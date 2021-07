Ein Meilenstein auf dem Weg zur ökologischen Verkehrswende? Zumindest mal ein Kilometersteinchen. Der Rems-Murr-Kreis will zum Schuljahr 2022/23 ein 365-Euro-Ticket für Schülerinnen und Schüler einführen, die dann an jedem einzelnen Tag im Jahr im VVS-Gebiet für einen Euro unterwegs sein können. Den entsprechenden Grundsatzbeschluss hat der Kreistag am Montag, 12. Juli, gefasst - allerdings erst nach einiger Bedenkenträgerei des CDU-Sprechers und leidenschaftlichen Widerworten aus dem