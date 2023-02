Macht Mobilfunk krank? EU-Aussage unterstützt kritische Ärztin aus Winterbach

Sie kämpft seit Jahren einen aussichtslosen Kampf. Das aber voller Energie und ohne im Engagement nachzulassen. Dr. Cornelia Mästle, Ärztin für Innere Medizin, Kardiologie und Psychotherapie aus Winterbach, warnt vor den Gefahren, die vom Mobilfunk ausgehen. Insbesondere von 5G. Cornelia Mästle spricht von Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Tinnitus, chronischer Erschöpfung, Magen-Darm-Beschwerden, Hautproblemen, Krebs und Unfruchtbarkeit. Klingt nach viel. Klingt unspezifisch. Klingt nach Aufdeckung eines medizinischen Skandals? Oder nach Verschwörungstheorie?

Immer schneller, immer mehr? Oder wird 5G zur medizinischen Vollkatastrophe?

Noch schneller, noch mehr Daten, noch mehr vernetzte Geräte: 5G ist der fünfte Mobilfunk-Standard, der seit 2019 ausgebaut wird, der immer noch nicht überall verfügbar ist, aber von vielen sehnsüchtig erwartet wird. 5G, so heißt es, ist die Zukunft, das Internet der Dinge, die Verknüpfung aller Geräte.

Mit einem uneingeschränkten Gebrauch von 5G, ist sich Cornelia Mästle sicher, wird alles noch schlimmer.

Fünf „schwer Betroffene“ befänden sich derzeit in ihrer Behandlung, schreibt Cornelia Mästle. Die Erkrankten leiden an Elektrohypersensibilität. Das Krankheitsbild ist diffus: Cornelia Mästle listet Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Ohrgeräusche, chronische Erschöpfung, Magen-Darm-Beschwerden oder Hautprobleme auf. Bei solch unterschiedlichen Symptomen ist eine Diagnose schwer. Gerne wird auf die Psychosomatik verwiesen: Leiden die Betroffenen körperlich, weil sie eigentlich psychische Probleme haben?

Wurden medizinische Erkenntnisse in den 90er Jahren unter den Tisch gekehrt?

Das geschehe allerdings, sagt Cornelia Mästle, erst seit den 90er Jahren. Erst nach Einführung der zivilen Nutzung des Mobilfunks „kamen plötzlich Studien auf, die die Funkwellen-Erkrankung infrage stellten“. Das Krankheitsbild der „Funkwellen-Erkrankung“ – die Symptomatik stimme mit den Schilderungen von Elektrohypersensiblen überein – sei schon 1932 bei der Beobachtung von Funker-Soldaten beschrieben worden und bis in die 90er Jahre in der Medizin „unstrittig“ gewesen. Sind hier Medizin und Politik gegenüber der geballten Wirtschaftsmacht eingeknickt?

Quarks, das Wissenschaftsmagazin des WDR, hatte sich 2019 mit Elektrohypersensibilität beschäftigt. Die Aussagen damals: Elektrische und magnetische Felder seien überall; Erbmaterial könne nicht direkt geschädigt werden; hochfrequente Felder (wie bei 5G, Anmerkung der Redaktion) könnten Gewebe erwärmen. Und: „Die Elektrosensitivität, also die Fähigkeit, ein real gegebenes elektrisches Feld zu spüren, lässt sich Studien zufolge wissenschaftlich messen. Die Wahrnehmungsschwellen sind von Person zu Person unterschiedlich.“ Betroffene, so Quarks damals weiter, die sich bei der Berührung von elektromagnetischen Feldern krank fühlen, litten unter einer „Gesundheitsstörung“. Denn laut Bundesamt für Strahlenschutz werde die Hypersensibilität nicht als Krankheit eingestuft. Wohlgemerkt: Das war 2019.

Cornelia Mästle verweist jetzt auf das Amtsblatt der Europäischen Union. Veröffentlichungsdatum: 4. März 2022, Punkt 4.10ff. Darin heißt es zum Thema „Die gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen des 5G-Ökosystems“: „Das Europäische Parlament, der EWSA (Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss - Anmerkung der Red.) und der Europarat haben anerkannt, dass Elektrosensibilität (Cornelia Mästle spricht von „Hypersensibilität“, denn sensibel sei jeder - Anmerkung der Red.) beziehungsweise Elektrosensitivität eine Krankheit ist. Hiervon sind eine Reihe von Menschen betroffen, und mit der Einführung von 5G, für das eine viel höhere Dichte elektronischer Anlagen benötigt wird, könnte dieses Krankheitsbild häufiger auftreten“.

Hinkt die Landesärztekammer den Erkenntnissen hinterher?

Cornelia Mästle sieht sich endlich bestätigt. Die Landesärztekammer allerdings gibt bislang keine solch eindeutige Stellungnahme ab. „Mobilfunk und Gesundheit“ sind die „Empfehlungen der Landesärztekammer Baden-Württemberg“ überschrieben, die im Februar 2021 veröffentlicht wurden. Darin heißt es noch: „Auswirkungen elektromagnetischer Felder auf die menschliche Gesundheit – dies bio-psycho-sozial ganzheitlich betrachtet – werden kontrovers diskutiert.“ Und: „Ein eindeutiger Zusammenhang mit verschiedenen Erkrankungen ... liegt bisher nicht vor.“

Das Merkblatt „ist derzeit noch gültig“, heißt es aus der Ärztlichen Pressestelle der Landesärztekammer. Obwohl es ein Jahr vor dem Amtsblatt der Europäischen Union erschienen ist und die dort veröffentlichte Stellungnahme und Anerkennung der Elektrohypersensibilität als Krankheit daher nicht mitbedacht werden konnte. Der Ärztliche Leiter der Pressestelle betont allerdings: In Kürze würde die aktuelle Wahlperiode enden. „Wir können leider nicht prognostizieren, ob die neu gewählten Gremien eine Modifikation der Stellungnahme diskutieren werden.“ Sprich: Keiner weiß, ob die Landesärztekammer sich in naher Zukunft eindeutiger und kritischer gegenüber dem Mobilfunk äußern wird.

Immer mehr Darmkrebs und kinderlose Paare – wegen der Strahlung?

Doch Cornelia Mästle bringt noch weitere schlimme Erkrankungen durch den Mobilfunk ins Gespräch: Auch die Parkinson-Erkrankung oder Alzheimer-Demenz „scheinen unter elektromagnetischen Feldern gehäuft aufzutreten“. Und: Seit Jahren, sagt sie, würde die Zahl der Darmkrebserkrankungen ansteigen. Zu oft würde das mit dem Hinweis auf schlechte Ernährung abgetan. Doch wo trügen die Menschen ihr Smartphone allzu oft und allzu lang? In den Hosentaschen. Im gleichen Zusammenhang sieht sie das Problem der Unfruchtbarkeit. Das Handy und seine Strahlung sind schuld daran, dass viele Paare kinderlos bleiben?

Zu diesen Erkrankungen und ihrem Zusammenhang mit Mobilfunk-Strahlung macht die Europäische Union in ihrer Stellungnahme keine Aussage.

Die Landesärztekammer bestreitet in ihren „Empfehlungen“ zum Thema „Mobilfunk und Gesundheit“ auch das Vorliegen eines eindeutigen Zusammenhangs zwischen der Mobilfunk-Strahlung und Krebs und Unfruchtbarkeit. Aber es heißt auch: „Gefahren für die menschliche Gesundheit können beim derzeitigen Forschungsstand nicht ausgeschlossen werden.“ Die WHO bezeichne die Strahlung im Zusammenhang mit Mobilfunk als „möglicherweise krebserregend“.

Cornelia Mästle ist das nicht genug. Sie verweist eindringlich auf die sogenannte „STOA-Studie“. Sie wurde im Juli 2021 veröffentlicht. Herausgeber war das Science and Technology Options Asssessment Komitee (STOA) des Europäischen Parlaments. Das Komitee ist ein Ausschuss des Europaparlaments, der sich mit der wissenschaftlichen Bewertung von Technologien und deren Folgen befasst.

Auch Auswirkungen auf das ungeborene Leben?

Ziel der Studie war es, den damals aktuellen Wissensstand bezüglich der Auswirkungen von Mobilfunk-Strahlung auf die Gesundheit, explizit in Bezug auf Krebs und Fruchtbarkeit zusammenzufassen und zu bewerten. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass Mobilfunk-Strahlung wahrscheinlich krebserregend für den Menschen sei, die männliche Fruchtbarkeit eindeutig und die weibliche Fruchtbarkeit möglicherweise beeinträchtige. Möglicherweise gebe es auch negative Auswirkungen auf die Entwicklung des ungeborenen Lebens.

Das Bundesamt für Strahlenschutz allerdings distanziert sich Stand 19. Januar 2023 von dieser Studie. Erstens sei sie keine „offizielle Stellungnahme des EU-Parlaments“ und auch keine „Veröffentlichung eines wissenschaftlichen Komitees der Europäischen Kommission“. Zweitens habe die Studie methodische und inhaltliche Schwächen. Die Risikobewertung des Bundesamts für Strahlenschutz beruhe dagegen auf der Gesamtschau aller wissenschaftlichen Ergebnisse – unter Berücksichtigung der Qualität und Aussagekraft der einzelnen Studien. „Aus diesem Grund kommt das BfS hinsichtlich gesundheitlicher Wirkungen von hochfrequenten elektromagnetischen Feldern, inklusive 5G, zu dem Schluss, dass es keine wissenschaftlich gesicherten Belege für negative Gesundheitseffekte unterhalb der bestehenden Grenzwerte gibt.“

Was werden die neuen wissenschaftlichen Auswertungen der WHO bringen?

Das Bundesamt für Strahlenschutz wartet derzeit auf „Reviews“, also Auswertungen von Studien und Forschungsergebnissen durch mehrere, voneinander unabhängige Wissenschaftler. Diese Reviews wurden von der Weltgesundheitsorganisation WHO in Auftrag gegeben und sollen noch in 2023 veröffentlicht werden.

Ist Cornelia Mästle zu kritisch? Ist das Bundesamt für Strahlenschutz zu stark durch Lobbyisten beeinflusst? Beide Parteien werden mit Sicherheit die wissenschaftlichen Auswertungen der WHO genau studieren.