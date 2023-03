Lossprechungsfeier in Backnang: Beste Aussichten für den Nachwuchs im Handwerk

Lieber nicht in den Tag hinein leben, stattdessen Pläne für die Zukunft schmieden: Diesen Appell richtete Kreishandwerksmeister Thomas Schiek in Backnang an die Gesellinnen und Gesellen, die jetzt ihre Ausbildung in einem Handwerksberuf abgeschlossen haben. Eine Fortbildung wäre eine sinnvolle Sache, gar die Meisterprüfung – oder sogar eine Betriebsübernahme: Noch nie standen die Zeichen so gut wie zurzeit, sich selbstständig zu machen, sagte Schiek. Diese guten Startbedingungen werden auch in den nächsten Jahren anhalten, verwies Schiek auf die Folgen des demografischen Wandels.

167 Loszusprechende aus 19 Berufen in 13 verschiedenen Gewerken

Der Kreishandwerksmeister forderte die Jung-Gesellen und -Gesellinnen auf, die guten Erfahrungen, die sie während ihrer Ausbildung im Handwerk gemacht hätten, über soziale Medien, die sie sonst auch nutzen, zu verbreiten, damit möglichst viele Leute diese positiven Botschaften erhalten.

167 Loszusprechende aus 19 Berufen in 13 verschiedenen Gewerken sind am Montagabend im Backnanger Bürgerhaus von ihren Bindungen aus dem Lehrvertrag freigesprochen worden, sprich: Sie haben ihre Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen.

Nachfrage nach Handwerkerleistungen groß

Als „gigantischen Arbeitgeber“ beschrieb der stellvertretende Kreishandwerksmeister Herbert Titze das Handwerk: Mehr als eine Million vor allem kleine und mittlere Betriebe bilden laut Titze mit rund 5,6 Millionen Handwerkerinnen und Handwerkern das Kernstück der deutschen Wirtschaft. Das Handwerk beschäftige 13 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland und damit mehr Menschen als alle 30 DAX-Unternehmen zusammen.

Die Nachfrage nach Handwerkerleistungen sei groß, und ebenso groß ist der Fachkräftebedarf, heißt es in Titzes Redemanuskript: „Die Folge: sichere Arbeitsplätze und geringe Arbeitslosenquote.“ Wer sein eigenes Unternehmen gründen wolle, finde im Handwerk die besten Voraussetzungen. Für rund 125 000 Betriebe wird in den kommenden fünf Jahren eine Nachfolgelösung gesucht. Ein weiterer Pluspunkt: Handwerker/-innen seien Klimaschützer/-innen. In rund 30 Gewerken arbeiten heute laut Titze 450 000 Handwerksbetriebe mit fast 2,5 Millionen Beschäftigten am Klimaschutz.

4 Personen mit Note besser als 1,4 abgeschlossen

Bei der Lossprechungsfeier zeichnet die Kreishandwerkerschaft traditionell all jene jungen Männer und Frauen aus, die ihre Ausbildung mit einem besonders guten Ergebnis abgeschlossen haben. Kammerpreisträger aus dem Rems-Murr-Kreis mit einer Note besser als 1,4 sind: Julian Mohr aus Urbach (Elektroniker), Ausbildungsbetrieb Mössner Elektrotechnik GmbH in Schorndorf, Johannes Schnabel aus Weinstadt (Elektroniker), Etienne Stilz Elektrotechnik in Weinstadt, Patrick Miao aus Fronreute (Feinwerkmechaniker), Paulinenpflege Winnenden. Den Otto-Frey-Preis für die beste Prüfung erhielt Julian Mohr aus Urbach.

Die folgenden Innungspreisträgerinnen und -preisträger mit einer Note besser als 2,4 wurden ausgezeichnet: