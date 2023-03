Krieg gegen das Bargeld? Marc Friedrich warnt, KSK-Chef Uwe Burkert ordnet ein

Stirbt das Bargeld? Ist der Tag, an dem wir nicht mehr mit Scheinen und Münzen zahlen werden, näher, als viele sich bewusstmachen? Und – falls ja – was folgt daraus? Droht dann die „digitale Diktatur“, wie der Waiblinger Bestseller-Autor Marc Friedrich fürchtet? Und was sagt eigentlich Uwe Burkert dazu, der Chef der Kreissparkasse? Eine Recherche zur Zukunft unseres Finanzsystems.

Orwellsche Überwachung - droht die digitale Diktatur?

Es tobe ein „Krieg gegen das Bargeld“, schreibt Marc Friedrich in einem Meinungsbeitrag, den mehrere Online-Plattformen veröffentlicht haben – warum wohl, fragt er, arbeite die Europäische Zentralbank an der Einführung eines digitalen Euro? „Kurze Antwort: Es geht um Kontrolle.“

Wofür Kunden ihr Geld ausgeben, „sehen momentan nur die Banken“; mit einem digitalen Euro aber bekäme „jeder Bürger in der EU ein digitales Konto (Wallet) direkt bei der EZB“ – und die hätte dann „in Echtzeit den kompletten Überblick“. Zahlungsströme, Nutzerverhalten: Europa wüsste alles. Und würde die EZB Zinsen „in den Minusbereich senken“, hätten die Bürger „nicht mehr die Möglichkeit, das Geld von der Bank abzuheben“.

Marc Friedrich: "Bargeld ist Freiheit"

Mehr noch: „Man könnte die Wallets verknüpfen mit beispielsweise dem Impfzertifikat“ – und „um das Klima zu retten und uns zu besseren Menschen zu erziehen“, obendrein ein „CO2-Guthabenkonto installieren. Wer es aufbraucht“, weil er zu viel „Auto fährt“, wer „aus der Reihe tanzt“, weil er zu viel Fleisch isst, bekäme „Abhebungslimitierungen oder Kontosperrungen. Fertig ist die digitale Diktatur“. Das seien „die feuchten Träume der Geheimdienste“, davor habe „uns George Orwell gewarnt“.

Bargeld dagegen, schreibt Marc Friedrich, „ist Freiheit“. Trägt er da nicht sagenhaft dick auf? Oder hat er womöglich – zumindest ein bisschen – recht? Mal sehen ...

Nicht nur in Schweden: Bargeld auf dem Rückzug

Ich gebe dir einen Pelz, gib du mir einen Speer: Früher hat man getauscht. Heute dient Geld als „Transaktionsmittel“. Ohne Geld, sagt KSK-Chef Uwe Burkert, müsste „ich jemanden finden, der mein Teeservice will“ und dafür irgendetwas herzugeben hat, das wiederum ich gebrauchen kann: umständlich! Geld: geniale Erfindung.

Gegenüber einem digitalisierten Zahlungsverkehr aber wirkt Bargeld unpraktisch: Man muss Münzen prägen, Scheine drucken, das ganze Zeug von A nach B karren, lagern und so weiter.

In Schweden, erzählt Burkert, ist Bargeld bereits „kein gesetzliches Zahlungsmittel mehr“: Geschäftsinhaber müssen es nicht annehmen; manche tun das tatsächlich nicht. In anderen Läden „ist der Preis höher, wenn Sie mit Bargeld bezahlen“. Im Jahr 2022 tätigten die Schweden nur noch acht Prozent aller Zahlungen in bar. (Mehr zu Schweden finden Sie hier beim Redaktionsnetzwerk Deutschland.)

Die Deutschen zahlen gerne bar

Wir hinken Schweden mindestens fünf Jahre hinterher, was die digitale Entwicklung im Alltag betrifft. Die Brezel, die Kugel Eis – wir zahlen das in der Regel noch mit Schein und Münze; „auch große Bargeldbewegungen“, zum Beispiel beim Autokauf, sind nicht unüblich, sagt Burkert. Eine Studie der Bundesbank ergab für das Jahr 2021: Die Deutschen leisteten knapp 60 Prozent ihrer Zahlungen in bar.

Vier Jahre zuvor waren es allerdings noch 74 Prozent gewesen. Und der durchschnittliche Konto-Inhaber bei der Kreissparkasse Waiblingen leistete im Jahr 2016 via Girokarte etwa vier bargeldlose Zahlungen pro Monat – 2021 waren es bereits etwa 15.

KSK-Chef Burkert: Bargeld wird "noch sehr lange Bestand haben"

Burkert zückt das Handy. Er hat „Apple Pay“ installiert, ein Zahlungssystem des US-Unternehmens für seine eigenen Mobilgeräte. Burkert identifiziert sich per Gesichtserkennung, auf dem Display erscheinen seine jüngsten Transaktionen, und wenn er irgendwo etwas bezahlen will, braucht er nur das Smartphone ans Lesegerät zu halten. „Das geht ratzfatz.“

Bargeld, glaubt Burkert, werde „noch sehr lange Bestand haben“ – aber wenn man den Leuten „die Angst nimmt“ und ihnen zeigt, „wie einfach das geht“, dann werde bei vielen Transaktionen „irgendwann die Bequemlichkeit überwiegen“.

Ja, der Trend geht weg vom Bargeld. Aber was ist eigentlich dieser digitale Euro, vor dem Marc Friedrich warnt?

Der digitale Euro: Kommt der Epochenwandel?

Wer ein Konto bei einer Geschäftsbank hat, ist damit lediglich Gläubiger genau dieser einen Bank. Bargeld hingegen ist Zentralbankgeld – und das gälte auch für den digitalen Euro: Wer ihn auf dem Konto hätte, wäre direkt Gläubiger der EZB.

Eine Expertengruppe der EZB prüft derzeit, ob ein digitaler Euro Sinn ergibt und wie genau er aussehen könnte. Diesen Herbst will das Team einen Vorschlag vorlegen. Sollte der EZB-Rat dazu Ja sagen und eine Entwicklungsphase beschließen, würde es weitere Jahre – mindestens zwei, eher mehr – dauern, bis wirklich ein digitaler Euro eingeführt würde. Das Bargeld indes wäre damit wohl noch lange nicht abgeschafft. Es gäbe zunächst vermutlich schlicht eine Art digitale Parallelstruktur. (Ein Interview mit Bundesbanker Burkhard Balz zum digitalen Euro finden Sie auf der Website der Bundesbank.)

Bargeld-Abschafaffung über Nacht wäre ein "Kulturschock"

„Ich kann mir keinen Big Bang vorstellen“, sagt Uwe Burkert. „Leute, ab heute gibt es nur noch die digitale Währung und das Bargeld ist nichts mehr wert“? Das wäre ein zu „großer Kulturschock“. Zwar werden die Leute, wenn sie aussuchen können, ob sie digital oder mit Schein und Münze zahlen, künftig absehbar immer öfter die bequemere Variante wählen. Aber: „Die Menschen wollen schon selber entscheiden.“

Eins indes ist klar: Die Einführung eines digitalen Euro wäre „definitiv“ ein Schritt in Richtung Bargeldreduzierung, sagt Burkert, und tendenziell ein Schritt in Richtung Bargeldabschaffung. Es wäre „ein Epochenwandel“. Bei Negativzinsen das Geld von der Bank holen und unter die Matratze packen? „Diese Ausweichreaktion“ ginge mit rein digitalem Geld tatsächlich nicht mehr.

Viele, sagt Burkert, fühlen sich mit dieser Vorstellung „latent unwohl“, sie empfinden ein „Störgefühl“, fürchten, dass die Entwicklung ihre „Freiheit eingrenzen“ könnte. Er könne das „als Sorge nachvollziehen“.

Hat Marc Friedrich also doch recht mit seiner Big-Brother-Warnung?

Verschwörung! Max Otte, Thorsten Polleit & Co.

Wer Friedrich für den schrillsten Warner weit und breit hält, hat wohl noch nie von Max Otte oder Thorsten Polleit gehört.

Bei einer Querdenken-Rede im Mai 2020 in Stuttgart verkündete Otte: „Corona und Bargeldabschaffung sind zwei Seiten einer Medaille. Das sind Geschäftsmodelle!“ Bargeld, sagt Otte, sei „die Brandschutzmauer gegen den totalen Überwachungsstaat“ – und der, so sehen es zumindest Querdenker, habe ja bereits in der Corona-Zeit seine Krakenarme ausgerollt.

Polleit zählt im Buch „Mit Geld zur Weltherrschaft“ gar detailliert die Verschwörer auf – eine irre Bande, die uns da versklaven will: „Befürworter des Wohlfahrtsstaates, soziale Marktwirtschaftler, Interventionisten, Antikapitalisten, christliche Sozialisten, Staatssozialisten, Syndikalisten, Kulturmarxisten, Umweltaktivisten und Ökologisten, politische Globalisten, Keynesianer und wie sie alle heißen.“ Sie arbeiten laut Polleit „auf die Schaffung einer Weltregierung“ hin und „ein einheitliches Weltgeld“.

Rechter Sender "Auf1": Plattform für "Verschwörungsunternehmer"

Im rechten Online-TV-Sender AUF1 – wo Begriffe wie „Plandemie“ und „Systemmedien“ üblich sind – sagte Moderator Bernhard Riegler mal: Die „globalistischen Hintergrundmächte“ arbeiten „an einer Dämonisierung des Bargelds“. Rieglers Interviewgast Markus Krall erklärte: „Bargeld ist gedruckte Freiheit“; beim digitalen Euro gehe es „natürlich“ um Kontrolle.

Dr. Michael Blume, Beauftragter der Landesregierung gegen Antisemitismus, spricht bei diesen Leuten von „Verschwörungsunternehmern“, weil sie mit der Erzählung vom großen Unterjochungsplan Geschäfte machen: Bücher verkaufen, Online-Auftritte bespielen, zum Teil auch alternative Geldanlage-Modelle anbieten.

Von Otte bis AUF1 – eines klingt bei allen durch: Der Staat ist der Feind, der Staat ist böse, dem Staat ist alles zuzutrauen.

Geld und Staat - oder: Wo leben wir eigentlich?

Stellen wir uns eine Gesellschaft vor, die Probleme mit Kriminalität hat. Ein findiger Kopf sagt: Wir brauchen eine Polizei! Super, sagen die einen, dann sind wir wieder sicher. Hilfe, warnen die anderen: eine bewaffnete Institution mitten unter uns – der erste Schritt in die Diktatur!

Die Polizei: eine feine Sache; aber natürlich ist Missbrauch prinzipiell möglich. Deshalb gibt es institutionelle Kontrollmechanismen: Politik und Parlamente, Gewaltenteilung. Und wichtig sind nicht zuletzt auf allen Entscheidungsebenen Menschen, die für die Demokratie einstehen. So ist es auch mit dem Geld: Die fortschreitende Digitalisierung macht vieles besser, schneller, effizienter, sie birgt aber selbstverständlich auch Gefahren. Um sie einzuhegen, sagt Uwe Burkert, gibt es einen „Rechtsstaat mit Freiheitsgarantien“. Man könne nicht oft genug wiederholen, wie wichtig es ist, sich Tag um Tag für seinen Erhalt einzusetzen.

Wenn ich unterstelle, dass der Staat, die Bundesrepublik, Europa ein Moloch ist, der keine Chance verstreichen lassen wird, die Menschen zu kontrollieren, zu unterwerfen, gläsern zu machen, „jeden Freiraum“ zu zerstören, alle Privatheit auszuhöhlen – dann, sagt Burkert, „muss ich jeden Schritt“ in Richtung Geld-Digitalisierung tatsächlich „ablehnen“. Aber „die Frage ist schon: In welchem staatlichen System lebe ich?“ Ist Deutschland, ist Europa ernsthaft so?

Wie realistisch ist, was Marc Friedrich beschreibt?

Marc Friedrich beschreibe Konstellationen, die rein technisch „möglich sein können. Er weist schon auf Dinge hin, die man beachten muss“. Nur: Rein technisch hätte sich auch die Corona-Warnapp als digitales Ausspähmonstrum programmieren lassen – politisch war das indiskutabel; und ist deshalb auch mitnichten geschehen.

Konten, auf denen digitale Euros liegen, mit Impfzertifikaten und CO2-Bilanzen verknüpfen und alle, die „aus der Reihe tanzen“, bestrafen? Technisch wäre das möglich. Wer es aber auch für wahrscheinlich hält, muss schon ein finsteres Verständnis von demokratisch verfasster Staatlichkeit haben. Voraussetzung dafür wäre ja nicht nur der dämonische Wille der EZB, sondern auch die völlige Ignoranz oder gar Komplizenschaft der europäischen Politik.

Drei Überlegungen zur Zukunft des Bargelds

Versuch einer Zusammenfassung nebst Prognose – drei Punkte sind wichtig.

Erstens: Ja, die Bedeutung von Bargeld im Alltag wird weiter drastisch schwinden; dass es aber „abgeschafft“ wird, damit ist in näherer Zukunft nicht zu rechnen.

Zweitens: Bargeld wird absehbar nach Corona das nächste Mobilisierungsfeld, auf dem Verschwörungsunternehmer versuchen werden, radikales Misstrauen gegen den Staat und seine Institutionen zu säen.

Drittens: Deshalb sollten wir weder ihnen noch Marc Friedrich allein – und gewiss auch nicht nur der EZB – die Debatte über den digitalen Euro und die Zukunft des Geldes überlassen. Diese Diskussion gehört stärker als bisher in die Parlamente und in die demokratische Öffentlichkeit.