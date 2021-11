Landratsamt Rems-Murr-Kreis: Sperrung der Tiefgarage und Parkplätze

Die Tiefgarage sowie die Parkplätze im Außenbereich des Landratsamts am Alten Postplatz 10 in Waiblingen sind vom 22. November bis 3. Dezember gesperrt. Das teilte das Landratsamt Rems-Murr-Kreis am Mittwoch (17.11.) mit.

Grund ist die Verlegung der bestehenden Fernwärmeleitung des Landratsamts, der Polizeidirektion sowie der Villa Roller in Vorbereitung auf den geplanten Erweiterungsbau der Kreisverwaltung auf dem jetzigen Parkdeck. Von der Sperrung ist auch der barrierefreie Parkplatz im Außenbereich des Landratsamtes betroffen. Besucherinnen und Besucher des Landratsamtes werden gebeten in diesem Zeitraum auf umliegende Parkmöglichkeiten auszuweichen.