Lehrermangel im Rems-Murr-Kreis: 1705 Schulstunden ohne Angebot - pro Woche

In 1705 Schulstunden können jede Woche in den Schulen, für die das Schulamt Backnang zuständig ist, „keine Angebote gemacht werden“. Nun gut, die Anzahl ist eine Momentaufnahme vom 20. Januar. Vermutlich aber war’s am 25. Januar nicht besser. Und am 28. auch nicht. Denn die von Sabine Hagenmüller-Gehring, der leitenden Schulamtsdirektorin im Schulamt Backnang, für die jeweiligen Schularten gelisteten Zahlen „bilden nur die längerfristigen Ausfälle ab. Hinzu kommen die täglichen Krankheitsausfälle.“ Die erfasst das Schulamt jedoch nicht.

Schon vor Schuljahresbeginn war alles gerade so auf Kante genäht

Das Schuljahr fing im September schon nicht wirklich gut an. Zumindest in Bezug auf die Anzahl der Lehrerinnen und Lehrer, die den Kindern und Jugendlichen das Wissen, das es braucht, um im Leben zu bestehen, beibringen sollen. 107 Lehrerinnen und Lehrer wurden in der Weissacher Seeguthalle neu vereidigt. Doch für die Grundschulen, Gemeinschaftsschulen, Werkrealschulen, Realschulen und Sonderpädagogischen Bildungszentren im Rems-Murr-Kreis gab es dennoch zu Beginn des Schuljahres nur so viele Lehrkräfte, dass der Pflichtunterricht gerade gedeckt war. Von AGs oder Förderstunden konnte schon im September keine Rede sein. Die Situation war so auf Kante genäht, dass die 103 Menschen, die als Krankheitsvertretungen eingestellt worden waren, schon voll eingeplant waren. Es war klar: Jeder weitere Ausfall konnte nicht mehr aufgefangen werden. Es gab niemanden in Reserve.

Inzwischen ist das Schuljahr gute vier Monate alt. Die Grippewelle rauscht durchs Land. Der Mangel an Lehrerinnen und Lehrern lief die Nachrichten rauf und runter und wurde nach einer Weile durch andere Aufregerthemen ersetzt. Die Schülerinnen und Schüler aber, die Lehrerinnen und Lehrer müssen weiterhin damit leben. Jede Woche.

Sabine Hagenmüller-Gehring und ihre Personalschulräte und -rätinnen können den Mangel ganz genau nach Schulart aufschlüsseln.

293 Lehrerwochenstunden können in den Grundschulen des Kreises nicht bedient werden

in den Gemeinschaftsschulen und Werkrealschulen sind es 630 Lehrerwochenstunden

in den Realschulen fehlen Lehrkräfte für insgesamt 430 Lehrerwochenstunden

in den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren bleiben 352 Lehrerwochenstunden offen

Der Mangel wird stets in „Lehrerwochenstunden“ abgebildet. Es wäre freilich möglich, diese Zahl quasi in Menschen umzurechnen: Eine Lehrkraft in einer Grundschule arbeitet beispielsweise bei einer 100-Prozent-Stelle 28 Lehrerwochenstunden, das heißt, 28 Stunden in der Woche ist sie im Unterricht. Doch, sagt Sabine Hagenmüller-Gehring, das „würde das Bild verfälschen“. Viele Lehrkräfte arbeiten Teilzeit – dann fehlen mehrere Menschen bei einer bestimmten Stundenzahl.

Hagenmüller-Gehring: „Die allermeisten Schulen sind im Minus“

Manche Schulen haben Glück und es sind nur wenige Stunden, für die die notwendige Lehrkraft nicht zur Verfügung steht. Bei anderen sieht es schlechter aus. Fest steht: „Die allermeisten Schulen sind im Minus.“

Die vielen Stunden, die im Stundenplan der Kinder stehen, jedoch nicht mit dem entsprechenden Angebot durch eine Lehrerin oder einen Lehrer abgedeckt werden können, fallen in vielen Fällen nicht aus. „Vereinzelt“ allerdings, erklärt Sabine Hagenmüller-Gehring, gebe es eine Stundenkürzung.

Die Schulen helfen sich aber vor allem mit Notfallplänen: In manchen Fächern werden Klassen zusammengelegt, beispielsweise in Sport oder Kunst. Zusätzlich werden Überstunden gemacht. Und „wir versuchen, möglichst viele befristete Verträge mit Personen mit und ohne Lehrbefähigung abzuschließen“. Personen „mit Lehrbefähigung“ sind beispielsweise Ruheständler, die wieder einspringen.

Die Schulamtsdirektorin fürchtet, dass es im nächsten Schuljahr noch schlimmer kommt

Personen ohne Lehrbefähigung haben, sagt Sabine Hagenmüller-Gehring, eine abgeschlossene Berufsausbildung und müssen pädagogische Vorerfahrungen mitbringen. Diplom-Musiker und -Musikerinnen können dann im Musikunterricht einspringen, Erzieher und Erzieherinnen könnten in den Sonderpädagogischen Schulen helfen, Naturwissenschaftler gehen in die entsprechenden Fächer. „Ohne die befristeten Verträge mit Personen ohne Lehrbefähigung hätten wir ein noch schwierigeres Bild“, sagt Sabine Hagenmüller-Gehring. Rund 80 Menschen fangen im Schulamtsbezirk auf, was nicht mit Lehrkräften abgedeckt werden kann.

Eigentlich kann’s das ja nicht sein. Eigentlich geht’s um die Zukunft der Kinder und Jugendlichen. Aber tatsächlich werde man, so Sabine Hagenmüller-Gehring, das Schuljahr mit diesen Maßnahmen bestreiten. Es bleibt der Schulamtsdirektorin nichts anderes übrig. Und sie befürchtet, dass es im nächsten Schuljahr noch schlimmer kommt: „Wir gehen allerdings davon aus, dass der Mangel in einzelnen Fächern weiter zunehmen wird.“

In den weiterführenden Schulen fehlt es aktuell vor allem an Lehrerinnen und Lehrern in den Fächern Französisch, Musik und in allen Naturwissenschaften. In den Grundschulen und Sonderpädagogischen Bildungszentren lässt sich der Mangel nicht in Bezug auf Schulfächer definieren – hier fehlt’s überall, weil die Lehrkräfte auch fachfremd unterrichten. Für’s Schuljahr 2023/2024, fürchtet Sabine Hagenmüller-Gehring, werden sich auch Religion, Musik und Technik in die Liste der Lehrermangelfächer einreihen.

250 Stellen für ein Soziales Jahr in Schulen? Tatsächlich auch zu wenig

Angesichts dieser Misere plant die Landesregierung, in den Klassenzimmern dadurch für Entspannung zu sorgen, dass junge Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr dort mitarbeiten. (Der SWR berichtete hier) Ob das eine sinnvolle Maßnahme angesichts des Lehrermangels ist? Oder eher ein Pflästerle? Sabine Hagenmüller-Gehring findet den Gedanken „sehr gut“, denn „im Bestfall können wir sie dann sogar für ein Lehramtsstudium motivieren“. Doch die Schulamtsdirektorin muss feststellen, dass auch hier der Mangel – noch lang vor Beginn der Maßnahme – schon wieder Programm ist: „Bei 250 Stellen für das Land Baden-Württemberg bleibt den einzelnen Schulamtsbezirken nicht allzu viel übrig.“