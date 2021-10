Im Verfahren gegen den Exhibitionisten vom Spielplatz am Winnender Bildungszentrum II (wir berichteten) zeichnet sich vor dem Stuttgarter Landgericht ein Urteil ab. Der Gerichtspsychiater schätzt den 41-jährigen Nigerianer nach wie vor als Gefahr für die Allgemeinheit ein und erklärt ähnlich wie die vier Kinder, vor denen der Mann die Hosen heruntergelassen hat: „Man muss Angst vor ihm haben.“ Damit geht die Tendenz in dem Prozess zu einer Zwangsunterbringung in der geschlossenen