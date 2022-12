Lebensmittel immer teurer: Einkauf bei Rewe, Lidl und Naturgut in Waiblingen

Das Leben wird auch im Rems-Murr-Kreis immer teurer. Besonders deutlich spüren viele Menschen das im Supermarkt. Denn während man sich einen Kaffee außer Haus verkneifen oder den Kauf einer neuen Hose verschieben kann, kann man den Wocheneinkauf nicht einfach einmal ausfallen lassen oder nur die Hälfte kaufen. Denn sonst wird die Familie nicht satt. Also muss man an der Kasse berappen, was Kartoffeln, Nudeln, Obst, Milch und Co. eben kosten. Dass in den vergangenen Monaten viele Produkte teurer geworden sind, ist kein subjektiver Eindruck. Das zeigt unser Testeinkauf im Supermarkt, beim Discounter und im Bioladen in dieser Woche.

Diese Regeln gelten für den Testeinkauf

Milch, Schokolade, Äpfel, Schinken und Spaghetti: Diese fünf Produkte aus unterschiedlichen Kategorien haben wir in diesem Jahr in denselben Geschäften in Waiblingen dreimal eingekauft, und zwar in den Kalenderwochen 12, 14 und 51. Die Regel für alle Testeinkäufe: Gewählt wird grundsätzlich das am Tag des Testeinkaufs im Geschäft vorhandene günstigste Produkt. Ist also der Schinken im Angebot oder die Spaghetti der in der Regel günstigsten Eigenmarke ausverkauft, wirkt sich das auf den Gesamtpreis aus – wie beim realen Wocheneinkauf auch.

Familien haben bereits im September berichtet, dass sie wegen der steigenden Preise ihr Einkaufsverhalten bei Lebensmitteln geändert haben: Eine Familie aus dem Rems-Murr-Kreis berichtete, dass weniger Bioware als früher in ihrem Einkaufskorb lande, eine andere Mutter sagte, dass sie vermehrt auf kohlenhydratreiche und damit vergleichsweise noch günstigere Lebensmittel auf dem Einkaufs- und damit Speisezettel setze.

Am stärksten gestiegen sind die Preise im Biomarkt

In allen Geschäften sind die Preise für unsere ausgewählten Nahrungsmittel gestiegen: Kosteten die fünf Produkte in Kalenderwoche 12 2022 bei Rewe 4,40 Euro, waren es in dieser Woche 5,13 Euro (mehr als 16 Prozent mehr). Bei Lidl stieg der Preis für den gesamten Einkauf von 3,80 Euro auf 4,82 Euro und steigerte sich um knapp 27 Prozent, bei Naturgut bezahlten wir in Kalenderwoche 12 6,07 Euro und diese Woche 7,77 Euro (plus 28 Prozent).

Das ist weit mehr als die Inflationsrate. Diese lag in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamts im November 2022 bei einem Plus von zehn Prozent (gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex zum Vorjahresmonat). Die Inflationsrate habe sich im Vergleich zum Oktober (plus 10,4 Prozent) leicht abgeschwächt. Auch die Verbraucherpreise seien im November 2022 gegenüber Oktober 2022 um 0,5 Prozent gesunken. Nichtsdestotrotz: „Die Inflationsrate verweilt trotz leichter Entspannung bei den Energiepreisen weiterhin auf einem hohen Stand,“ sagt Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes, und erklärt: „Wir beobachten zunehmend auch Preisanstiege bei vielen anderen Waren neben der Energie. Besonders spürbar für die privaten Haushalte sind die weiter steigenden Preise für Nahrungsmittel.“

Bei unserem Testeinkauf war der Preisanstieg besonders deutlich bei Milch: Sowohl beim Discounter als auch im Supermarkt stieg der Preis für einen Liter Vollmilch der günstigsten Marke von 88 Cent auf 1,09 Euro, ein Preisplus von knapp 24 Prozent. Als wir dieselben Produkte im März 2020 schon einmal gekauft haben, gab es dieselbe Milch in beiden Geschäften noch für 73 Cent. Um 33 Prozent gestiegen ist der Preis für Biomilch. Diese gab es im März 2020 und im April 2022 für 1,09 Euro. Bei unserem Einkauf diese Woche kostete sie 1,45 Euro.

Nahrungsmittel sind um mehr als 20 Prozent teurer geworden

Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich nach Angaben des Statistischen Bundesamts im November 2022 um 21,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, damit war hier der Preisanstieg mehr als doppelt so hoch wie die Gesamtteuerung. Insgesamt habe sich der Preisauftrieb für Nahrungsmittel seit Jahresbeginn sukzessive verstärkt. Preiserhöhungen habe es im November bei allen Nahrungsmittelgruppen gegeben.

Erheblich teurer wurden demnach Speisefette und Speiseöle (plus 41,5 Prozent), Molkereiprodukte und Eier (plus 34 Prozent), Brot und Getreideerzeugnisse (plus 21,1 Prozent) sowie Gemüse (plus 20,1 Prozent). Wie stark die Nahrungsmittelpreise Einfluss auf die Gesamtteuerungsrate nehmen, zeigt sich an der Inflationsrate ohne Berücksichtigung von Energie und Nahrungsmitteln: Sie lag bei 5 Prozent und damit nur halb so hoch wie die Gesamtinflationsrate.

Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland in der Hand weniger Unternehmen

Natürlich spielen gestiegene Herstellungskosten und die Auswirkungen des Ukrainekriegs eine Rolle bei der Preisentwicklung. Verbraucherschützer kritisieren, dass die Preise für Lebensmittel deutlich stärker steigen als die allgemeine Inflationsrate, was nicht allein damit erklärt werden könne. Seit April hätten sich die Lebensmittelpreise von der allgemeinen Teuerungsrate entkoppelt, und zwar nach oben. Auch im europäischen Vergleich stiegen die Lebensmittelpreise in Deutschland schneller als in anderen Ländern. Das könnte damit zusammenhängen, dass mit Rewe, Edeka, Aldi und der Schwarz-Gruppe wenige Firmen den Lebensmitteleinzelhandel dominierten.