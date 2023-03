Magazin "Heilig's Blechle": Im Rems-Murr-Kreis wird's Frühling auf dem Teller

Die siebte Ausgabe der Magazinreihe zum Thema regionale Produkte knüpft thematisch an die Herbstausgabe an. Nachhaltigkeit und Regionales stehen im Mittelpunkt. Es finden sich raffinierte Rezepte mit Erdbeeren, Spargel, Tomaten, Fenchel, Rhabarber und eine kleine Salatkunde. Dazu Rezepte von Spitzenkoch Jörg Ilzhöfer und Food-Bloggerin TrickyTine.

Frische Kräuter, knackige Salate

Wenn die Tage länger und wärmer werden und Schneeglöckchen, Krokusse und Primeln aus der Erde spicken, weiß man: Der Frühling ist da. Auch auf den Tellern macht sich das bemerkbar. Kohl und Knollenfrüchte ziehen sich zurück, frische Kräuter, knackige Salate und saftige Früchte haben Saison.

Ob weiß oder grün, Spargel macht aus jedem Gericht eine Delikatesse und kann mit viel mehr als der klassischen Sauce Hollandaise serviert werden. Im Magazin finden sich feine oder herzhafte neue Rezeptideen.

Auch ein Obst brilliert nun. Nämlich die Erdbeeren. Diesen süßen prallen roten Früchtchen kann keiner widerstehen, außer vielleicht Allergiker, die auf den Verzehr aus gesundheitlichen Gründen verzichten. Wie raffiniert Erdbeeren kombiniert werden können, steht ebenfalls im neuen Heilig´s Blechle.

Wir haben wieder den Winzer Markus Heid in Fellbach besucht. Schon für die Winterausgabe „Heilig´s Blechle- nachhaltig“ haben wir mit ihm ein nachhaltig beeindruckendes Gespräch führen dürfen. Dieses Mal geht’s um Wasser, „die größte Herausforderung der Zukunft für die Landwirtschaft und den Weinbau“, so Heid. Es war eine Herausforderung, das Know-How und die Zukunftsvisionen in eine Story über zwei DIN A4 Seiten zu packen.

Außerdem kehrt seit Jahren das Tomatenglück bei Familie Büttner ein und bringt Menschen zusammen. So entstand aus einem pragmatischen Gedanken – das Vorkochen von Tomatensoße fürs Jahr und das schnelle Zubereiten für eine berufstätige Familie – ein Gemeinschaftsprojekt für Familie, Freunde und Nachbarschaft. Das lesen Sie im neuen Magazin.

„Charcuterie“, haben Sie noch nie gehört? Ganz ehrlich war auch die Heiligs´ Blechle-Redaktion erstmal ahnungslos. Hinter dem Begriff verbirgt sich die „kalte Platte“. Wie diese neu interpretiert wird. Schauen Sie es ich an.

Und im Rems-Mus-Kreis tut sich noch mehr. Jörg Ilzhöfer, Profikoch und schwäbischer Überzeugungstäter, hat einen Gastbeitrag im Magazin und verrät seinen größten Irrtum in der Küche.