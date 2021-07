„In Miedelsbach hat es vor etwa zehn Minuten mordsmäßig geknallt, samt Druckwelle“, so die Meldung an unsere Redaktion am Montag gegen 10.15 Uhr. Mindestens ein Überschallknall war auch über den Berglen zu hören. In Schorndorf-Weiler hat die Scheibe des Wintergartens von Andreas Hutt oberhalb seines „Zweiradhauses“ einen Riesenriss bekommen.

„Ich war gerade oben in der Wohnung, da hat’s einen wuchtigen Knall getan und alles hat gewackelt“, sagt Hutt. Aus dem Wintergarten hörte er