Kreissparkasse: Verwahrentgelte und Minuszinsen sind bald Vergangenheit

Angesichts der kritischen Weltlage herrscht große Unsicherheit auch bei den Firmen- und Privatkunden der Kreissparkasse Waiblingen, erläuterte der Vorstandsvorsitzende Ralph Walter am Montag (18.7.). Im Bereich Baufinanzierung stellen sich mittlerweile viele die Frage, ob sie sich angesichts steigender Energiepreise, Inflation und Kreditzinsen den Traum von der eigenen Immobilie überhaupt noch leisten können. Und: Die Kreissparkasse möchte künftig noch proaktiver in puncto Energieeffiezienz bei der Baufinanzierung beraten.

Gründe für die Unsicherheit macht Walter viele aus: der Ukraine-Krieg, die Inflation, der drohende Lieferstopp von russischem Erdgas, steigende Energiekosten und Kreditzinsen, die von der rigorosen Null-Covid-Strategie des chinesischen Regimes ins Stottern geratenen Warenwirtschaftsketten und der um sich greifende Personalmangel. Das alles mindert die Fähigkeit und Bereitschaft, zu sparen und zu investieren.

Mit Schwung die Corona-Krise hinter sich gelassen

Was die wirtschaftliche Lage der Kreissparkasse angehe, so sei man aber mit Schwung aus der Corona-Krise herausgekommen. Im Kundenkreditgeschäft der Kreissparkasse Waiblingen setzte sich der Aufwärtstrend aus 2021 in den ersten sechs Monaten fort. „Mit einem Wachstum um 330 Millionen Euro auf rund acht Milliarden Euro können wir zufrieden sein“, so Ralph Walter. Besonders im Firmenkundengeschäft sei die Nachfrage nach Krediten weiter deutlich gestiegen.

Das erste Halbjahr 2022 sei „sehr, sehr gut“ gewesen, nun agierten die Firmen allerdings angesichts der angespannten Weltlage zurückhaltender. Viele betreiben Lageraufstockungen, da ihre Auftragsbücher zwar voll, aber vieles nicht abgerufen werde beziehungsweise werden könne. „Unsere Firmenkunden kämpfen weiterhin mit Lieferengpässen, besonders bei Rohstoffen und Personalmangel. An vielen Stellen wird das Material knapp und die Preise steigen. Und die Abschlagszahlungen für Strom und Gas sind ja bislang nur teilweise angerechnet, da kommen noch riesige Kosten auf alle zu im Herbst und Winter. Auf die Unternehmen und die Privatleute“, sagte Ralph Walter.

Im Bereich Baufinanzierung verzeichnete die Kreissparkasse im ersten Halbjahr eine wachsende Nachfrage, weil viele Kundinnen und Kunden sich noch die niedrigen Zinsen sichern wollten. „Jetzt stellen sich viele Kundinnen und Kunden die Frage, ob sie sich den Traum der eigenen Immobilien noch leisten können“, sagte Walter.

Das seien schon emotional aufwühlende Zeiten gerade, bestätigte das Vorstandsmitglied Vincenzo Giuliano: „Wenn Sie als Kundenberater eine Familie haben, die lange nach einer geeigneten Immobilie oder einem Baugrundstück gesucht hat, sich unterwegs aber die Kreditzinsen von einem auf drei Prozent gesteigert haben, und Sie eigentlich davon abraten müssen, wenn nicht genügend Eigenkapital da ist.“ Es gebe zwar immer noch sehr wohlhabende Kunden, die sich die gestiegenen Kreditzinsen für die Baufinanzierung leisten könnten, es tue sich aber immer eine Schere auf zu jenen, die nicht mehr mithalten könnten.

Die Beratungskompetenz in puncto Energieeffizienz auszubauen, stehe im Bereich Baufinanzierung ganz oben auf der Agenda der Kreissparkasse, sagte Giuliano. „Wir wollen unsere Kunden, auch was Fördermöglichkeiten angeht, fachkundig beraten. Wir gehen davon aus, dass die jetzige Regierung bald noch verschiedenste Förderprogramme erneut oder neu auflegt, was Heizung, energieeffiziente Sanierung, Photovoltaik und Ähnliches angeht.“

Die Kreissparkasse sei bereits dabei, die Beraterkapazitäten auf über 60 Mitarbeitende in diesem Bereich zu erhöhen sowie durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zusätzliche Kompetenzen aufzubauen und diese in einem neuen Kompetenzzentrum zu bündeln, so Giuliano. Uwe Burkert, Generalbevollmächtigter der Kreissparkasse, ergänzte: „Da wird es sehr große Finanzierungsbedarfe geben. Und wir als Kreissparkasse stellen uns für die Zukunft auf Basis unseres sehr soliden Eigenkapitals als stabiler Partner auf.“

Die Zeit von Negativzinsen und Verwahrentgelten für hohe Spareinlagen ist bald vorbei. Die EZB hat angekündigt, den Leitzins zu erhöhen. „Leider nur in kleinen Schritten. Zuerst am 21. Juli und dann im September“, sagte Walter. „Ich würde mir wünschen, dass größere Schritte gegangen würden. Ich halte es sogar für zwingend notwendig, dass die EZB mehr tut zur längerfristigen Geldstabilisierung. Wenn nicht jetzt, bei sieben Prozent Inflation und der angespannten Weltlage, wann denn dann“, so Walter. „Ein Entgelt für hohe Einlagen einzuführen, war für uns ein schwieriger, aber unumgänglicher Schritt. Alle Maßnahmen der EZB werden wir an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben und das Verwahrentgelt entsprechend auslaufen lassen.“