Live-Nacht Waiblingen: Brauche ich einen Schirm? Wetter-Prognose fürs Wochenende

Am Samstag (12.10.) findet die zwölfte Live-Nacht Waiblingen satt. Menschen werden von Location zu Location ziehen, um verschiedene Musiker live zu erleben. Nur: Hält das Wetter am Wochenende? Oder nimmt man besser einen Schirm mit? Und wie dick sollte man sich anziehen?

Wetter am Freitag: Erst regnerisch, dann trocken

Wetter-Portale wie wetter.com und Wetter Online erwarten für Freitag (21.10.) eine hohe Regenwahrscheinlichkeit, die über den Mittag abnimmt und gegen Abend nur noch bei etwa 10 Prozent liegt. Die Temperaturen verändern sich dabei den Prognosen zufolge im Tagesverlauf nur mäßig und schwanken zwischen 15 und 18 Grad.

Wetter am Samstag: Gute Aussichten am Abend

Der Samstag (22.10.) beginnt wolkig und regnerisch, ab 15 Uhr soll laut wetter.com aber die Sonne rauskommen. Regen? Ab dem Nachmittag eher unwahrscheinlich. Die Temperaturen sollen im Laufe des Abends von etwa 16 Grad bis auf 11 Grad fallen. Ein Pullover unter der Jacke kann also nicht schaden.

Wetter am Sonntag: Knackig kalter Start in den Tag

Der Sonntag (23.10.) beginnt mit knackig kalten 8 Grad. Im Laufe des Tages sollen die Temperaturen auf bis zu 18 Grad ansteigen. Dabei zeigt sich Online-Wetterportalen zufolge häufiger die Sonne, ab Nachmittag gibt es auch eine geringe Regenwahrscheinlichkeit.

Gewitter am Wochenende? Das sagt der DWD

Mit Gewittern und ähnlichen Risiko-Wetterereignissen ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Wochenende nicht zu rechnen. Laut DWD sind in Deutschland zwar Gewitter, Starkregen und Sturmböen möglich – allerdings eher nicht im Südwesten, und vor allem in exponierten Höhenlagen wie den Alpen.

Sollte unter Waiblingen also kein riesiger Berg aus der Erde wachsen, dürften Gewitter eher ausbleiben. Wie immer gilt aber: Die aktuellen Prognosen lieber im Auge behalten, das Wetter kann sich auch schnell man ändern.