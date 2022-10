Kreisumlage und Schulden: Landrat Richard Sigel verteilt "keine Wahlgeschenke"

Der Rems-Murr-Kreis hat in den nächsten Jahren ein gewaltiges Investitionsprogramm vor sich. Die Millionen-Projekte in Krankenhäusern und ins Landratsamt wie auch die Folgen der Corona-Pandemie und der weltweiten Krisen spiegeln sich im Kreishaushalt 2023 wider, den Landrat Richard Sigel am Montag in den Kreistag eingebracht hat. Dies hat zur Folge, dass der bis dato fast schuldenfreie Landkreis tief in die roten Zahlen gerät, seine Rücklagen plündert und dennoch zum Ärger der Rathäuser in den Städten und Gemeinden die Kreisumlage erhöhen muss.

Knackpunkt jeder Haushaltsberatung im Kreistag ist die Höhe des Hebesatzes der Kreisumlage. Mit diesem Hebesatz wird festgelegt, welchen Anteil an den Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden der Landkreis für sich beansprucht. Nachdem 2022 der Hebesatz auf das historisch niedrigste Niveau von 31 Prozent gesenkt worden war, geht es 2023 wieder um 2,5 Prozentpunkte nach oben. Mit Blick auf Hebesätze von über 40 Prozent noch zu Beginn des Jahrhunderts erscheinen 33,5 Prozent erträglich. Doch der Aufschrei in den Rathäusern wird nicht ausbleiben. Gegen die helfen auch kein Verweise auf die Nachbarlandkreise, die ebenfalls ihre Kreisumlage erhöhen wollen, oder dass der Landkreis seine gesamten Rücklagen plündert und sich mit über 160 Millionen Euro verschuldet, um den Haushalt einigermaßen auszugleichen. Die Haushaltsberatungen werden in den nächsten Wochen in den Ausschüssen fortgesetzt. Der Beschluss erfolgt im Kreistag am 12. Dezember.

Zu Beginn der Kreistagssitzung in Fellbach am Montag (17. 10.) hatte Sigel seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit bekanntgegeben, den Applaus der Kreisrätinnen und Kreisräte aber nach zehn Sekunden abgewürgt. „Üblicherweise werden ja vor Wahlen große Versprechen gemacht“, sagte Sigel und ging zur Sache über. „Ich muss Sie aber leider enttäuschen. Es gibt heute keine Wahlgeschenke.“

"Haushaltsplan 2023 ist ein gewagtes Unternehmen"

Angesichts der Zahlen, Daten und Fakten gebe es nichts zu beschönigen. Der Haushaltsplan 2023 ist ein gewagtes Unternehmen – und mit einer guten Portion Hoffnung aufgestellt worden, dass alles nicht gar so schlimm werden wird, irgendwo ein Türchen aufgeht und unverbesserliche Pessimisten Lügen gestraft werden.

Sigels halbstündige Rede war eine Art Regierungserklärung für die 2020er Jahre. In den ersten sieben Jahren seiner Amtszeit hat der Landrat den Kreis durchaus geprägt und Spuren hinterlassen. Doch die wirklich großen Projekte sind gerade erst im Entstehen, als da wären der ambitionierte Klimaschutz, der Neu- und Umbau des Landratsamtes in Waiblingen, die Erweiterung des Rems-Murr-Klinikums in Winnenden und die Sanierung des Schorndorfer Krankenhauses.

Kurs halten trotz Dauerkrise

Sigel streifte in seiner Rede die weltpolitische Lage, die Gas- und Energiekrise und die absehbare Rezession, in der die deutsche Wirtschaft geraten wird. Ganz konkret wird sich der schwächere Immobilienmarkt auf die Kreisfinanzen auswirken. Nämlich bei den Einnahmen aus der Grunderwerbssteuer. Obwohl Bauträger bereits erste Wohnbauvorhaben zurückgestellt haben, plant der Kreis mit Einnahmen auf dem Rekordniveau des laufenden Jahres. Die Stagnatio beim Wohnungsbau sei in doppelter Hinsicht bedauernswert, sagte Sigel. Nach wie vor werden in der Region Stuttgart dringend Wohnungen benötigt, zumal die neue Flüchtlingskrise den Druck am Wohnungsmarkt weiter verschärfe.

Trotz leerer Kassen will Sigel am eingeschlagenen Kurs festhalten. „In Zeiten der Dauerkrise können wir uns keine Verunsicherung leisten.“ Der Kreis schnalle zwar den Gürtel enger und verzichte auf große neue Projekte. Doch an den bereits beschlossenen Projekten werde festgehalten.

Klimaschutz

„Im Kampf gegen den Klimawandel läuft die Uhr bereits rückwärts“, wies Sigel auf die weltweiten Naturkatastrophen hin. Die Landkreisverwaltung habe sich bereits 2019 zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral sein zu wollen. In diesem Jahr will der Kreistag das Signal setzen, dass der gesamte Rems-Murr-Kreis bis 2035 beziehungsweise spätestens 2040 klimaneutral sein solle.

Energiewende und Wohnungsbau

Es zahle sich aus, dass der Rems-Murr-Kreis nicht nur ehrgeizige Klimaziele formuliert, sondern diese immer mit konkreten Maßnahmen unterfüttert habe. In den Berufsschulen des Kreises werde der Sanierungsstau seit Jahren Stück für Stück abgebaut – und so Energie gespart. Schon heute müssten die Wohnungen der Kreisbau-Gruppe den bundesweiten Vergleich beim Energieverbrauch nicht scheuen. Klimaschutz gebe es zwar nicht zum Nulltarif. Doch die Investitionen in moderne klimafreundliche Gebäude zahlten sich aus, sagte Sigel. Die Mieter spüren dies bei ihrer Strom- und Gasrechnung.

Wohnbaustrategie

Ungewöhnlich für einen Landkreis engagiert sich der Rems-Murr-Kreis für den Wohnungsbau. Der ursprüngliche Plan, dass die Kreisbau 500 Sozialwohnungen baut, wurde inzwischen auf 750 geförderte Wohnungen erhöht. Das Investitionsvolumen der Kreisbau-Gruppe beträgt rund 260 Millionen Euro. Angesichts dieser Summe konnte sich Sigel einen Seitenhieb auf die grün-schwarze Landesregierung nicht verkneifen. Sie will den Kommunen im ganzen Land kürzlich 80 Millionen Euro für Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stellen. Umgerechnet auf jede Stadt und Gemeinde entspreche dies gerademal 80.000 Euro. Eine Summe, die sich„fast wie ein Scherz“ anhört, meinte Sigel, und die ihm auch „nicht besonders seriös“ erscheint, solchermaßen die Herausforderungen anzugehen.

Füchtlingsunterbringung

„Die Flüchtlingsbewegungen werden den Druck auf den Mietwohnungsmarkt weiter verschärfen“, befürchtet Sigel. Die Lage sei schon jetzt erdrückend. Aus der Krise 2015/16, mit der Richard Sigel gleich zu Beginn seiner Amtszeit konfrontiert war, habe das Land Baden-Württemberg aber nichts gelernt. „Wieder einmal müssen hauptsächlich die Landkreise, die Städte und Gemeinden die Mammutaufgabe der Flüchtlingsunterbringung stemmen.“ Er fordert von Bund und Land, dass nicht auch noch die Kosten an der untersten Ebene hängen bleiben.

Krankenhäuser

Die Lage der Kliniken in Deutschland ist prekär. Corona hat nicht nur in den Rems-Murr-Kliniken die Defizite erhöht und die Personalprobleme offengelegt. Sigel erwartet vom Land und vom Bund eine finanzielle Unterstützung, damit die Defizite dem Kreis nicht über den Kopf wachsen und die Gesundheitsversorgung der Menschen gefährden.

Personal

„Die Verwaltungen sind an der Belastungsgrenze“, sagte Richard Sigel über die Personalsorgen, die nicht nur die Kliniken, sondern die gesamte öffentliche Verwaltung drücken. Im Rems-Murr-Kreis zeigten sich die ganz konkret in der Führerscheinstelle. Der Umtausch der Führerscheine führte zu Engpässen. „Die Wartezeiten haben nicht mehr meinem Verständnis von einer modernen, digitalen und bürgerfreundlichen Verwaltung entsprochen.“ Seit vier Wochen unterstützen deshalb alle Dezernate die Führscheinstelle mit Personal und es wurde ein Online-Tool eingeführt, so dass inzwischen der Rückstand von über 4000 Fälllen halbiert werden konnte.

Doch Sigels Blick in die Zukunft der Personalbeschaffung ist eher düster. „Fachkräftemangel und demografischer Wandel erfordern eine in besonderer Weise eine vorausschauende und wertschätzende Personalpolitik“. Dem Kreistag schlug Sigel deshalb allen finanziellen Belastungen und Risiken zum Trotz vor, als Arbeitgeber den Mitarbeitern künftig eine Kinderbetreuung für unter Dreijährige anzubieten. In der sogenannten „Tiger-Gruppe“. Gute und verlässliche Miarbeiter seien nämlich der Garant für verlässliche Strukturen, „die im Krisenmodus funktionieren und eine Krisenbewältigung emöglichen“.

Öffentlicher Personennahverkehr

Seit 2018 hat der Landkreis seine Ausgaben für Busse und Bahnen auf rund 40 Millionen Euro verdoppelt, wies Sigel auf den 15-Minuten-Takt bei den S-Bahnen, die Ausweitung der Busverkehre, neue Fahrzeuge und die Tarifzonenreform hin. Am 1. März 2023 gilt für junge Leute das landesweite 365-Euro-Ticket, das den Kreis ebenfalls Geld kosten wird. Mit Blick auf die Kreisumlage, die erhöht werden soll, sagt Sigel zu den Bürger- und Oberbürgermeister in der Schwabenlandhalle: „40 Millionen Euro für einen guten und attraktiven ÖPNV sind rechnerisch sechs Kreisumlagepunkte.“ Doch diese Millionen seien gut investiert. „Eine gute ÖPNV-Anbindung macht unseren Landkreis, unsere Städte und Gemeinden attraktiv und lebenswert.“ Wie bei den Krankenhäuser kommen auch diese Millionenbeträge für Busse und Bahnen „unmittelbar den Städten und Gemeinden zugute“.

Das Neun-Euro-Ticket habe den Beweis erbracht, dass mit einem einfachen und attarktiven ÖPNV Fahrgäste gewonnen werden. „Ich wünsche mir daher eine Anschlusslösung für das Neun-Euro-Ticket.“ Doch das derzeit im Gespräch gebrachte 49-Euro-Ticket hat aus Sigels Sicht zwei Haken. Erstens gebe es dieses nur im Abonnement und zweitens wackelt noch die Finanzierung.

Straßen und Radwege

Auch in den nächsten Jahren soll beim Straßenbau nicht gespart werden. Der Sanierungsrückstau bei den Kreisstraßen werde Stück für Stück verkleinert und neue Radwege gebaut. Nochmals kritisch hinterfragen will Sigel alerdings den Ausbau des überlasteten Knotens an der B 14-Ausfahrt Winnenden/Leutenbach, für den das Land zehn Millionen Euro einplant. „Mehr Sicherheit auf unseren Straßen kann man aber auch mit weniger Mitteleinsatz erreichen.“