vor digitalen Medien

Ohne Digitalisierung geht nichts mehr. Aber die ältere Generation tut sich manchmal schwer. Hilfe kommt vom Kreisseniorenrat Rems-Murr. Dieser will Menschen ab 60 Jahren im Umgang mit den neuen Medien unterstützen. Eine neue Homepage soll dazu beitragen.

Termine, Ansprechpartner, Links

Übersichtlich, einfach zu handhaben und aktuell: Das war dem Kreisseniorenrat bei der neuen Homepage besonders wichtig, wie Schriftführerin Diana Koch-Laquai betont. Aufgaben und Ziele, aktuelle Termine, diverse Ansprechpartner und Magazine sind unter anderem auf der Homepage aufgelistet. Beispielsweise wird auf den Pflegestützpunkt, Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen im Kreis direkt verlinkt.

Digitalisierung erleichtert nicht nur die Kommunikation, sondern auch die Alltagsorganisation. Wie sehr die Digitalisierung in alle Lebensbereichen hineinspielt, hat die Corona-Pandemie verdeutlicht. Menschen ohne digitale Teilhabe hatten bei allem Probleme: etwa beim Lösen einer Eintrittskarte fürs Schwimmbad, die meist vorab online gebucht werden musste. In Zeiten, in denen Besuche nicht mehr möglich waren, kommunizierte man häufig über diverse Apps, die Videoanrufe ermöglichen. Ohne Internetzugang und entsprechendes Gerät kann man sich da schnell ausgeschlossen fühlen. „Wir versuchen, ein Türöffner zu sein, die Ressourcen zu nutzen und miteinander in Kontakt zu treten“, so Thomas Herrmann, der für die Sozialplanung und Demenzfachberatung im Kreis zuständig ist und mit dem Kreisseniorenrat kooperiert.

Berührungsängste sollen verloren gehen

Ältere Menschen sollen sich im Umgang mit Medien und ihren Anwendungsmöglichkeiten sicherer fühlen. Im Kreismedienzentrum werden deshalb bereits verschiedene Schulungen und Seminare angeboten. In Zukunft will der Kreisseniorenrat weitere Angebote entwickeln und Senioren motivieren, am digitalen Leben teilzunehmen, „damit Berührungsängste verloren gehen“.

Digitalisierung kann auch der Sicherheit dienen. Das zeigt sich bei einem sogenannten Hausnotruf. Benutzer tragen den kleinen Funksender bei sich. Bei einem Notfall können sie einen Knopf drücken und werden direkt mit dem Notruf verbunden.

Digitale Technologien sollten möglichst gut handhabbar sein. Der Kreispflegeplan von 2022 sieht vor, dass zur digitalen Grundversorgung „Internetzugang, freies WLAN, internetfähige, intuitiv bedienbare“ Geräte wie Tablet und Smartphones und wenn Bedarf besteht, „dauerhafte, kompetente Begleitung in und durch die digitale Welt“ gehören.

Diana Koch-Laquai bemerkt aber auch, dass das nicht ohne Ausnahme möglich sei: „Meine Mutter ist 89 Jahre alt und lässt sich nicht mehr dafür begeistern.“ Menschen, die ein bestimmtes Alter erreicht haben, würden sich abgehängt fühlen, könnten sich aber meist damit arrangieren. Der Kreisseniorenrat hofft, dass diesen Menschen dann von anderen geholfen wird.

Die Entwicklung der neuen Homepage des Kreisseniorenrats wurde von der Kreissparkassenstiftung mit 2000 Euro gefördert. Interesse? Die Webseite des Kreisseniorenrats finden sie hier.