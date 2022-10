Mann missbraucht Tochter eines Freundes und muss ins Gefängnis

Drei Familien campen mit Wohnwagen und Wohnmobilen wild am Ufer der französischen Mosel. Keiner merkt, wie einer der Väter ein zwölf- bis 13-jähriges Kind auf einem Gummiboot sexuell missbraucht: Dafür geht ein Backnanger kraft Urteils des Waiblinger Jugendschöffengerichts für ein Jahr und acht Monate ins Gefängnis.

Mit einer Gefängnisstrafe für seine Tat, die sich zwischen Frühjahr 2015 und Sommer 2016 ereignete, hat der Vater von zwei Söhnen nicht gerechnet. Er bezichtigte das heute 19-jährige Opfer bei der Verhandlung im Amtsgericht Waiblingen der Lüge und stritt alle Vorwürfe ab, die ihm die Erste Stuttgarter Staatsanwältin Marie Fischer zur Last legte. Der Verteidiger hatte zuvor ein Glaubwürdigkeitsgutachten über das Opfer eingefordert. Doch Berufsrichter Martin Luippold und zwei Laienrichter entsprachen bei der Urteilsverkündung dem Strafantrag von Marie Fischer.

Aus Angst mehrere Jahre geschwiegen

Die heute 19-jährige Geschädigte wurde aus Jugendschutzgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit mehr als eine Stunde lang im Zeugenstand vernommen. Sie wusste noch, wie der Freund ihres Vaters sie am Familienwochenende an der Mosel in ein Gummiboot aufs Wasser lockte. Der Freund ihres Vaters habe sie aufgefordert, ihr gelbgestreiftes T-Shirt hochzuziehen. Was es für einen Sport-BH darunter trug, wusste sie nicht mehr, aber was dann kam, hatte sie noch detailreich in Erinnerung.

Die Eltern der heute 19-Jährigen konnten als Zeugen vor Gericht nicht aussprechen, was ihrem Kind damals passiert ist. Der Vater fühlte sich schuldig, die getrennt lebende Mutter war damals nicht dabei. Letztere schilderte vor Gericht, dass ihr Kind danach ganz anders war als vorher. Es konnte keine Berührungen mehr zulassen. Als sich das Mädchen zum ersten Mal verliebte, hatte es Probleme, Zärtlichkeiten mit dem ersten Freund auszutauschen. Das merkte die Mutter und hinterfragte, was den Stein der Ermittlungen ins Rollen brachte.

Nach Überzeugung des Gerichts ist das Opfer bis heute traumatisiert von den sexuellen Übergriffen des nun ehemaligen Freundes ihres Vaters. Es fürchtete auch um den jüngeren Bruder, nachdem der Verurteilte mitgeteilt hatte, auf diesen hätte er auch mal Lust, aber er sei ihm noch zu klein. Die ältere Schwester traute sich lange nicht, sich jemandem anzuvertrauen, weil ihr der Verurteilte, so resümierte das Gericht die nichtöffentliche Aussage, gedroht habe, er würde sie umbringen, wenn sie ihrem Vater etwas davon erzählt.

Richter glauben der Aussage des Opfers

Für Jugendschöffenrichter Martin Luippold, zuständig für den ganzen Rems-Murr-Kreis, hatte die Geschädigte eine „fantastische Aussagekraft“. Sie hielt den Fragen des Verteidigers glaubhaft stand. Die Richter hatten am Ende keinen Zweifel an ihrer Aussage. „So eine mehraktige, detaillierte Geschichte mit Opfergefühlen kann kein Kind erfinden“, stimmten die Richter mit der Staatsanwältin überein. Sogar „Zusammenzucken und Schmerzen“ des Kindes habe der 45-Jährige als „Zustimmung“ interpretiert.

Dass dem Mädchen die sexuelle Nötigung in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch wie ein fünf Stunden dauerndes Martyrium vorkam, konnten die Richter aus Erfahrung mit solchen Fällen nachvollziehen. Bei der objektiven Beweisaufnahme ergab sich eine Tatdauer von maximal einer Stunde, in welcher der Täter die hilflose Lage des mit ihm in seinem Gummiboot befindlichen Kindes ausgenutzt habe, um seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Strafmildende Gesichtspunkte konnte das Gericht im Falle des Backnangers, dessen Verteidiger auf Freispruch plädierte, nicht erkennen. „Schuld ist nie das Kind“, sagte der Richter Martin Luippold bei der Urteilsverkündung. „Schuld ist immer derjenige, der das Kind missbraucht, denn Kinder können die Situation nicht einschätzen.“