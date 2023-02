"Leute sind extrem verunsichert": Grundsteuer-Reform im Rems-Murr-Kreis – das müssen Sie wissen

Die Unsicherheit in Sachen Grundsteuerreform ist weiter groß. Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, eigene Gutachten zum Bodenwert ihres Grundstücks anfertigen zu lassen. Wie das funktioniert, erläutert Andrea Schwarz-Klöpfer vom Gemeinsamen Gutachterausschuss Waiblingen/Korb. Sie kritisiert die Finanzämter, die den immensen Beratungsaufwand "möglichst von sich auf die Gutachterausschüsse umleiten“. Und: Wir erklären, die Berechnung der Grundsteuer ab 2025 und wie sich die Bodenrichtwerte dabei auswirken werden.

„Die Leute sind extrem verunsichert und haben hohen Beratungsbedarf“

„Das Thema rund um die Grundsteuer belastet die Geschäftsstellen, die ohnehin nur sehr dürftig besetzt sind, massiv“, sagt Andrea Schwarz-Klöpfer. Seit der durch die Grundsteuerreform ausgelösten außerordentlichen Erhebung der Bodenrichtwerte Anfang 2022, anstatt wie üblich Ende eines Jahres, fließe ein Großteil der Arbeitszeit in die Bodenrichtwert-Ableitung, dann in die Beratung der Bürger/-innen und nun in das gesamte Beschwerdemanagement. „Die eigentliche Arbeit bleibt nahezu liegen. Der Rückstau bei der täglichen Arbeit beträgt ein Dreiviertel- bis zu einem ganzen Jahr.“

Bevölkerungsschichten, die über keinen Internetanschluss verfügten, aber in der Regel Eigentum haben, seien extrem verunsichert und haben hohen Beratungsbedarf. „Da gibt es noch eine ganz große Dunkelziffer. Ich sehe das, wenn ich mir bei einem Beschwerdefall die Nachbargrundstücke dazu anschaue und ich weiß, dass diese Eigentümer noch keinen Kontakt zu uns aufgenommen haben“, sagt Andrea Schwarz-Klöpfer.

Was treibt die Leute typischerweise um?

Die häufigsten Themen: „flächenmäßig große Grundstücke, oft verbunden mit Hanglagen, belastete Grundstücke, Bauverbotszonen, dann der gesamte planungsrechtliche Außenbereich“, sagt Andrea Schwarz-Klöpfer. „Mittlerweile, seit die Schreiben für die Grundsteuer A (Land und Forstwirtschaft) versandt wurden, steht das Telefon wirklich nicht mehr still. Man hört von den Bürgern, dass sie sich an das Finanzamt wenden; von dort werden sie entweder zum Gutachterausschuss oder zu ihrem Steuerberater geschickt. Wir versuchen, so gut es geht zu helfen.“

Man muss zwischen Bescheiden von Kommunen und Finanzamt unterscheiden

Wie mehrfach berichtet, haben Grundsteuerbescheide von Kommunen, die dieser Tage verschickt wurden, nichts mit der Grundsteuerreform und den neuen Bodenrichtwerten zu tun, die beide erst ab 2025 (!) zum Tragen kommen. Diese kommunalen Bescheide informieren turnusgemäß über die Festlegung der Grundsteuer, diesmal für 2023, auf Basis einer Einberechnung der aktuellen gemeindlichen Hebesätze. Dagegen Einspruch einzulegen, wäre müßig, erläuterte jüngst Sandra Himmel vom Verein Haus & Grund Waiblingen, Winnenden und Umgebung, in dieser Zeitung.

Anders verhält es sich mit den von Finanzämtern verschickten Grundsteuer-Grundlagenbescheiden (Einheitswertbescheid und Grundsteuermessbescheid). Diese wiederum haben mit der Grundsteuerreform zu tun, setzen sie doch die Grundsteuerbemessungswerte ab 2025 auf Basis der neuen Bodenrichtwerte neu fest. Wie hoch die Grundsteuer dann 2025 ausfallen wird, ist jedoch unklar, weil die Kommunalverwaltungen ihre Hebesätze für 2025 ja frühestens 2024 festlegen.

Gegen diese Finanzamt-Grundsteuerbescheide kann aus verschieden Gründen Einspruch beim Finanzamt eingelegt werden (wir berichteten). Die Einspruchsfrist beträgt einen Monat. Der Bund der Steuerzahler und der Verein Haus & Grund bieten dafür im Internet Mustertextvorlagen an (hier und hier).

Bodenwerte: Ist das Finanzamt oder sind die Gutachterausschüsse zuständig?

Gegen Bodenrichtwerte an sich kann man „nicht formal Einspruch einlegen, weder beim Finanzamt, noch beim Gutachterausschuss“, sagt Sebastian Engelmann, Pressesprecher des Landes-Finanzministeriums. „Man kann sich aber an den Gutachterausschuss wenden, und um Korrektur beziehungsweise Überprüfung bitten. Wenn der Gutachterausschuss das ablehnt, kann man ein eigenes Gutachten anfertigen lassen.“ Wenn das Gutachten bestimmte Voraussetzungen erfüllt (siehe unten), könne der vom Bodenrichtwert abweichende Bodenwert beim Finanzamt angezeigt werden, sagt Engelmann.

Andrea Schwarz-Klöpfer vom Gutachterausschuss Waiblingen/Korb interpretiert die Gesetzeslage ein wenig anders: „Die Auffassung des Finanzministeriums widerspricht aus meiner Sicht dem § 38 Absatz 4 Landesgrundsteuergesetz, da an keiner Stelle davon gesprochen wird, dass der Gutachterausschuss vorrangig anzusprechen ist, und schon gar nicht, dass es möglich ist, den Bodenrichtwert ohne Nachweis einfach so zu ändern.“

Solche Aussagen führten dazu, dass bei den Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse noch mehr Rückfragen und Beschwerden auflaufen: „Man könnte den Eindruck gewinnen, die Finanzämter möchten den Aufwand möglichst von sich auf die Gutachterausschüsse umleiten.“

Wann macht ein eigenes Gutachten zum Bodenwert eines Grundstücks Sinn?

Andrea Schwarz-Klöpfer stellt klar: Man könne ein eigenes Gutachten für den Bodenwert seines Grundstücks an qualifizierter Stelle in Auftrag geben und dieses dann beim Finanzamt einreichen. Dies mache aber allenfalls Sinn, „wenn der tatsächliche Wert des Grund und Bodens Ihres Grundstücks um mehr als 30 Prozent von dem durch das Finanzamt ermittelten Grundsteuerwert abweicht“.

Die Einreichung beim Finanzamt entspreche dann quasi einem Antrag auf Änderung des Grundsteuerwerts auf Basis eines gutachterlich bestätigten vom Zonen-Bodenrichtwert abweichenden Bodenwerts des „individuellen“ Grundstücks. „Der Antrag kann jederzeit auch außerhalb jeglicher Frist gestellt werden.“

Jedoch kann er zeitlich nur für Steuerjahre wirken, die noch nicht begonnen haben. Es besteht also aktuell noch etwas Zeit, denn die neuen Bodenrichtwerte haben erst Geltung für die Grundsteuerbemessung ab 2025. „Die Grundsteuer 2023 und 2024 wird noch nach dem alten System veranlagt.“

Qualifiziert ist ein Gutachten zum Bodenwert, wenn dieses durch

den zuständigen Gutachterausschuss,

einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

oder einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen

erstellt worden ist, sagt Andrea Schwarz-Klöpfer.

„Wenn die 30-Prozent-Hürde erreicht wird und das Gutachten überhaupt Sinn macht, stehen die Kosten des Gutachtens im Raum. Diese bemessen sich nach dem vom Gutachterausschuss beschlossenen Verkehrswert.“ Da kämen also Gutachten-Kosten von 700 bis 1000 Euro je nach Grundstücksgröße auf Antragssteller zu. „Rechnet sich das? Was zahle ich 2025 für die Grundsteuer? Die 30-Prozent-Hürde ist sehr hoch. Vielen muss ich sagen, es reicht nicht“, sagt Andrea Schwarz-Klöpfer.