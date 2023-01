Leichenfund in Berglen: Die Identität des Mannes bleibt weiter ungeklärt

Am Waldrand bei Öschelbronn, einem Berglener Teilort östlich von Bürg, hat die Polizei am Samstag, 28. Januar, einen Toten gefunden. Die Polizei ermittelte bis in die Dunkelheit hinein und arbeitete auch am Sonntag, 29. Januar, weiter.

Bekannt ist bis jetzt: Die Identität des Opfers ist noch nicht geklärt. Die Polizei vermutet allerdings, dass es sich bei dem Toten um einen Mann handelt, der vermisst wird. Ob das tatsächlich der Fall ist, wird derzeit abgeklärt. Die Polizei gab bislang keinerlei Informationen – weder zum ungefähren Alter, zur Bekleidung oder zur Auffindesituation – an die Öffentlichkeit weiter. Die Ermittler gehen davon aus, dass es noch mindestens bis Montag dauern wird, bis weitere Erkenntnisse vorliegen.