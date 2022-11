Leader-Förderung: EU-Geld für den Schwäbischen Wald

Gute Nachricht für den Schwäbischen Wald: Das Gebiet ist auch in der nächsten Leader-Förderperiode 2023 bis 2027 wieder mit dabei. Aber was heißt das konkret? Welche Städte und Gemeinden profitieren? Der Überblick.

Wer bekommt EU-Geld? "Viele Menschen stehen schon in den Startlöchern"

„Die Anstrengungen für die Bewerbung um die Leader-Mittel haben sich gelohnt“, sagt der grüne Landtagsabgeordnete Ralf Nentwich, Mitglied im Landwirtschaftsausschuss und für den Ländlichen Raum. „Ich freue mich sehr über den Zuschlag für unsere Region und beglückwünsche Initiatorinnen und Initiatoren, Verantwortliche sowie alle, die sich für die Bewerbung engagiert haben. Das ist ein großer Erfolg für den Schwäbischen Wald.“

Auch in der Leader-Geschäftsstelle des Regionalentwicklung Schwäbischer Wald e.V. in Murrhardt freut man sich. Eine Sprecherin betonte allerdings auch, dass die EU-Kommission erst noch zustimmen müsse, der Förderzuschlag also quasi noch unter Vorbehalt erfolgt sei. Über die Verteilung der Fördergelder auf konkrete Projekte könne momentan noch nichts gesagt werden. „In der Bewerbung ging es diesmal eher um die Gesamtkonzeption. Aber es gibt viele Menschen, die stehen quasi schon in den Startlöchern, um ihre Projekte vor Ort auf den Weg zu bringen. Dazu wird es aber noch eine Pressemitteilung der beteiligten Landkreise und Kommunen geben.“

Den insgesamt 20 ausgewählten baden-württembergischen Leader-Gebieten stehen in der Förderperiode 2023 bis 2027 insgesamt rund 46 Millionen Euro EU-Mittel zur Verfügung. Somit könnte der Schwäbische Wald für die Umsetzungsphase von fünf Jahren über ein neues EU-Mittel-Budget von 2,3 Millionen Euro verfügen. Das Land unterstützt Leader obendrein mit weiteren 12,5 Millionen Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) – das würde zusätzliche 625 000 Euro für den Schwäbischen Wald bedeuten.

Lokale Aktionsgruppe entscheidet: Wie das EU-Geld verteilt wird

Das Besondere an Leader: Das Geld kommt zwar von der EU, aber welche kommunalen oder auch privaten Projekte davon profitieren, entscheidet eine lokale Aktionsgruppe aus engagierten Bürgerinnen und Bürgern sowie Vertretungen von Wirtschaft, Sozialverbänden und Kommunen. Beispiele aus der Vergangenheit finden Sie hier. Die Bürger können dabei auch mitgestalten.

„Unsere ländlichen Regionen sind wichtige und attraktive Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsräume. Das EU-Regionalentwicklungsprogramm Leader trägt erheblich dazu bei, diese zu stärken und weiterzuentwickeln“, sagt Peter Hauk (CDU), Landesminister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

„Starke Wurzeln, starke Menschen: Schwäbischer Wald“ unter diesem Motto hatte die „Leader-Region“ im Schwäbischen Wald den Abschluss des Bewerbungsprozesses Ende Juni gefeiert. Mehrere Monate intensiver Arbeit steckten in der Bewerbung. In zahlreichen Veranstaltungen und Beteiligungsformaten erarbeiteten die engagierten regionalen Beteiligten den zukünftigen Fahrplan für die neue Förderperiode. Themenschwerpunkte sind laut Mitteilung „die Stärkung von Innovations- und Wirtschaftskraft, Tourismus, Kultur und Grundversorgung in der Region. Dabei sollen die Ziele der EU in den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung im Fokus stehen und bei jedem Projekt mitgedacht werden“. Ein zentrales Querschnittsthema sei außerdem die Barrierefreiheit im Schwäbischen Wald.

Alfdorf, Welzheim, Kaisersbach, Rudersberg - und andere

Die Akteurinnen und Akteure aus den 31 Kommunen der vier beteiligten Landkreise Rems-Murr-Kreis, Ostalbkreis, Schwäbisch Hall sowie Heilbronn können sich nun also über den Erfolg der Bewerbung freuen.

Die Leader-Kulisse Schwäbischer Wald ist das Herzstück des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald. 31 Kommunen aus vier Landkreisen sind in dieser neuen Kulisse vereint: