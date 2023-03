Marode Straßen und Brücken: Welche Sanierungen stehen im Rems-Murr-Kreis an?

Marode Brücken, Straßen in desolatem Zustand: Bund und Land stecken 2023 rund 400 Millionen Euro in Sanierungen von Straßen in Baden-Württemberg. Vor allem für Erneuerungen von Fahrbahndecken fließen Gelder auch in den Rems-Murr-Kreis. Von 250 Sanierungsvorhaben insgesamt, davon 81 im Regierungsbezirk Stuttgart, entfallen 14 auf den Rems-Murr-Kreis.

Das baden-württembergische Verkehrsministerium räumt offen ein, dass der Zustand des Bundes- und Landesstraßennetzes sich in den vergangenen rund zehn Jahren nicht verbessert hat, sondern lediglich „weitgehend konstant“ geblieben sei. Die Begründung: ein Großteil der Straßen und Brücken sei in den 70er Jahren gebaut worden. Offenbar gibt’s jetzt so viel zu renovieren und zu sanieren, dass viel mehr Geld und Schwung nötig wäre, die Dinge im größeren Stil anzugehen. „Den großen Bauinvestitionen der 1970er Jahre folgen nun die großen Sanierungsinvestitionen“, wird Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) in einer Pressemitteilung seines Ministeriums zitiert.

50 Jahre alte Brücken brauchen dringend eine Runderneuerung

Rund 50 Jahre haben jede Menge Brücken auf dem Buckel – und sie scheinen Verantwortlichen besonders viele Sorgenfalten zu bereiten. In der Pressemitteilung heißt es, viele dieser alten Brücken „müssen mit Blick auf die Substanz und die Tragfähigkeit ertüchtigt werden“, sprich: Es gibt richtig viel zu tun, damit kein Unglück passiert. Einige dieser alten Brücken sind gar nicht mehr zu retten; teilweise seien „Ersatzneubauten“ nötig.

Im Sanierungsprogramm fürs Jahr 2023 sind folgende Vorhaben im Rems-Murr-Kreis aufgelistet:

Das größte Projekt: die B 29 soll auf einer Strecke von rund zwölf Kilometern zwischen Urbach und Lorch in beiden Fahrtrichtungen eine neue Fahrbahndecke erhalten. Ferner sollen elf Brücken instandgesetzt werden. Abschnittsweise werden die Entwässerungseinrichtungen und die Schutzeinrichtungen erneuert. Baubeginn ist laut Verkehrsministerium im November 2023. Bis alles fertig ist, werden fast zwei Jahre vergehen. Die Gesamtkosten liegen bei rund 22,4 Millionen Euro.

Die B 14 soll an der Anschlussstelle Waiblingen-Süd eine neue Fahrbahndecke bekommen.

Die Landesstraße zwischen Rudersberg-Oberndorf und Klaffenbach soll auf einer Strecke von knapp 1,7 Kilometern ebenfalls eine neue Fahrbahndecke erhalten.

Bei Nassach in der Gemeinde Spiegelberg ist eine Rutschungssanierung vorgesehen.

Bei Spiegelberg steht eine Bauwerksinstandsetzung an.

Bei Vorderwestermurr ist eine Rutschungssanierung geplant.

Nördlich und westlich von Klaffenbach sind Sanierungen von Schadstellen an den Landstraßen geplant, und zwar auf knapp 300 Metern beziehungsweise 155 Metern Strecke.

Eine Fahrbahndeckenerneuerung in der Ortsdurchfahrt Rielinghausen betrifft sowohl den Rems-Murr-Kreis als auch Ludwigsburg (rund 4,5 Kilometer).

Bei Winnenden erhält die Landesstraße 1140, das ist die Straße nach Birkmannsweiler, auf einer Strecke von gut 200 Metern eine Sanierung von Schadstellen.

Eine Fahrbahndeckenerneuerung ist auf der Landesstraße 1147 bei Schorndorf auf einer Strecke von 660 Metern vorgesehen. Die L 1147 ist die Straße, die von Schorndorf nach Oberberken führt.

Am Knotenpunkt Ostlandstraße bei Winterbach soll eine kleine Schadstelle in Ordnung gebracht werden. Hier geht es um eine Strecke von nur 15 Metern.

Bei Stetten steht an der Landesstraße 1199 – das ist die Straße, die in Richtung Endersbach führt – eine Sanierung einer Schadstelle an.

„Erhaltung vor Umbau, Ausbau und Neubau“ – dieses Motto gilt bereits seit 2011. Als Ziel der erneuten Sanierungsoffensive nennt Verkehrsminister Hermann eine „intakte und zukunftsfähige Straßeninfrastruktur in Baden-Württemberg“.

Von den Rems-Murr-Landtagsabgeordneten der baden-württembergischen Regierungsparteien Grüne und CDU kommen selbstredend nur lobende Worte zur Sanierungsoffensive. „Straßen, Brücken und Radwege sind die Lebensadern des Verkehrs und müssen intakt sein. Es ist richtig und wichtig, dass das Land hier zielgerichtet investiert und damit gewährleistet, dass diese Infrastruktur auch in Zukunft in einem guten Zustand ist“, teilt der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Gehring aus dem Wahlkreis Schorndorf mit. „Es geht um Sicherheit, funktionierende Verkehrswege und gezielten Einsatz unserer finanziellen Ressourcen“, ergänzt die Schorndorfer Abgeordnete der Grünen, Petra Häffner. In einer weiteren Mitteilung der Landtagsabgeordneten Siegfried Lorek (CDU), Christian Gehring (CDU) und Ralf Nentwich (Grüne) heißt es zur Sanierungsoffensive: „Mit diesen zielgerichteten Investitionen erhalten wir unser Landeseigentum und gewährleisten, dass unsere Straßen und Brücken sowie Stützwände, Radwege und Böschungen zukünftig in einem guten Zustand sind.“

Swantje Sperling, Landtagsabgeordnete der Grünen, ergänzt, es sei klüger, „kleine Löcher so früh wie möglich zu beseitigen, als das Problem auf die lange Bank zu schieben. Für die Straßensanierung heißt das: Wenn wir heute zügig sanieren, müssen wir später kein Steuergeld in eine vielfach kostspieligere grundhafte Sanierung stecken.“