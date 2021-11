Im Hochinzidenz-Landkreis Biberach gelten bereits die strengen Regeln der Alarmstufe. Dort droht die Landkreisverwaltung schon mit Augangsbeschränkungen für Ungeimpfte wie in Österreich. Für ganz Baden-Württemberg wird der Teil-Lockdown mit 2G in vielen Bereichen voraussichtlich am Mittwoch (17.11.) inkrafttreten, denn laut Divi-Intensvregister wurde die Marke von 390 Covid-Intensivpatienten das erste Mal an diesem Montag (15.11.) gerissen. Mit Stand von 10.15 Uhr betrug deren Anzahl 398.