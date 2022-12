"Landluft": Charakterköpfe von Pfarrer Klappenecker bis Rind Oskar im Porträt

So üppige Print-Magazine wie dieses sind womöglich eine aussterbende Spezies in Zeiten der durch die journalistische Branche walzenden digitalen Revolution: Die aktuelle Ausgabe der „Landluft“, erstellt von der Weinstädter Reportage-Agentur Zeitenspiegel, ist ein Denkmal für die vom Verdämmern gefährdete Kunst des farbenprallen Heftes (erhältlich unter anderem hier). Die Schöpferinnen und Schöpfer waren erkennbar nicht getrieben vom minutenaktuellen Diktat der Online-Zeitrechnung, sie haben all das erdacht und wahr gemacht in Monaten des Recherchierens, Flanierens, Neugierens, Fotografierens. Augenschmaus, Schmökerlust, allein schon haptisch ein Genuss: Blättern wir ...

Der Menschenfänger: "Was wäre ich arm, wenn ..."

Da ist die Geschichte vom „Menschenfänger“: „Wer schlecht gelaunt auf ihn trifft, will bester Dinge gar nicht mehr gehen. Dabei macht er nicht viel, zuhören, ein bisschen reden und ziemlich viel lachen, so knitz, von unten herauf.“ Seine skandalgebeutelte Katholische Kirche beseufzt er: „Ich verteidige nicht um jeden Preis, ich leide auch.“ Wenn es aber wieder einmal spätabends an der Pfarrhaustür schellt, weil jemand Beistand sucht in einer Not, die keinen Aufschub duldet, dann fühlt der Menschenfänger sich nicht belästigt, denn: „Was wäre ich arm, wenn man mich nicht mehr brauchen würde!“ So spricht Pfarrer Franz Klappenecker, 80, aus Waiblingen. Und dass Gisela Benkert dies aufgeschrieben hat, unsere ehemalige ZVW-Redakteurin, im Ruhestand, aber wortmächtig wie je, können wir vor Stolz nicht verschweigen.

Unterm Apfelbaum: Oskars Leben

Oder die Geschichte von Oskar, der eigentlich nichts tut und einfach leben darf: „Am liebsten lagert er auf der Weide, unter den Apfelbäumen, den Rücken zur grasenden Herde, und schaut in die Ferne. Er hat alles im Blick, er muss dazu nicht einmal den Kopf drehen. Seine Augen erlauben einen Panoramablick von 330 Grad.“ Oskar ist ein Ausnahmerindvieh: Er wohnt irgendwo in den Berglen, auf wundersame Art ist er dem Schicksal seiner Art entgangen: „als Kalb oder spätestens mit etwa 18 Monaten, nach einer Zeit der Mast, als Jungbulle geschlachtet zu werden“.

Klappenecker, Oskar – und dazwischen so vieles: die Geschichte vom Vater, der mit seinem Sohn durch den Schwäbischen Wald wandert, voller „Sehnsucht nach Gleichschritt“; die Geschichte von der Frau aus der Ukraine, die Kriegsexplosionen überlebte, sich jetzt bei uns im Dienste der Gesellschaft nützlich macht als Deutschlehrerin und Übersetzerin und manchmal an schlechtem Gewissen leidet, weil sie hier so gut und sicher leben darf.

Und dazu Fotos in berauschender Fülle und schwelgerischer Größe, bisweilen auf Doppelseiten hindrapiert wie die halbnackten Odalisken von Matisse; Wälder und Wiesen, sich spiegelnde Landschaften in Seen, Rapsfelder, trunken von Gelb, und Charakterköpfe, ganz nah hergeholt vom Objektiv: markante Persönlichkeiten, sei es Pfarrer Klappenecker, sei es Rindvieh Oskar.

"Landluft", oder: Die Schönheit auf Papier

Vom Niedergang des klassischen Printgeschäfts reden viele. Bedroht sind in Zeiten der Sparkommissare die überbordenden Magazine mit ihrem zweckfrei schönen Überschuss an gestalterischer Hingabe. In der Zeitschrift „Stern“ stand schon im Jahre 2013 ein Abgesang (nachlesen kann man ihn heute, natürlich, online) auf die „gute alte Zeit“, als man im Reporterberuf noch „erster Klasse verreiste und fünf Sterne wohnte“, kein „Kostenträger“ war, sondern ein Recherchediamantenschürfer, der rund um die Welt tourte und heimkehrte mit einer sensationellen Geschichte und einer sagenhaften Spesenrechnung.

1998 verkaufte der Stern pro Ausgabe 1,1 Millionen Exemplare. Heute sind es noch 300 000, wenn’s gut geht, 400 000. Die Hauptstadtredaktion des Stern ist aus Gründen der „Synergie“ – vulgo: der Kosten – längst mit den Teams von „Capital“ und „Business Punk“ zusammengelegt. Das ist der Gang der Dinge. Der journalistische Praktiker von heute muss online denken, digital. Es sei ihm aber erlaubt, mal kurz in nostalgische Schwärmerei abzuschweifen, wenn er so etwas Schönes in Händen hält wie das „Landluft“-Magazin.

