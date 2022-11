Langer Stau auf B29/B14 am Donnerstagmorgen (10.11.): Zwei Unfälle und ein brennendes Auto

Nach zwei Unfällen und einem Brand ist es auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart am Donnerstagmorgen (10.11.) zu längeren Staus im Berufsverkehr gekommen. Gegen 8.20 Uhr staut sich der Verkehr auf der B29 in Fahrtrichtung zwischen Weinstadt bis zurück nach Winterbach und auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Kernen bis zurück nach Schwaikheim.

Auffahrunfall bei Weinstadt, weiterer Crash bei Remshalden

Ursache waren Polizeiangaben zufolge zunächst zwei Unfälle, die sich zwischen 6.45 Uhr und 6.49 Uhr ereigneten. Bei Weinstadt kam es zu einem Auffahrunfall auf der linken Fahrspur (Fahrtrichtung Stuttgart), die daraufhin zur Unfallaufnahme gesperrt werden musste. Ein weiterer Unfall ereignete sich einem Polizeisprecher zufolge kurz darauf auf der Höhe von Remshalden - ebenfalls in Fahrtrichtung Stuttgart. Die Unfallaufnahme läuft.

Um 8 Uhr gab es dann eine weitere Meldung: Ein Auto ist auf dem Teiler zwischen B14 und B29 in Fahrtrichtung Stuttgart in Brand geraten.

Mit weiteren Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.