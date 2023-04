Müll-Gebühren im Vergleich: So teuer ist der Rems-Murr-Kreis

Gartenbesitzer im Rems-Murr-Kreis wurden jüngst enttäuscht: Es bleibt aus Kostengründen bei „nur“ zweiwöchentlichen Leerungen der Biotonnen von November bis Mitte Mai. Ein Blick in die Nachbarkreise Ludwigsburg und Ostalb zeigt: Dort läuft die Müll-Entsorgung zwar anders, mit gechipten Tonnen und Leerungsgebühren, und im Ostalbkreis gibt es auch im Winter wöchentliche Biomüll-Abholungen und eine extra Gartentonne. Doch die Gebühren sind höher. Welche sind die 15 teuersten Landkreise in Baden-Württemberg, was die Müll-Entsorgung angeht?

Die Zusammensetzung der Müll-Gebühren im Rems-Murr-Kreis

Die Abfallwirtschaft Rems-Murr AöR (AWRM) berechnet laut aktueller Abfall-Broschüre jedem Privathaushalt abhängig von der Personenzahl eine jährliche Müll-Grundgebühr von

69 Euro (eine Person),

75 Euro (zwei bis drei Personen) oder

78 Euro (vier Personen und mehr).

Hinzu kommen die Gebührenmarken je nach Tonnengröße und Leerungsrhythmus:

Restmüll:

60-Liter-Tonne: 42 Euro (2-wöchentlich) oder 21 Euro (4-wöchentlich),

80-Liter-Tonne: 56 Euro (2-wöchentlich) oder 28 Euro (4-wöchentlich),

120-Liter-Tonne: 84 Euro (2-w.),

240-Liter-Tonne: 168 Euro (2-w.).

Biomüll:

80-Liter-Tonne: 23 Euro,

120-Liter-Tonne: 35 Euro,

240-Liter-Tonne: 70 Euro.

Containergebühren für Wohnanlagen:

770-Liter: 539 Euro (2-wöchentlich) oder 1078 Euro (wöchentlich),

1100 Liter: 770 Euro (2-wöchentlich) oder 1540 Euro (wöchentlich).

Grüngut und Gartenabfälle:

Privatanlieferung bei den Deponien: bis zwei Kubikmeter gebührenfrei; über zwei Kubikmeter 65 Euro pro Tonne Gewicht.

Entsorgung bei den Grüngutsammlungen zweimal pro Jahr (im Frühjahr und im Herbst): Beistellung kleinteiliger Grünabfälle, kostenlos bis zwei Kubikmeter, über handelsübliche Kraftpapiersäcke (Stückpreis circa 60 Cent bis ein Euro je nach Größe).

Eine vierköpfige Familie in einem Einfamilienhaus mit Restmüll- und Biotonne, die nicht über einen großen Garten oder ein Stückle mit viel anfallendem Laub und Ast- oder Heckenschnitt verfügt, kommt im Rems-Murr-Kreis derzeit auf rund 160 Euro Müllgebühren pro Jahr – mehr oder weniger, je nach Tonnengröße und Leerungsrhythmus. Wohnt die vierköpfige Familie in einer Wohnung in einem Wohnungskomplex, sinkt die individuelle Gebührenhöhe je nach anteiligen Containergebühren.

Der Durchschnitt zahlt jedoch noch weniger. Die Abfallbilanz des Landes-Umweltministeriums spricht von 122 bis 143 Euro Müllgebühren-Belastung für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt im Rems-Murr-Kreis.

So anders und teurer ist die Müll-Entsorgung im Landkreis Ludwigsburg

In Gegensatz dazu setzen sich im Landkreis Ludwigsburg die Müll-Gebühren zusammen aus einer Jahresgebühr und einer Leerungsgebühr. Die Tonnen sind mit einem Chip ausgestattet. Der Bordcomputer des Müllfahrzeugs registriert jede Leerung und sendet die Informationen für die Gebührenabrechnung an das Landratsamt, teilt die Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH (AVL) mit.

Die Jahres-Pauschalgebühren für die Müll-Entsorgung von Privathaushalten im Landkreis Ludwigsburg sind deutlich höher als im Rems-Murr-Kreis. Sie betragen laut AVL:

68,73 Euro (eine Person),

89,99 Euro (zwei Personen),

114,70 Euro (drei Personen),

138,10 Euro (vier Personen) oder

158,75 Euro (fünf Personen und mehr).

Die Leerungsgebühren berechnen sich laut AVL folgendermaßen:

Restmüll:

120-Liter-Tonne: 5,73 Euro/Leerung,

240-Liter-Tonne: 10,24 Euro/Leerung.

Biomüll:

60-Liter-Tonne: 1,50 Euro/Leerung,

120-Liter-Tonne: 2,10 Euro/Leerung,

240-Liter-Tonne: 3 Euro/Leerung.

Die Leerung der Biomüll-Tonnen erfolgt von Oktober bis Mitte April im Landkreis Ludwigsburg ähnlich wie im Rems-Murr-Kreis maximal nur alle zwei Wochen, bestätigt AVL-Pressesprecher Markus Klohr.

Grüngut und Gartenabfälle:

Baum- und Heckenschnitt mit einem Durchmesser der Äste bis maximal 15 Zentimeter dürfen in die Biotonne“, teilt die AVL mit. Und auch „Gras, Laub, krautige Abfälle dürfen in trockenem Zustand, getrennt von Baum- und Heckenschnitt, in die Biotonne oder werden auch an den Häckselplätzen mit Grascontainer angenommen.“

Ansonsten stünden sowieso Häckselplätze in beinahe jeder Gemeinde sowie der Wertstoffhof Wasserturm in Kornwestheim zur kostenfreien Abgabe von Grüngut und Gartenabfällen in „haushaltsüblichen Mengen“ zur Verfügung.

Die Abfallbilanz des Landes-Umweltministeriums weist für einen Vier-Personen-Haushalt im Landkreis Ludwigsburg eine durchschnittliche Müll-Jahres-Gebühr von 216 Euro aus. Bei nicht wenigen Haushalten liegt sie allerdings höher.

Eine Vier-Personen-Familie in einem Einfamilienhaus mit Restmüll- und Biotonne zahlt auch schon mal rund 270 Euro Müllgebühren pro Jahr. Und es gibt sogar Zwei-Personen-Haushalte in Wohnanlagen im Landkreis Ludwigsburg, die auf 260 Euro Müllgebühren im Jahr kommen.

Fazit: Die Müllgebühren im Landkreis Ludwigsburg geraten regelmäßig doppelt so hoch wie im Rems-Murr-Kreis.

„Es ist richtig, dass wir im landesweiten Müllgebühren-Vergleich im oberen Drittel zu finden sind. Allerdings ist bei uns vieles andere nicht mit weiteren Kosten verbunden“, sagt AVL-Sprecher Klohr. „Zum Beispiel kann man zweimal im Jahr kostenfrei Spermüll abholen lassen. Auf unseren Wertstoffhöfen ist die Abgabe von Sperrmüll anders als in anderen Landkreisen ebenfalls kostenfrei. Und wir haben auch eine komfortable Abholung von Altpapier und Kartonagen über die blauen Tonnen und von Wertstoff-Abfällen über die gelben Tonnen ohne zusätzliche Gebühren.“

Landesweiter Vergleich der Abfallgebühren

Die durchschnittlichen Jahresabfallgebühren für einen Vier-Personen-Haushalt der vergangenen Jahre lagen laut Abfallbilanz des Landes-Umweltministeriums landesweit zwischen 148 und 175 Euro. Die obersten zwölf der Landkreise mit den höchsten durchschnittlichen Müllgebühren für einen Vier-Personen-Haushalt betrugen im Jahr 2022:

Landkreis Rottweil: 244–379 Euro

Landkfeis Reutlingen: 174–303 Euro

Landkreis Tuttlingen: 178–275 Euro

Alb-Donau-Kreis: 187–264 Euro

Landkreis Konstanz: 250 Euro

Landkreis Waldshut: 137–233 Euro

Landkreis Schwäbisch Hall: 223 Euro

Rhein-Neckar-Kreis: 193–222 Euro

Stadtkreis Baden-Baden: 150–220 Euro

Enzkreis: 220 Euro

Hohenlohe-Kreis: 216 Euro

Landkreis Ludwigsburg: 216 Euro

Zum Vergleich: Der Stadtkreis Stuttgart lag bei 170 Euro, der Ostalbkreis bei 157 Euro.

Die Müll-Entsorgung im Ostalbkreis geht noch mehr Sonderwege

Im Ostalbkreis wird die Müll-Jahres-Grundgebühr nach Größe des Restmüll-Entsorgungsbehälters berechnet:

Die 60-Liter-Tonne kostet 117,60 Euro,

die 80-Liter-Tonne 125,38 Euro,

die 120-Liter-Tonne 140,84 Euro und

die 240-Liter-Tonne 187,30 Euro.

Für Ein-Personen-Haushalte gibt es die Alternative der 30-Liter-Restmüll-Säcke. Für 116,02 Euro werden neun solcher Säcke ausgehändigt. Sie können an den Abfuhrtagen rausgestellt werden.

Die Tonnen müssen selbst angeschafft und bezahlt werden, teilt die Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung mbH (GOA) mit:

70 Euro kosten die 60-, 80- und 120-Liter-Tonnen und

99,50 Euro die 240-Liter-Tonnen.

Wie im Landkreis Ludwigsburg wird für die Restmüll-Abfuhr auch im Ostalbkreis eine Leerungsgebühr erhoben. Die Gebühren pro Leerung der Restmüll-Tonne betragen:

30-Liter-Säcke: 1,45 Euro

60-Liter-Tonne: 2,90 Euro

80-Liter-Tonne: 3,85 Euro

120-Liter-Tonne: 5,80 Euro

240-Liter-Tonne: 11,60 Euro.

Der Biomüll wird im Ostalbkreis auch 2023 noch in orangefarbenen Biomüll-Beuteln zur Abholung (Leerung) bereitgestellt. Die Beutel kosten im Zehner-Pack: 2,50 Euro für 7,5 Liter und fünf Euro für 15 Liter. Biomüllabholung ist wöchentlich möglich, das ganze Jahr über. Mitte 2024 sollen Biomülltonnen eingeführt werden, sagt GOA-Pressesprecherin Svenja Schnell.

Grüngut und Gartenabfälle:

Die Anlieferung von Grünschnitt und anderen Gartenabfällen ist im Ostalbkreis kostenlos und das ganze Jahr über möglich: bei den über 50 Grünabfall-Annahmestellen und allen Wertstoffhöfen der GOA. Maximale Menge pro Anlieferung: drei Kubikmeter.

Eine Entsorgung ist auch über Grünabfallcontainer in vielen Gemeinden möglich. Diese Container haben jedoch Winterpause von Dezember bis einschließlich Februar (je nach Witterung).

Zusätzlich gibt es wie im Rems-Murr-Kreis zweimal im Jahr haushaltsnahe Grünschnitt-Sammlungen.

GOA-Gartentonne

Eine Besonderheit im Ostalbkreis zur Entsorgung von Gartenabfällen ist die GOA-Gartentonne, die sich für Besitzer größerere Gärten und Stückle eignet. Eine 240-Liter-Gartentonne kostet 69,95 Euro im Jahr und eine 660-Liter-Gartentonne 159,95 Euro pro Jahr – 14-tägige Leerungen von März bis November inklusive. Die Anlieferung ist kostenlos; allerdings bleibt die Tonne im Eigentum der GOA.