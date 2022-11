Landrat Richard Sigel spürt Widerstand: Wird dieser Kreis-Etat verabschiedet?

Landrat Richard Sigel sah sich dicken Fragezeichen und einigem Widerstand gegenüber: Der nächste Kreishaushalt steht auf wackeligen Beinen. Armin Mößner (CDU) und Ulrich Lenk (FDP-FW) wollten sich nicht einmal auf den 12. Dezember festlegen, an dem der Etat beschlossen werden soll. Zu Weihnachten kein neuer Etat unterm Christbaum? Das hat’s an Rems und Murr seit Jahrzehnten nicht gegeben!

Das Problem: Richard Sigel und sein Kämmerer Peter Schäfer haben mit ihrem Etatentwurf eine Gleichung mit vielen Unbekannten aufgemacht (siehe unten: „Hintergrund“). Sie wissen derzeit weder, wie viel Geld sie einnehmen, noch können sie exakt sagen, ob und wie viele neue, zusätzliche Ausgaben auf sie zukommen.

Bund und Land lassen sich Zeit zu erklären, mit wie vielen Millionen sie beispielsweise den defizitären Krankenhäusern oder den Busunternehmen, die auf der Felge daherkommen, unter die Arme greifen. Offen ist auch, wie hoch die Steuereinnahmen ausfallen und ob die anhaltenden Krisen dem Kämmerer einen weiteren Strich durch die Rechnung machen.

Fünf Fraktionen und zwei Zählgemeinschaften äußerten sich im Kreistag. Die zu einer Zählgemeinschaft geschrumpfte ehemalige AfD-Fraktion äußerte sich zum Haushalt nicht.

Die CDU erklärt: „Schiff in Not“

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Armin Mößner, ging bei seiner Rede auf hohe See. Statt „Land in Sicht“ wie im Vorjahr sei der Rems-Murr-Kreis mit dem Haushalt 2023 „so richtig auf hoher See“. Er spricht von „Schlagseite, einem gebrochenen Mast und Wassereintritt an Bord“ und erklärt „Schiff in Not“. Besonders treiben ihn die stetig steigenden Ausgaben im Sozialbereich um. Bund und Länder beschließen neue Gesetze, wie das Bundesteilhabegesetz für behinderte Menschen, Hartz 4 für ukrainische Flüchtlinge, eine Wohngeldreform oder das 49-Euro-Ticket - aber nicht, wer dies letztendlich bezahlen soll.

Freie Wähler sagen: Mehr mobile Blitzer

„Wer bestellt, der bezahlt!“ ist am Stammtisch guter Brauch, in der Politik aber nicht mehr üblich. Jan Schölzel (Freie Wähler) sagt, Bund und Land entzögen sich mehr und mehr ihrer finanziellen Verantwortung und wälzten Aufgaben mit offenen Rechnungen auf Kommunen und Kreise ab. Das Ergebnis: eine Unterfinanzierung im Sozialbereich, bei der Flüchtlingsunterbringung, beim ÖPNV oder bei den Kliniken. Die Freien Wähler sehen in dem anvisierten Hebesatz von 33,5 Prozent „eine ganz erhebliche Belastung für unsere Kommunen, die sich im schwierigen Fahrwasser befinden“. Schölzel will daher einiges streichen. Auf seiner Wunschliste stehen allerdings mehr mobile Blitzer. Der Kreis solle im Sinne der Verkehrssicherheit, der Geschwindigkeitsreduzierung und der Lärmminimierung neue Radaranlagen anschaffen und einsetzen.

Grüne meinen: Große Finanzierungsrisiken

Für Bündnis 90/Die Grünen kündigte Bernd Messinger an, den Etatentwurf „nicht im vollen Umfang mittragen“ zu wollen. Den Grünen seien die Finanzierungsrisiken zu hoch. Um die Haushaltsrisiken zu veringern, schlagen die Grünen vor, im Etat zumindest auf einen Verlustvortrag in Höhe von 6,9 Milllionen Euro zu verzichten und stattdessen die Kreisumlage um einen weiteren Prozentpunkt zu erhöhen. Wie die CDU-Fraktion wollen auch die Grünen die Tafelläden im Rems-Murr-Kreis von den Abfallgebühren befreien.

Die SPD wird grundsätzlich: Zu wenig Streit

Jürgen Hestler (SPD) nutzte die Haushaltsrede für grundsätzliche Betrachtungen des Kreistages und seiner Tätigkeit als ehrenamtlicher Kreisrat. Haushaltsdebatten seien in demokratischen Parlamenten die Stunde der Abgeordneten und Mandatsträger. Sie seien die Gelegenheit, die Politik der Verwaltung zu hinterfragen, zu kontrollieren und Alternativen aufzuzeigen. „Für einen ehrenamtlich tätigen Kreisrat eine schier unlösbare Aufgabe“, erläuterte Hestler: „Ohne einen Verwaltungsapparat, ohne Aufsichtsratsposten, ohne Bürgermeisteramt kann man das Herrschaftswissen der Verwaltung schwerlich anknabbern.“ 80 Prozent der Kreisgelder seien festgezurrt, viele Kernausgaben ausgelagert. Für Hestler zusammen mit der Gutachteritis der Grund, dass keine kontroversen Debatten im Kreistag stattfinden. „Nicht einmal über die Höhe der Kreisumlage streiten wir“, beklagte er.

FDP-FW fordert: Mehr Haushaltsdisziplin

Ulrich Lenk ist ein gestählter Haushaltsredner und hat als Vorsitzender der FDP/FW-Fraktion schon unzählige Etatdebatten geführt. Doch noch nie hat Lenk laut darüber nachgedacht, einen Etat zu verschieben. „Angesichts der Unbekannten stellt sich die Frage, ob es Sinn macht, den Kreishaushalt tatsächlich am 12. Dezember zu beschließen.“ Der von der Kreisverwaltung um 2,5 Prozentpunkte auf 33,5 Prozent erhöhte Hebesatz der Kreisumlage stellt für ihn eine Schmerzgrenze dar. Im Gegenzug müsse die Verwaltung „größte Haushaltsdisziplin und den Verzicht auf alles nicht ungedingt Notwendige“ an den Tag legen.

Gudrun Wilhelm fordert: Müllsünder jagen

Die Kirchbergerin Gudrun Senta Wilhelm (Gruppe Wilhelm/Klinghoffer) weiß, wo der Schuh drückt. Zum Beispiel beim Müll. Sie forderte den Kreis auf, verstärkt nach Müllsündern zu fahnden, die zulasten der Allgemeinheit ihren Dreck einfach irgendwo stehen lassen. Und noch eins stößt Wilhelm bei ihren Spaziergängen durch die Gassen auf. Viele Leute stellen ihre Mülltonnen nicht erst am Vorabend der Leerung auf die Straße, sondern oft sogar mehrere Tage zuvor. Das müsse genau geregelt werden. „Damit verhindern wir, dass sich Waschbären, Füchse, Ratten und andere Kulturfolger allzu heimisch fühlen.“

Linke/ÖDP will: Strom vom Balkon

Philipp Köngeter forderte für die Zählgemeinschaft Die Linke/ÖDP ein Förderprogramm für kleine Photovoltaikanlagen, die auf Balkonen oder Garagen installiert und einfach an eine Steckdose angeschlossen werden können. Auf diese Weise könnten auch Mieter und Mieterinnen an der Energiewende teilhaben und auf ökologische Weise Strom für den privaten Energiebedarf herstellen. „Dies gilt insbesondere für Personen und Familien mit niedrigem Einkommen, die durch die Annahme unseres Haushaltsantrages langfristig bei den Stromkosten entlastet werden könnten.“