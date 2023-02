Kreissparkasse Waiblingen: So geht es weiter mit den Filialen im Rems-Murr-Kreis

Die Kreissparkasse Waiblingen hat in den vergangenen Jahren diverse kleine Filialen geschlossen – bei der Kundschaft sorgte das manchenorts für Unruhe. Motto: Wen trifft es als Nächstes? Nun gibt es Neuigkeiten: Uwe Burkert, Vorstandschef der KSK, machte in der Bilanzpressekonferenz zum Jahr 2022 eine überraschend kraftvolle Ansage.

Warum Filialschließungen ein Megatrend in der Bankenbranche sind

Die Kreissparkasse Waiblingen hat es getan, die Volksbank Stuttgart auch – und mit ihnen sind Unmengen von Bankhäusern in ganz Deutschland denselben Weg gegangen: Im Jahr 2003 gab es noch fast 50.000 Bankstellen in der Bundesrepublik, bis 2021 war die Zahl auf gut 23.000 geschrumpft. Filialnetze auszudünnen, ist ein Megatrend im Bankgewerbe – dafür gibt es gute Gründe: Online-Banking ist mittlerweile so weit verbreitet, dass der Gang zum Schalter meist überflüssig ist; und Bargeld kann man längst auch an vielen Supermarktkassen abheben.

Frage an Uwe Burkert: Welche Schließungen sind als Nächste geplant, was steht da an? „Für uns“, antwortet der KSK-Chef, „gar nichts.“

Uwe Burkert, Chef der Kreissparkasse, fühlt sich "sehr wohl" mit dem Status quo

Sie hätten in den vergangenen Jahren ihre Standorte systematisch geprüft: Welche sind sinnvoll, welche werden kaum frequentiert? Es kam zu wohlüberlegten Schließungen – nun „haben wir Ruhe. Ich fühle mich sehr wohl damit, wie wir heute aufgestellt sind“. Die Filialnetzkonzeption sei „abgeschlossen“. Es sind nun immer noch 60, Schalter- und SB-Filialen zusammengezählt (gegenüber 81 im Jahr 2018).

Es sei überhaupt nicht ihr Plan, irgendwo „auf der grünen Wiese“ einen zentralen „Sparkassen-Campus“ hochzuziehen, sagt Vorstandsmitglied Olaf Kordian – über den Rems-Murr-Kreis hinweg in vielen Stadtteilen und Dörfern präsent und schnell erreichbar zu sein, bleibe das Ideal.

Was nun folgt, sind Nachjustierungen auf zwei Ebenen.

Kreissparkasse intensiviert Zusammenarbeit mit der Volksbank

Erstens: In manchen Orten, wo Volksbank und Sparkasse früher nebeneinander SB-Standorte mit Automaten unterhielten, haben die beiden Häuser sich bereits zusammengetan. Dieses Konzept soll ausgebaut werden. Während bei den bisherigen Kooperationen aber einfach beide Banken ihre jeweils eigenen Automaten in ein und denselben Raum stellten, soll das künftig anders funktionieren, sagt Vorstandsmitglied Vincenzo Giuliano: „In den Automaten schieben Sie die blaue Karte oder die rote Karte – und dann erscheint auf dem Bildschirm das Layout von der Volksbank oder der Sparkasse.“

Kreissparkasse erwägt in Backnang einen Neubau

Zweitens: Es gehe jetzt darum, die bestehenden Filialen zu „verbessern“, sagt Uwe Burkert, in sie zu „investieren“, sie manchenorts zu erweitern, um leistungsfähige Beratungszentren für etwas komplexere Geldgeschäfte zu schaffen. In Backnang erwägt die KSK gar, „den großen Schritt zu machen“ und einen Neubau hochzuziehen.

Das hat auch einen ökologischen Hintergrund: Die KSK will bis 2030 „aus eigener Kraft klimaneutral werden“ – dazu gehört, die Immobilien energetisch zu sanieren und Fotovoltaik-Anlagen „auf allen eigenen Gebäuden zu installieren“. Die Energiewende zu schaffen, sieht Burkert nämlich nicht nur als Verpflichtung in Zeiten der Erderhitzung, sondern auch „als Chance“.