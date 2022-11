Markus Söder in Fellbach: Ruf nach Wachstum und Wohlstand

Ob’s der Herrgott auch so sieht, das weiß man nicht, doch wer inmitten der Energiekrise Atomenergie für beendet erklären will, „der versündigt sich am Wirtschaftsstandort Deutschland.“ Applaus brandet auf, als Markus Söder den Sünde-Verweis bringt: In der Alten Kelter in Fellbach dürften am Dienstagabend fast ausschließlich Leute gesessen haben, die Söders Sicht der Dinge teilen. Eingeladen hatte der Lobbyverband „Wirtschaftsrat der CDU“, ein nach eigenen Angaben parteiunabhängiger Verein. Die Häppchen und die Miete für die Alte Kelter hatte Wohninvest bezahlt.

Dem bayrischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Markus Söder gefällt nicht, was die Ampel in Berlin beschließt, doch er bringt seinen Unmut ganz anders zum Ausdruck als CDU-Chef Friedrich Merz. Subtiler, leutseliger, mit Anekdoten unterfüttert, stets den Unterton pflegend: Im Grunde bin ich einer von euch. Ein Schaffer, ein Macher, der Sohn eines Maurermeisters, der nur das aus seiner Sicht Beste will, also Wohlstandserhalt. Mit einer „extremen Moralisierung“ erreiche man das nicht, schon gar nicht mit „zwanghaften Vorstellungen“ davon, „was man denken und sagen soll“ und mit Leuten, die sich aufregen würden, wenn ein politisch unkorrektes Lied im Radio läuft. Applaus.

"Ökosystem von Technologie"

„Wer jammert, bekommt keinen Besuch“, habe ihm früher mal eine kranke Tante erklärt, und das hat ihn beeindruckt. Söder jammert nicht, Söder preist sich und Bayern: Dort pumpe man Geld in Technologie, fördert Forschung zu künstlicher Intelligenz, zu Quantencomputern, wodurch ein regelrechtes „Ökosystem von Technologie“ entsteht, wie es Söder nennt, und er geht selbstgefällig noch einen Schritt weiter: Was in seinem Bundesland am Werden ist, werde Silicon Valley vergleichbar sein.

„Uns regiert niemand aus Berlin rein. Das finde ich gut“, stellt Söder klar und macht sein Publikum glauben, in Bayern zu leben sei eh viel besser als in Berlin. Dort wär’ er möglicherweise gelandet, wär’ der Kampf um die Kanzlerkandidatur seinerzeit anders ausgegangen – glaubt er.

Nächstes Jahr wird sich Söder wieder einer Wahl stellen müssen: In Bayern ist 2023 Landtagswahl. Moderator Jens Zimmermann lässt es sich nicht nehmen, den prominenten Gast vorsichtig mit unangenehmen Wahrheiten zu konfrontieren: Es gab Umfragen, aus welchen die CSU mit Werten hervorging, die Söder eigentlich die Tränen in die Augen treiben müssten.

Söder winkt cool-galant ab: Das werde man dann schon sehen.

Klimaschutz-Bremser und Wachstumsgläubige

Wir müssen „alles“ unternehmen, findet der Polit-Profi, damit in Deutschland ein „vernünftiger, qualifizierter Wohlstand“ erhalten bleibe. Der Klimawandel ist zwar „nicht weg“, wischt er’s vom Tisch, verweist auf seine „Realität der Welt“ und stellt mit Blick auf Leute, die etwas gegen Wirtschaftswachstum haben, die Frage: „Haben Sie schonmal was gesehen, das schrumpft – und dann besser aussieht als vorher?“

Als „einflussreichen Klimaschutz-Bremser“ hat der Verein LobbyControl jüngst den Gastgeber des Abends, den Wirtschaftsrat der CDU, bezeichnet – und als „mächtiges Lobby-Forum“. Er sei „sehr gern“ der Einladung des Wirtschaftsrates gefolgt, bekennt Söder unterdessen – weil er sich besonders dem Mittelstand sehr nahe fühle. Erneut erntet er Applaus, als es ums Thema Erbschaftssteuer geht: Unfair sei das System, besonders für Familien, die ihren Betrieb an die nächste Generation weitergeben wollen, was zu fördern statt zu behindern sei.

Söders Credo: „Wirtschaft heißt Engagement. Und Engagement muss sich einfach wieder mehr lohnen.“ Er spricht von „Leistungskultur“ und von „Werten“, von einem drohenden „schleichenden Abstieg“ Deutschlands, gegen den man sich wehren müsse. Applaus.

Absolutes Halteverbot? Na und?

Als der Kabarettist Christoph Sonntag zu Beginn der Veranstaltung den Stargast des Abends als „sympathischen Autokraten“ durch den Kakao zog, steckte Söder selbst noch im Verkehr fest. Zu dieser Zeit war schon rund um die Alte Kelter alles zugeparkt, inklusive der mit absolutem Halteverbot belegten Zonen. „Bayern hat nicht viel. Aber davon wenig“, ulkte Christoph Sonntag – und klassifizierte Harald Panzer als „Rockefeller des Remstals“. Der Gründer des Wohninvest-Imperiums, frühere Geschäftsführer, prominente Sportsponsor und jüngst von staatsanwaltschaftlichen Nachforschungen Betroffene war selbst gar nicht da. Ohne seinen Einsatz hätte die Veranstaltung so nicht stattfinden können, hieß es. Wohninvest gilt beim Wirtschaftsrat als bedeutendes Mitglied. Als man bei Wohninvest die Anfrage erhielt, eine Veranstaltung mit Markus Söder zu unterstützen, hat man beherzt zugegriffen: Michele Vulcano vom Event-Team bei Wohninvest, Mitglied der Geschäftsleitung und „Chief Networking Officer“ zeigt sich sehr angetan über Söders Abstecher nach Fellbach, wie er auf Anfrage sagte – weil der bayrische Ministerpräsident „einfach eine Größe“ sei.