Landrat im Rems-Murr-Kreis: Richard Sigel will 2023 erneut antreten

Vielen Kommunalpolitikern im Rems-Murr-Kreis dürfte ein Stein vom Herzen fallen: Landrat Richard Sigel hat am Montagnachmittag zu Beginn der Kreistagssitzung in der Fellbacher Schwabenlandhalle in aller Gelassenheit eine wichtige Erklärung abgegeben.

Bevor er seine Haushaltsrede halte, wandte Sigel sich an den Kreistag, wolle er das Gremium „informieren, dass ich mich im nächsten Jahr erneut als Landrat des Rems-Murr-Kreises bewerben werde“. Damit sind die Spekulationen, wonach Sigel hochinteressante alternative Jobangebote vorliegen habe und er deshalb womöglich eine berufliche Neuorientierung erwäge, vom Tisch.

„Ich mache das Amt aus Überzeugung und mit viel Freude"

Sigel, der im Spätsommer 2015 sein Amt als Landrat des Rems-Murr-Kreises angetreten hatte, machte im Kreistag kein großes Gewese um seine Entscheidung, sondern begnügte sich mit wenigen Sätzen. Vor seiner Wahl 2015 habe er dem Kreistag "eine langfristige Zusammenarbeit versprochen" - und zu diesem Versprechen "stehe ich".

Fortsetzung der Zusammenarbeit gewünscht

Vertreter aller Kreistagsfraktionen hatten bereits vor Wochen erklärt, dass sie sich eine Fortsetzung der Zusammenarbeit wünschen. Die grüne Christine Besa: Wie man mit ihm Dinge klären könne, sei „schon top, muss ich sagen“. Klaus Riedel, SPD: „Der Rems-Murr-Kreis könnte froh sein, wenn er eine zweite Amtsperiode hinlegt.“ Ulrich Lenk, FDP: „Wir sind hochzufrieden mit seiner Arbeit.“ Armin Mößner, CDU: „Wir halten ihn für einen hervorragenden Landrat.“ Maximilian Friedrich, Freie Wähler: „Wir schätzen sowohl seine Fachlichkeit als auch seine menschlichen Züge.“

Sigel war seit Amtsantritt nahezu immer im Krisenmodus gewesen: Er hatte die Flüchtlingszuwanderung 2015/16 und die damit verbundenen Unterbringungsnöte zu meistern, musste gemeinsam mit dem Fachpersonal der Rems-Murr-Kliniken ein zukunftsfähiges medizinisches Konzept für die beiden Standorte Winnenden und Schorndorf erarbeiten, fand sich dann als oberster Krisenmanager im Kreis mitten in einer weltweiten Pandemie wieder und leitete auch noch ein neues Immobilienkonzept für die Landkreisverwaltung ein, das mit mächtiger Bautätigkeit am Alten Postplatz in Waiblingen verbunden ist.

Doppelspitze im Haupt- und Personalamt

Zusätzlich stieß er innere Reformen in der Verwaltung an und ermöglichte dabei auch ungewöhnliche und ausgesprochen zukunftsweisende Lösungen. Damals in der Bewerbungsphase 2015 hatte Sigel erklärt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei ihm wichtig – dass das kein Lippenbekenntnis war, zeigte sich später: Marie-Christine Scholze und Dr. Mascha Bilsdorfer leiten im Tandem das Haupt- und Personalamt am Landratsamt – so eine Doppelspitze ist bundesweit immer noch die Ausnahme.

Näheres zu den Hintergründen der Entscheidung Sigels lesen Sie im Laufe des Montagnachmittags auf zvw.de.