Mülldeponien im Rems-Murr-Kreis öffnen am Donnerstag, 18.11. erst um 13 Uhr

Die Deponien im Rems-Murr-Kreis werden am 18.11 erst um 13 Uhr öffnen, wie die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) in einer Pressemitteilung am Donnerstag (11.11.) bekannt gab.

Backnang und Winnenden betroffen

Die Einschränkung betreffe allerdings nur die Deponien in Backnang und Winnenden. Die Kaisersbacher Deponie sei generell an Donnerstagen geschlossen und die Schorndorfer öffne regulär erst um 13 Uhr. Bei telefonischen Rückfragen weist die AWRM daraufhin, diese auf den Nachmittag zu legen. Die Waiblinger Verwaltung und die Gebührenveranlagung bleibe vormittags ebenfalls geschlossen. Von 13.30 Uhr bis 18 Uhr seien dann beide Abteilungen wieder erreichbar.

„Reklamationen zur Abfuhr können auch an den jeweils zuständigen Entsorger gerichtet werden“, heißt es weiter. Wer das sei und wie die Telefonnummer laute, könne auf dem aktuellen Entsorgungskalender nachgelesen werden.