Landesweit einzigartig: Wie ein Radfahrer aus Kernen die alte B14 umkrempelte

Rolf Artmann war passionierter Radfahrer und hat in seinem Leben schon Zigtausende Kilometer abgearbeitet. Und er hat im Rems-Murr-Kreis eine damals landesweit einzigartige Neuerung angeregt. Ach was – herbeiargumentiert. Dank Rolf Artmann gibt’s den Radschutzstreifen auf der alten B 14 zwischen Winnenden und Schwaikheim. Eine irre Geschichte. Eine wunderbare Geschichte von sportlichem Ehrgeiz, bürgerschaftlichem Engagement und offenen Amtsohren.

250.000 Rad-Kilometer: Dafür braucht's gute Strecken

Er hat das Stettener Radrennen „Rund um die Yburg“ organisiert und war bei der „Tour de Ländle“ Betreuer. Vor allem aber ist er selbst auf dem Rennrad gesessen. Rolf Artmann – heute wohnt er in Rommelshausen – schätzt, dass da doch locker 250.000 Kilometer zusammenkommen. Nach der Arbeit, sagt er, sei er gern 60 bis 80 Kilometer gefahren. So für den Stressabbau. Und um zu trainieren. Schließlich fuhr er auch bei Rennen mit. Und da müsse man, um überhaupt mithalten zu können, schon 10.000 Kilometer im Jahr ansammeln.

Rolf Artmann war mit Pit Glemser befreundet. Den Namen kennen Radsportfans: Glemser (Infos hier) war bei Olympischen Spielen dabei und gewann auch mehrere Deutsche-Meister-Titel. Mit Glemser war Artmann gern in Südfrankreich unterwegs. Und fuhr dort auf den ganz normalen Straßen. Für Rennradfahrer ist das, sagt Artmann, das Beste. Denn Rennradler könnten dort so schnell fahren, wie sie wollten. Ausgewiesene Radwege seien für Rennradfahrer viel, viel stressiger: die Radspazierer, die Familien mit Kindern ... Noch viel schlimmer seien Rad-Fußgänger-Wege. Völlig unberechenbar. Der „absolute Horror“ aber seien Radwege mit Gegenverkehr. Die Radlerinnen und Radler würden schwätzen und schwanken ... Und das sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.

Es ist okay, wie andere fahren und genießen

Rolf Artmann sagt all das nicht als Vorwurf. Es ist okay, wie die anderen fahren und laufen und genießen. Doch für einen Radrennfahrer, der Tempo machen will, sind diese Umstände schlecht bis katastrophal.

In Frankreich gab's schon damals, was in Baden-Württemberg erst aktuell in der Diskussion ist und ausgebaut werden soll: Fahrradschutzstreifen. Mit weißen Linien abgetrennte Bereiche, die den Radfahrern im Verkehr Sicherheit bieten. Autofahrer müssen diesen Teil der Straße den Radfahrern überlassen und beim Überholen einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten. Radfahrer fahren ohne Gegenverkehr. Rolf Artmann fand das toll. Der Schutzstreifen sei für die Radfahrer das Sicherste und auch nicht eng, sagt er. Unter einer Bedingung: Der Autofahrer muss die zwei Meter Abstand einhalten.

Rolf Artmann fuhr damals auch viel auf der alten B 14. Es ist halt ein schönes Stück gerade Straße: In die Pedale treten von Winnenden bis Waiblingen. Doch die alte B 14 war definitiv nicht für Radfahrer gemacht. Und so musste Rolf Artmann auf den Streifen hinter dem Fahrbahnende-Randstreifen ausweichen: knapp 50 Zentimeter Restasphalt mit ausgebröckelten Kanten. Das war nicht sicher. Weder für Rolf Artmann selbst, noch für die anderen, die hier entlangradelten.

Rolf Artmann hängte sich ans Telefon und schrieb E-Mails

Rolf Artmann hängte sich ans Telefon. Und setzte sich an den Computer. Da musste doch was gehen? Es war der 6. Juni 2011. Er wolle nochmals seinen „Radwegvorschlag“ schriftlich bestätigen, schrieb er in einer E-Mail ans Landratsamt. Denn es führen da einige mit dem Fahrrad und es komme öfters zu gefährlichen Situationen. „Ich möchte deshalb nochmals den Vorschlag unterbreiten, auf dieser Straße rechts und links eine Radspur einzurichten.“ Einen richtigen Radweg parallel zu der K 1911 am Wald wäre freilich auch „eine gute Lösung“.

Am 9. Juni 2011 bekam Rolf Artmann Antwort: „Ich werde Ihr Anliegen aufgreifen und überprüfen und mit den Verkehrsbehörden und der Polizei erörtern.“ Der zuständige Sachbearbeiter bat nur um „etwas Zeit“.

Aus "etwas Zeit" wurden vier Jahre

Nun gut, es dauerte tatsächlich. Nicht nur „etwas“, sondern eine lange Zeit. Doch am 20. März 2015, sagt Rolf Artmann, ging er mit einem – inzwischen anderen – Landratsamtsmitarbeiter einen großen Teil der Strecke an der alten B 14 ab. Man diskutierte. Welche Radwegversion wäre die beste, welche wäre machbar, bei welcher würden welche Widerstände oder Probleme aufkommen? Der Landratsamtsmitarbeiter sah viele Hürden auf dem Weg zum Radweg: Vorschriften aller Arten, Ministerien und andere Behörden. Es kamen dann tatsächlich auch noch Kröten, Salamander und Echsen dazwischen. Die nämlich leben im Gelände neben der alten B14. Rolf Artmann erfuhr, dass es etliche Jahre dauern würde, um die Tiere mittels Kameras zu zählen. Einem Tier stünden dann 120 Quadratmeter Lebensraum zur Verfügung. Ein gesonderter Radweg in dieser und jener Fahrtrichtung wäre aller Wahrscheinlichkeit nach nicht möglich.

Doch der Landratsamtsmitarbeiter war wohl auch Radfahrer. Und er wollte offenbar alles geben. Und so wurde aus der alten B14 zwischen Winnenden und Schwaikheim ein baden-württembergisches „Pilotprojekt“.

Das Landesverkehrsministerium erteilte – nein, es war kein einfacher Prozess – eine Ausnahmegenehmigung. Und dann, die Pfingstferien 2016 waren gerade vorbei und Rolf Artmann just aus dem Urlaub zurück, traute selbiger seinen Augen kaum: Die alte B 14 war neu asphaltiert und links und rechts prangte jeweils eine nagelneue, strahlendweiße Strichellinie, die den Streifen für die Radfahrer abteilte.

Die damals festgelegten Kriterien, die erfüllt sein mussten, damit ein solcher Radschutzstreifen Wirklichkeit werden konnte, hat das Verkehrsministerium jüngst zu den Rahmenbedingungen erklärt, die auch jetzt bei den kommenden Radschutzstreifen-Planungen gelten werden. Inzwischen möchte das Landesverkehrsministerium, dass es „schnell“ geht. Rolf Artmann findet's gut.