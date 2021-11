„Nicht zu fassen!“, stand in der Themenplanung der völlig verdatterten Redaktion: Die Junge Union Rems-Murr lud zu einer prominent besetzten Videokonferenz ein. Es ging ums – ehrlich – Kiffen! Die Junge Union fragte, ob es nicht „Zeit zur Legalisierung“ wäre. Und legte über fast zwei Stunden eine Veranstaltung hin, in der der Sprecher der CDU-Landtagsfraktion für Sucht- und Drogenpolitik demontiert wurde.

Für alle, die noch nicht so ganz firm in Online-Meetings und vor allem in Sachen